Millas, billetera y estructura en la pelea federal Larreta-Bullrich: cómo chocan en las provincias que votan en junio

“Cuando lleguemos al gobierno, privaticen Aerolíneas Argentinas si quieren, pero a mí no me toquen las millas, eh”. La advertencia de un operador muy influyente en el universo del PRO hacia sus compañeros de búnker sonó en tono de broma, pero en el fondo hablaba en serio. El comentario revela cómo está acelerada la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de cara a las elecciones provinciales y al cierre de listas en todo el país. La fuente, por caso, en los últimos días tuvo que conectar el norte con la Patagonia en cuestión de horas.

Por semana, los precandidatos viajan a dos o tres distritos diferentes, pero sus armadores tienen un recorrido subterráneo y silvestre que suma más que kilómetros: viajan previamente a preparar el terreno, cierran los acuerdos locales, abrochan el apoyo futuro. Están en la rosca pura y dura. En ese plano, Larreta y Bullrich tienen una diferencia crucial, casi política: el jefe de Gobierno se mueve en avión privado; la ex ministra habitualmente usa vuelos de cabotaje de la aerolínea de bandera. No pocas veces la aplauden al entrar al avión.

La agenda de los viajes también es una cuestión de relojería: por la disputa interna, en cada bando trabajan para que los precandidatos no se crucen. Esta misma semana, las dos figuras amarillas viajaron a Corrientes en días separados para visitar al gobernador radical Gustavo Valdés. En el medio también arribó el presidente de la UCR, el jujeño Gerardo Morales, que teje una alianza con el alcalde porteño. Los tres fueron recibidos con los mismos honores.

“Fueron a la meca de la política a buscar el apoyo de Gustavo”, ironizaron cerca del mandatario. Valdés juega equidistante porque aspira a futuro: quiere ser el referente político de Juntos por el Cambio en el NEA y hacerse con la jefatura del partido centenario. Pero su preocupación actual es que el oficialismo local –el frente ECO+Vamos Corrientes– saque la mayor diferencia sobre el peronismo en las legislativas del domingo próximo. Corrientes tiene payé.

Larreta y Bullrich buscarán hacerse eco de esa victoria, tanto como la que se espera también en las PASO de Mendoza el mismo día. El jefe de la UCR local, Alfredo Cornejo, busca volver al cargo en reemplazo de Rodolfo Suárez. La ex ministra visitará la provincia mañana, pero el dato es que sus operadores están trabajando para que también vaya el día de la elección a levantarle la mano al actual senador nacional. Él encabeza el afamado “grupo Malbec”, el bloque de radicales disidentes que está alineado con la ex ministra de Seguridad y del cual saldría su precandidato a vice.

Larreta miraría la postal a la distancia. Sabe que el tándem Bullrich-Cornejo sería un mensaje en su contra. El jefe de Gobierno tenía como armador en la provincia a Omar de Marchi, quien finalmente rompió con JxC para lanzarse solo como precandidato a gobernador. El alcalde no lo pudo ordenar, y tuvo que mostrarse días atrás con el actual mandatario y el senador para garantizar que la unidad sigue intacta. “Quiero ver por cuánto pierde De Marchi”, se relamió un ultrabullrichista.

Billetera vs. estructura

A la luz de su alianza con Morales y Martín Lousteau, en Uspallata retrucan que el TEG de Bullrich no tiene sustento. “Está desesperada por generar algo de territorialidad”, la cruzó un larretista que camina por las provincias bajo el comando de Eduardo Machiavellli, secretario de Proyección Federal de la Ciudad. Este sábado su equipo de campaña preparaba una “acción federal de comunicación”: la instalación de mesas en el AMBA y distintas capitales en las provincias bajo la consigna “Generación 23”.

“Larreta tiene billetera, pero no estructura. Son mediocres”, los cruzó un halcón que subió la apuesta: “Maquiavelli es nuestro jefe de campaña. El 10 de diciembre lo voy a subir al balcón de la Rosada”. El armador federal de la ex funcionaria es Damián Arabia, asesor político que la acompaña desde su gestión en Seguridad.

Por fuera de los chispazos verbales, cerca de Bullrich le ponen signos de preguntas a la alianza del jefe de Gobierno con el mandatario jujeño. Al gobernador le llegó la oferta de que rompa ese acuerdo que lo ubicaría como vice del “Pelado” y sea candidato a senador –la provincia es una de las que renueva sus tres bancas este año–. La zanahoria es que podría llegar a ser presidente provisional de la Cámara alta y entrar así en la línea sucesoria del hipotético con la oposición de vuelta en el poder.

Bullrich y Morales tienen un diálogo permanente, pero igual la presidenta del PRO en uso de licencia teje su propia lista legislativa en Jujuy. “Por qué le voy a prestar mis votos a Larreta si Morales no me los va a cuidar”, recogió como alerta elDiarioAR. Por el desacuerdo con Larreta, habrá precandidatos al Congreso de ambos presidenciales en todas las provincias, salvo en Mendoza y Corrientes, donde se respetará la jefatura local de los radicales. Incluso podría haber interna en la Capital Federal.

