Un diputada de LLA avisó que se va: “No permitiremos este manoseo escandaloso”

Liliana Salinas admitió haber pedido entre US$10.000 y US$40.000 dólares para acceder a cargos en La Libertad Avanza. Fue en julio, en plena campaña a las PASO. Salinas era, en ese momento, candidata a diputada nacional en representación de su provincia, Entre Ríos. Resultó electa legisladora provincial el domingo y hoy salió a desmarcarse del partido por el que peleó una banca: “No permitiremos este manoseo escandaloso”, aseguró hoy en un comunicado. Avisó que se va del bloque libertario y armará un monobloque del espacio provincial en el que es dirigente, Partido Conservador Popular.

Es la primera baja luego del acuerdo entre LLA y el macrismo. “Como fundadora de La Libertad Avanza Entre Ríos, presidente del Partido Conservador Popular (P.C.P.), y diputada provincial electa, desde nuestro partido político no permitiremos este manoseo escandaloso donde se pasan por el rábano a los que hemos defendido a capa y espada este espacio”, dice el comunicado, que aquí reproducimos completo.

Un rato después, y en diálogo con el canal C5N dijo se siente “defraudada” porque “hasta el domingo era 'no queremos ser los mismos de siempre' y hoy estamos negociando con quienes arremetimos con todo en la campaña”. Siguió: “Vamos a respetar lo que Javier diga, pero no vamos a estar acompañando en la militancia y no vamos a estar haciendo campaña”.

VDM/DTC