LLA no llega a capacitar a los propios y le pidió al PRO que ponga sus fiscales en las “zonas rojas”

Con el tiempo en contra, La Libertad Avanza busca fiscales que refuercen sus “zonas rojas”. Para cubrirlas, le pedirán al PRO que “abastezca” con su estructura. “Que ponga donde falta, pero no que reemplace”, fue la condición. Ya no hay margen para capacitar a los voluntarios que se anotaron en el sitio que habilitaron para la inscripción. Pero harán un “filtro” de esa lista: contactarán a los que ya fiscalizaron y a los profesionales, como abogados y escribanos.

En el subsuelo del Hotel Libertador, Javier Milei reunió el lunes por segunda vez a su tropa. Sillas cómodas sobre el piso alfombrado, un buffet froid dispuesto para los diputados y senadores electos en las elecciones generales: unas 40 personas en total. Fue una reunión larga en la que se analizó el mapa electoral en dos instancias, las primarias y el 22-O. La idea del encuentro fue dar con esos lugares donde LLA no llega con los fiscales para el balotaje. Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, algunos distritos de La Rioja, Santa Fe, Mendoza, Catamarca y Misiones son los lugares donde LLA “estuvo floja de fiscales”.

Por ser un partido nuevo y sin estructura nacional, la fiscalización es “el” problema de LLA. En las PASO obtuvieron un resultado tan bueno que los dejó primeros y no se quejaron. Para las generales, en cambio, sembraron las sospechas de fraude aunque nunca en la Justicia porque, al final, reconocieron que no tienen pruebas para sostener una denuncia. “Un berrinche de redes”, como se dijo acá. “Que el PRO ponga donde falta, pero no que reemplace”, fue la condición que llevarán al partido de Mauricio Macri.

Sobre el PRO, ni Paula Bertol ni Guillermo Dietrich estuvieron presentes en la reunión de ayer por la noche en el Libertador. Quien sí estuvo fue Pablo Ansaloni, diputado electo en representación de la Provincia de Buenos Aires, banca que ganó yendo en la lista de LLA. Ansaloni es el mismo que firmó una carta pública la semana pasada en la que se desmarcada, junto a otros legisladores, del “apoyo” dado por Juntos por el Cambio. “Es un interesado que en cuanto pueda nos va a traicionar”, dijo a elDiarioAR un diputado que estuvo en la reunión. “Habrá entendido que 'apoyo público' no significa 'acuerdo político'”, dijo con cierta sorna otro referente de LLA al ser consultado. Otro referente libertario le bajó el precio: “Todo ruido”.

Pero hay ruido interno en LLA. Ese “ruido” no significa, por lo pronto, “quiebre”. “No se rompió nada”, insiste a elDiarioAR alguien que diseña la campaña. Muchos dentro de La Libertad Avanza apuntan a Carlos Kikuchi, periodista, armador nacional de La Libertad Avanza. Kikuchi tendría más de un pie afuera del espacio libertario. Que Karina le soltó la mano, dicen. Que en un intento por sostener el liderazgo perdió el control, dicen. “Kioscuchi” o “Garcuchi”, le dicen. Lo cierto es que Kikuchi abandonó la reunión justo, justo, cuando empezaba a discutirse el tema de la fiscalización. Lo dijo él, reacio a hablar con la prensa, al Canal C5N, de guardia en la puerta del hotel.

Ayer circuló otro comunicado firmado al pie por algunos legisladores bonaerenses en desacuerdo con la alianza con Mauricio Macri. El giro en la carta es cuando aclaran que “reafirman su pertenencia a La Libertad Avanza”. “Todo ese grupito responde a Kikuchi. Lo único que quieren es llamar la atención”, dirá a elDiarioAR otro referente de LLA.

VDM/MG