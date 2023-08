Javier Milei aseguró que le ofrecería un cargo a Mauricio Macri: “Tendría un rol destacado”

El candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, le hizo este sábado un guiño a uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC), Mauricio Macri, al adelantar que en caso de ganar las elecciones le ofrecería al ex presidente “un rol destacado” dentro su eventual gabinete.

No tienen derechos laborales y por eso no temen que se los quiten: el universo de jóvenes informales que seduce Milei

Más

“Si soy Presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima. Un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, es alguien que puede abrir mercados”, aseguró Milei esta mañana en declaraciones a Radio Mitre y aclaró que podría cumplir un rol de “súper embajador”.

Asimismo contó que en las últimas charlas que mantuvo con el ex mandatario hablaron de “varios temas”, y agregó: “Pero me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mi dado el vínculo que tenemos”.

En la entrevista, Milei también brindó detalles de la reunión virtual que mantuvo este viernes con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Una de las cosas que dejé en claro es que los compromisos se respetan a rajatabla. El ajuste que proponemos implica ir a un resultado financiera nulo”, explicó el diputado de ultraderecha.

Sobre la reunión, dijo que “fue muy cordial y básicamente quedamos en muy buenos términos. Acordamos que nos iban a pasar sus papeles de trabajo -significativos para estas discusiones. Fue la primera reunión de tantas. Han mostrado mucha predisposición para avanzar en reuniones técnicas y compartir material profundo”.

“Hablamos del proyecto de dolarización, expliqué la viabilidad del mismo. Haría que no hayan más devaluaciones. El programa sería expansivo. Presenta la posibilidad de grandes ganancias de capital. Es necesario cambiar la moneda. Es una de las grandes estafas de la humanidad, y más en la Argentina”, concluyó.

MB con información de agencia de noticias Télam