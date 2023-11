Ruido e intrigas en La Libertad Avanza: el camino que recorrió un comunicado que nadie puede precisar de dónde salió

Liliana Salinas, legisladora provincial electa en representación de Entre Ríos, fue la primera en irse de La Libertad Avanza (LLA). Lo hizo hace una semana e inmediatamente después de que Juntos por el Cambio anunciara su apoyo público a Javier Milei. Pero Salinas no se quedó quieta: hoy se encargó de distribuir vía WhatsApp un comunicado a varios periodistas. “Macri es nuestro límite moral e ideológico”, dice la carta pública. Al pie firman una senadora nacional y tres diputados nacionales recién electos por LLA que, salvo en el caso de Pablo Ansaloni, salieron a despegarse, es decir, dijeron que ellos no sólo no habían dado autorización para que sus nombres aparecieran allí sino que no tenían idea de que existiera ese comunicado. Salinas, después, apagó el teléfono.

“Fuimos convocados por Javier Milei en el entendimiento de modernizar el sistema político del país, promover las ideas de la libertad, el libre mercado, la desregulación de la economía, en definitiva, la normalización productiva y económica del país (...) y por ellos reafirmamos nuestra pertenencia a LLA”, arranca el comunicado. Pero más adelante recordarán que fue Macri quien tomó la mayor deuda de la historia argentina “hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron. Esto hace que para nosotros sea un punto: moral e ideológicamente es nuestro límite”.

“Yo no firmé ningún comunicado. Mi apoyo es incondicional a Javier y estamos trabajando en la fiscalización del 19”, avisó Ivanna Arrascaeta, senadora por San Luis, cerca del mediodía. El mensaje estaba destinado al grupo que comparten con legisladores electos el 22 y que se vieron, muchos por primera vez, en la reunión de tropa libertaria convocada la semana pasada.

Los diputados Lisandro Almirón, por Corrientes, y Gerardo González, por Formosa, también se despegaron. Almirón lo hizo cerca del mediodía, en declaraciones a una radio local: “Esto es algo a lo que no estoy acostumbrado. Al ser de Corrientes y al pertenecer a un espacio de la provincia, y a otros espacios, uno termina siendo parte de comunicados que expresan el posicionamiento de algunos de los que están en la nota. No es el mío”. “Apoyo a Milei hasta el final”, le dijo González a NoticiasFormosa. Entre que se distribuyó el comunicado y las primeras desmentidas pasaron unas... dos horas.

En el “comunicado” también figuran los nombres de Fabiana Martin, Fabricio Cascino, Mario Nallar y David Ocaña, parlamentarios del Mercosur electos. Hacia la tarde, Nallar, jujeño, avisó a elDiarioAR: “Yo espero a Milei presidente en mi provincia. No tengo nada que ver con ese comunicado”. A esa altura, en La Libertad Avanza le bajaban el precio a los firmantes (“no tienen peso dentro del partido”, decían) pero no podían explicar de dónde había salido el comunicado. Hasta que alguien que desata los nudos dentro del partido de Milei dijo a elDiarioAR: “Es una operación del massismo. Massa juega sucio. Vamos a tener que acostumbrarnos a estas cosas”.

La misma fuente dio dos nombres: Alberto “Cabezón” Pérez y Pablo Ansaloni. Pérez era el jefe de Gabinete de Daniel Scioli, durante su gestión como gobernador de la Provincia de Buenos Aires: hoy, un Massa puro. Pablo Ansaloni viene del sindicalismo agropecuario, la Uatre, e integraba el Partido FE, que tenía como líder a Gerónimo “Momo” Venegas. En 2020, con Sergio Massa al frente de la Cámara de Diputados, Ansaloni dejó el bloque PRO y pasó a formar un bloque de diputados de distintas provincias armado por Massa con el objetivo de conseguir mayoría en la Cámara Baja para el Frente de Todos. Anseloni fue el único firmante que salió a ratificar el comunicado: “Siempre, en contra de Macri”, remarcó a Ámbito Financiero.

Ansaloni hizo lo mismo que Liliana Salinas, la legisladora electa por Entre Ríos que difundió el comunicado: después de hablar, apagó el teléfono. En el documento también están las firmas de Carlos Damasco y Julia Calleros Arrecous, también diputados provinciales que obtuvieron una banca en la legislatura local en las elecciones generales. Fueron, junto a Salinas, en la lista de La Libertad Avanza. Y se fueron de La Libertad Avanza junto a Salinas la semana pasada, el día en que Juntos por el Cambio anunció que apoyaría a Milei en el balotaje. ¿Qué une a Ansaloni con Entre Ríos? El fallecido Momo: Julia Calleros Arrecous, integra FE y trabajó en la obra social de la Uatre. ¿Y qué vincula a todos con La Libertad Avanza? Una versión indica que los entrerrianos respondían a Carlos Kikuchi, armador “del interior” para LLA, que estaría “de salida” del partido dado el resultado obtenido en las generales.

“No somos manada. No tenemos un discurso único”, repite Javier Milei. La falta de una narrativa unificada genera es “el problema” de La Libertad Avanza. Nadie dentro del partido pudo explicar el origen del comunicado que circuló y que no fue el único: el periodista Marcelo Bonelli, desde su cuenta de X, difundió el mismo documento pero “agregó” un senador: Bruno Olivera, contador, dueño de dos gimnasios y cultor del fitness, 36 años y senador electo por San Juan. Como el resto de los firmantes, Olivera nos posteó el comunicado en sus redes sociales, algo que podría ser una manifestación de adherencia. Hay ruido dentro de La Libertad Avanza. Hay intrigas. Faltan 19 días para el balotaje.

