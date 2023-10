Gastón Manes: “Macri y Bullrich le desconectaron el respirador a Juntos por el Cambio”

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, criticó a los referentes del PRO Mauricio Macri y Patricia Bullrich por haberse expresado en favor del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y afirmó que con esa decisión “le desconectaron el respirador a Juntos por el Cambio”.

“Juntos por el Cambio estaba en estado terminal y lo que hicieron ellos fue desconectar el respirador”, sostuvo el dirigente radical.

En diálogo con El Día Menos Pensado, el programa que conduce Karin Cohen en Splendid-AM 990, Gastón Manes señaló que “llamó la atención la velocidad y la premura con la que se resolvió esto”.

“Pero no me sorprende, porque había una tendencia de ese sector del PRO a validar las expresiones o posturas de Milei, que no coinciden con nuestros postulados”, añadió.

Para el presidente de la Convención Nacional de la UCR, la actitud de Macri y Bullrich “pone en crisis a la coalición”. Y agregó: “Juntos por el Cambio está muy dañado, muy roto; habría que reconstruirlo, pero ir hacia una nueva mayoría, incorporar a otros sectores. Se terminó la prevalencia del PRO”.

“Es necesaria una reconfiguración de todo el espacio a partir de los resultados electorales: es natural que así sea”, señaló Manes, a la vez que subrayó que la UCR “tiene vocación de renovarse” y debe hacer “una autocrítica”.

Y concluyó: “Si se renueva, tiene nuevos liderazgos y nuevas expresiones dentro del partido, el radicalismo va a poder prevalecer”.

Con información de NA.

IG