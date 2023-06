El peronismo triunfó con contundencia en Tucumán, le da un espaldarazo a Manzur y desnudó otro fracaso de Milei

El peronismo tucumano mostró que tiene capacidad de resiliencia porque dos años después del cisma que enfrentó con brutalidad al gobernador Juan Manzur y a su vice, Osvaldo Jaldo, se impuso este domingo en las elecciones provinciales por más de 23 puntos de diferencia al binomio opositor de Juntos por el Cambio (JxC), integrado por el radical Roberto Sánchez y el larretista Germán Alfaro. La fórmula que encabezaron Jaldo y Miguel Acevedo, candidatos a gobernador y vice, extendió por cuatro años más la estadía del peronismo en la Casa de Gobierno y proyectó al gobernador Juan Manzur a nivel nacional. El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, viajará este lunes a Tucumán para sumarse a la seguidilla de visitas a mandatarios que ganaron en sus distritos.

Osvaldo Jaldo, el ladero y rival de Manzur que lo reemplazará en la gobernación

Más

La jornada electoral arrancó con inconvenientes y demoras por dos razones. El faltazo de autoridades de mesas en un número considerable de establecimientos, reconocido por la Junta Electoral Provincial (JEP), y los numerosos fiscales partidarios que debieron cumplir sus funciones en las mesas -hasta 25 en cada una- por la vigencia de la Ley de Acoples. En los centros urbanos hubo cuartos oscuros con hasta 50 boletas. Una verdadera odisea para quienes no fueron a votar con el voto armado desde casa.

Superados estos contratiempos hasta media mañana, los comicios se desarrollaron con normalidad y hasta el mediodía votaron los referentes de la mayoría de las fuerzas. Casi todos optaron por pasar la tarde junto a sus familias y alrededor de las 20 fueron a sus sedes principales para seguir el escrutinio provisorio. Alrededor de las 17, por el retraso con el que comenzó el comicio en un importante número de mesas, la oposición presentó un pedido ante la JEP para que la votación se extendiera hasta las 20. Unos minutos antes de las 18, el vocero del organismo de control, Carlos Amaya, informó que los miembros de la Junta rechazaron el pedido y pidieron a las fuerzas de seguridad que se garantice que voten todos los ciudadanos que hayan llegado a los establecimientos hasta las 18, aunque haya filas afuera de colegios y escuelas. Por estos desajustes, los datos provisorios del escrutinio comenzaron a cargarse en la página oficial, alrededor de las 22.20.

Los primeros indicios del contundente triunfo del peronismo comenzaron a verse desde las 20, con el arribo a la provincia del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el senador Emilio Neder; Carlos Haquin, vicegobernador de Jujuy; Antonio Marocco, vicegobernador de Salta; Ricardo Quintela y Florencia López, gobernador y vicegobernadora de La Rioja; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; y Gildo Insfrán, mandatario de provincial de Formosa. Casi pisando la medianoche se sumó a los festejos el Ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, con quien Manzur tiene una estrecha relación. Ambos tienen aspiraciones nacionales y no las ocultan, en ese juego de declaraciones y señales que caracteriza a jugadores de peso. ¿Se teje una alianza para tallar adentro del peronismo? Se verá en los próximos días porque los tiempos apremian. Esta semana vence el plazo para presentar las alianzas y el 24 de junio se deben inscribir las candidaturas para unas PASO. ¿Habrá en el Frente de Todos?

La asistencia de los gobernadores a Tucumán para festejar con Manzur y Jaldo admite pocas lecturas. La más potente en el actual escenario es que los jefes provinciales han comenzado a moverse para mostrar unidad y quizás para manifestar que entre ellos estaría a quien postularían para una fórmula presidencial. Consultado Manzur sobre si estaba de acuerdo con el pronunciamiento de sus pares de la Liga de Gobernadores, que se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y se expresaron a favor de la unidad en vez de una PASO para acordar una fórmula presidencial peronista, respondió con un escueto “me parece bien, me parece muy bien”. ¿Habrá pensando en él?

Como sea, los rostros de Manzur de inocultables sonrisas también encerraban otra razón. Fue la respuesta de ambos en votos al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió en seco las elecciones que estaban previstas para el 14 de mayo. Los cortesanos hicieron lugar a un recurso que presentó la oposición que cuestionaba la postulación de Manzur a la vicegobernación. Para superar con rapidez el laberinto legal y constitucional que había arrinconado las posibilidades electorales del oficialismo, Manzur renunció a su candidatura y eligió a Acevedo, su ministro del Interior, para que lo reemplace. Luego convocó a las elecciones para este domingo 11.

Igual, por la decisión del Máximo tribunal pareció que se venía la noche para el FdT y dejó en la desorientación más absoluta a la militancia. La suspensión se había festejado casi como una victoria en JxC. Recién en los últimos diez días el peronismo revitalizó su campaña y recuperó el terreno perdido. En la visita de referentes nacionales la alianza amarilla creyó encontrar respuestas al terreno que perdió por el cierre tardío de la fórmula, que recién logró el 13 de marzo. Así, pasaron por Tucumán en dos semanas el expresidente Mauricio Macri, en dos ocasiones el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y hasta Patricia Bullrich, presidenta del PRO, entre otros. No solo que no alcanzó, también mostró que por la interna nacional en la que se encuentra JxC, esos nombres no movieron la balanza, al menos en Tucumán.

La incuestionable derrota amarilla no fue solo el dato sobresaliente de la jornada. También lo fue la brutal caída de Fuerza Republicana (FR), que llevaba como candidato a gobernador al legislador provincial Ricardo Bussi, hijo del condenado por crímenes de lesa humanidad y fallecido Antonio Bussi, fundador del partido en 1988. Bussi hijo selló el año pasado una alianza con el economista de derecha Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, y creyó encontrar en ese acuerdo una revitalización de su espacio. No pasó. Con el 60% del escrutinio provisorio, FR cosechaba el 3,8%, un resultado que fue una mazazo para las aspiraciones de los defensores de la portación libre de armas de fuego y pronosticadores de “serrucho” en el gasto público. Lejos de crecer en representación parlamentaria, en 2019 FR alcanzó 8 bancas provinciales y 5 en el Concejo Deliberante de la capital, se cree que esas cifras podrían ser menores.

Otro mal trago para JxC podría producirse en San Miguel de Tucumán, en donde la candidata a suceder al intendente Germán Alfaro es su esposa, la senadora Beatriz Ávila. El oficialismo provincial postuló a la diputada nacional Rossana Chahla, que se imponía por un punto con el 61% de los votos del escrutinio provisorio. Se anticipa una definición voto a voto. Para JxC y en particular para el alfarismo sería un trago difícil de digerir porque se quedaría sin la principal fuente de respaldo de la estructura partidaria.

DC