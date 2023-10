Elecciones Generales 2023: Argentina vota quién gobierna los próximos cuatro años

09:52 h

El presidente Alberto Fernández votó este domingo pasadas las 9.30 en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Es un día importante, los argentinos estamos decidiendo el futuro. Después del 10 de diciembre voy a continuar como ciudadano, no importa si me retiro de la política. He seguido muy de cerca toda la campaña, hemos hecho todo lo necesario para que el proceso electoral se desarrolle en paz”, declaró el mandatario en un breve contacto con la prensa tras emitir su voto.