“Si queremos llegar, hay que entregar”: Milei reúne a su tropa para evaluar el impacto del acuerdo con Bullrich

Mientras Patricia Bullrich y Luis Petri, candidatos de Juntos por el Cambio que quedaron fuera del balotaje, ratificaban públicamente su apoyo a La Libertad Avanza, Javier Milei convocaba a una reunión con sus legisladores electos, 39 en total, en el Hotel Libertador. La idea es evaluar el impacto que tuvo el acuerdo cocinado en la intimidad y anoche entre su espacio y el macrismo. También participan algunos referentes mileístas y los armadores nacionales y de los equipos técnicos, Guillermo Francos y Nicolás Posse. La bajada de línea: “cambio versus continuidad”.

En La Libertad Avanza están alineados, pero también hay cierto recelo: la campaña prePASO y el segundo tramo, la anterior a las generales del domingo, estuvieron marcadas por la distancia (y la agresión) hacia el oficialismo, por supuesto, pero también hacia el espacio liderado por Mauricio Macri. Hubo que ceder. El resultado provisorio dejó a LLA en segundo lugar. En el discurso de esa noche, Javier Milei hizo varios guiños a JxC. Al día siguiente, lunes, el candidato salió a pasar la gorra y pidió, explícitamente, apoyo de Patricia Bullrich. “Nos perdonamos mutuamente”, dijo en conferencia de prensa Bullrich y selló el acuerdo.

“En principio hay concordia”, dijo a elDiarioAR alguien que tiene silla propia en esa reunión. Otro referente de LLA que participa del encuentro señaló que “es la recta final, estamos trabajando todos, juntos y sin fricciones, para ganar”. Otro fue menos elegante: “Nos cagaron, pero si queremos llegar hay que entregar”. Esta reunión estaba programada desde el domingo. “Es para escucharlos y transmitirles el mensaje que queremos bajarle a los argentinos: cambio vs continuidad”, aclararon.

Sin embargo, entre los militantes con llegada a los candidatos y que participan activamente en la campaña, hay dos temores: la fiscalización y el reparto de ministerios. Para LLA, la cantidad de fiscales fue el punto flojo en ambas elecciones. No confían, dicen, en el aporte de fiscales que podría hacer JxC en el balotaje, dado que contaban con el apoyo de los radicales, esta tarde perdido. Y en cuanto a los ministerios, sacan cuentas: “Si nuestro plan incluye la reducción de la cantidad de ministerios a ocho y tenemos que repartir cuatro o cinco a JxC, ¿qué nos queda a nosotros?”.

Hay otro impacto en la decisión de conformar un frente con el espacio que fue enemigo hasta el domingo: qué piensan los y las votantes de LLA sobre el acuerdo. Los más fieles aceptaron el nuevo pacto que propuso su candidatos: tabula rasa, no agresión. Pero de ninguna manera aceptarían una unión entre espacios que, posiblemente, venga con un acuerdo velado que implica intercambios que afecten la idea de Gobierno dura y anticasta que propone Milei. “Estoy un poco shockeado -reconoce un votante de LLA, muy activo en redes sociales- no solo no lo esperaba sino que ahora dudo de seguir apoyándolos”.

VDM/DTC