La UCR definirá su juego sobre Larreta y Bullrich en su convención nacional del próximo lunes 12. Formalmente ratificará su pertenencia a JxC. Pero ante la impotencia de un presidenciable fuerte, la noticia será que dará vía libre a sus correligionarios para ubicarse detrás de los dos amarillos. Entonces será la hora de la verdad para Morales y el grupo Malbec.

Las provincias del PJ y la Corte

Bullrich visitó también esta semana Formosa, donde se mostró con otro radical disidente: el senador Luis Naidenoff. Está enemistado con la diputada local Gabriela Neme, candidata a intendenta de la capital, que tiene el apoyo de Larreta. Por la dificultad del PRO para hacer pie ahí y el poderío de Gildo Insfrán, en ambas tribus amarillas consideraron “imposible” ganar las elecciones del 25 de este mes. La historia podría cambiar si la Corte Suprema inhabilita al gobernador a ir por su octavo mandato.

En JxC celebraron la decisión del máximo tribunal sobre las elecciones en Tucumán y –más recientemente– San Juan. elDiarioAR publicó el 14 de mayo que Bullrich sabía de antemano cómo iba a fallar la Corte sobre esas provincias. El jueves una voz amarilla se envalentonó: “Ahora podemos ganar”.

En Tucumán el aparato de PJ está intacto, pese a que Juan Manzur no irá en la boleta. También se vota este domingo 11. Allí JxC logró una unidad a último momento, en un cierre de máxima tensión que contó hasta con el involucramiento del propio Mauricio Macri. Bullrich y Larreta han viajado por separado para apoyar la fórmula de Roberto Sánchez y Germán Alfaro.

En San Juan el panorama se le abrió a la oposición ante la imposibilidad de Sergio Uñac de ir en la boleta y por la división peronista que plantea el ex gobernador José Luis Gioja. JxC lleva cuatro binomios distintos, dos de los cuales responden a Bullrich, mientras que uno responde a Larreta. La provincia ahora va a votar el 2 de julio y tiene un sistema similar a la ley de lemas: la lista más votada dentro de cada partido suma los votos que recibieron las demás.

En el larretismo dicen que Marcelo Orrego está “mejor perfilado” que los bullrichistas Marcelo Arancibia y Sergio Vallejos. Se basan en la foto que dejaron los comicios locales de mayo: Susana Laciar, que sorprendió al ganar la intendencia de San Juan, está alineada con el socio del jefe de Gobierno.

La oposición también corre por detrás en Chaco, donde Jorge Capitanich buscará la reelección. Por eso Larreta y Bullrich no tuvieron mayores inconvenientes en encolumnarse detrás de la precandidatura de Leandro Zdero para las PASO del domingo 18. Detrás del radical está la mano del correntino Valdés.

También sería un batacazo para la oposición ganar en San Luis: Claudio Poggi es el retador del oficialista Jorge “Gato” Fernández, el candidato del gobernador Alberto Rodríguez Saá. La moneda está en el aire, porque Adolfo Rodríguez Saá acompaña al ex mandatario entre 2011-2015 que ahora tiene el respaldo del PRO y la UCR. La provincia no tiene PASO pero sí ley de lemas: vota también el domingo próximo.

Beso a beso en Córdoba

El calendario electoral de junio cerrará con las provinciales de Córdoba el domingo 25, un plato fuerte para la interna de JxC. Es el único lugar donde Larreta y Bullrich se mostraron juntos para acompañar el lanzamiento de Luis Juez como candidato a gobernador para enfrentar al schiarettista Martín Llaryora.

Aquel día el jefe de Gobierno buscó retratar la unidad cambiemita asestándole un beso a la ex ministra. Pero fue una postal que se notó forzada. No volverá a haber una foto como esa en el resto de la campaña. “En la provincia tenemos todo el armado”, aseguró un larretista para aclarar que no se limaron las asperezas con el bullrichismo.

“Fue el beso de Judas”, había recogido en su momento elDiarioAR de un ladero de Bullrich. En su búnker acusaron a Larreta de pactar con Juan Schiaretti el saldo de Javier Pretto –ahora ex presidente local del PRO– para ser candidato a viceintendente de Córdoba por el peronismo.

JxC presenta en esa carrera capitalina –se vota en julio– a Rodrigo de Loredo, referente del espacio de Lousteau. Su compañera de fórmula será Soher El Sukaria, diputada nacional macrista que en el larretismo consideran como propia. Pero no está claro que la fórmula esté alineada totalmente al jefe de Gobierno: el 24 de mayo se presentó la “pata radical” de Bullrich, con la diputada de Evolución Soledad Carrizo y el intendente de Jesús María, Luis Picat, como referentes. De Loredo tiene perfil de halcón y Bullrich llegó a tentarlo para que sea su compañero de fórmula.

El último cortocircuito desde la provincia mediterránea es la posibilidad de que Schiaretti –lanzado como precandidato– se sume a JxC. A priori, solo Bullrich no lo quiere. Sabiéndose favorita, cree que es una jugada larretista en su contra. “Se empezó a pingponear”, confirmó una calificada fuente cambiemita. El tema se habló “no más de 5 minutos” en la última reunión de la mesa nacional. Será parte de la discusión en una nueva cumbre de la coalición agendada para mañana a las 15 en CABA. Allí, sin embargo, la orden del día estará dominada por otra polémica: la incorporación del libertario José Luis Espert. También tiene el rechazo del bullrichismo.

