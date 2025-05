Sin sorpresas y con un peronismo dividido, los gobernadores dialoguistas aseguraron su continuidad

Los cuatro gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada, Gustavo Sáenz de Salta, Leandro Zdero de Chaco, Carlos Sadir de Jujuy y Claudio Poggi de San Luis, se impusieron en las elecciones provinciales de este fin de semana, sin contratiempos. La sorpresa fue el resultado que obtuvo La Libertad Avanza (LLA), en la capital salteña, un resultado que entusiasma a la tropa libertaria hacia las elecciones nacionales de octubre. Las victorias oficialistas se vieron favorecidas por un peronismo dividido que no pudo resolver sus internas, ni en los distritos intervenidos.

En Salta, nadie dudaba que se impondría el gobernador Gustavo Sáenz pero la sorpresa fue la derrota del oficialismo con La Libertad Avanza en la capital y que el peronismo se haya quedado con las manos vacías. Por primera vez en una elección de medio término en este distrito, el justicialismo no obtuvo nada y fue un reflejo de la crisis partidaria. De acuerdo a los datos provisorios, que cerraron alrededor de las 20, debido a que la votación fue con la Boleta Única Electrónica (BUE), la “Alianza por la Unidad de los Salteños”, de Sáenz, obtuvo 11 de las 12 bancas a senadores provinciales en juego. Para diputados, se quedó con 20 de los 30 diputados que estaban en juego; mientras que LLA cosechó un senador y 9 diputados provinciales. El Frente Liberal Salteño, libertarios que se referencian con la Casa Rosada pero no con la conducción provincial, obtuvo un diputado provincial.

En su primer discurso, Sáenz sostuvo que “fue una gran elección” y agradeció a todos los candidatos de su espacio. “Yo no sé cómo se leen las elecciones provinciales, las legislativas, pero si de 12, ganamos 11, creo que ganamos 11 a 1, no? Si de 30 diputados, ganamos 20, creo que ganamos, no?”, agregó. Admitió, de todos modos, que “La Libertad Avanza hizo una buena elección”. También con tono irónico y en un claro mensaje por elevación a la titular del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, señaló: “agradezco al PJ intervenido, no sacaron ni un diputado”. “Que se den cuenta que a los salteños no nos dicen desde Buenos Aires lo que tenemos que hacer”, cerró.

La elección a senador por la capital fue una de las más seguidas, por tratarse del distrito con mayor peso electoral, con 457.642 votantes, alrededor del 41% del total. Roque Cornejo, de LLA, logró el 35,04% de los votos y se quedó con la única banca en juego. En segundo lugar quedó Bernardo Biella, del espacio de Sáenz, con el 30,57%; y muy atrás se posicionó Guido Giacosa, del Frente Justicialista Salteño, con el 6,53%.

Victoria de la alianza de Zdero con LLA

En Chaco, en elecciones que tuvieron una participación que apenas superó el 50%, con el 97% de los datos provisorios escrutados, el frente “Chaco Puede + La Libertad Avanza” cosechó el 45,2% de los votos, un fuerte espaldarazo para la alianza que cerró con la Casa Rosada el gobernador radical Leandro Zdero. Este resultado era seguido desde otras provincias, pues algunos mandatarios radicales estarían dispuestos en avanzar con acuerdos similares, en función de las elecciones nacionales legislativas de octubre.

En segundo lugar quedó “Chaco Merece Más”, con el 33,2%, un armado del exgobernador Jorgen Milton Capitanich, que logró unir a la mayor parte del peronismo provincial. Tercero quedó “Primero Chaco”, con el 11,3%, un espacio disidente del justicialismo que tuvo como cabeza visible a la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, y que sumó a otros intendentes. Ante una consulta de elDiarioAR, indicaron que este espacio mantiene vasos comunicantes con la Casa de Gobierno chaqueña. De todos modos, demostró que el peronismo dividido facilitó el triunfo del oficialismo y con este resultado, de las 16 bancas en juego para la Cámara de Diputados, Zdero se quedó con 8, el justicialismo con 6 y el peronismo disidente logró 2.

Capitanich fue el primero de los referentes de peso en hablar antes que se dieran a conocer los resultados oficiales y anticipó la derrota. “Observamos una tendencia favorable al oficialismo, metieron mucha estructura”, dijo, y criticó la demora en la carga de los datos provisorios. Justificó el segundo lugar en que “históricamente las primeras elecciones luego de un recambio de gestión, se suele apoyar al oficialismo”. Alrededor de las 20, un eufórico Zdero dijo en la puerta de la sede partidaria: “reafirmamos que el rumbo que esta provincia tomó a partir del 10 de diciembre del 2023 es el rumbo para poder tener un Chaco que recupere la dignidad. Un Chaco que deje atrás los dolores, un Chaco que ponga transparencia frente a la corrupción”.

Las otras fuerzas que participaron fueron Bases para la libertad (2,07%), Nuevo Espacio Chaco Independiente (2,05%), Partido del Obrero (1,83%), Ahora Vos Chaco (1,68%), Partido Lealtad Popular (0,88%), Movimiento Política, Social y Cultural Proyecto Sur (0,57%), Participación Ciudadana (0,52%), Participación Ciudadana (0,52%) y Partido Frente Arraigo (0,32%).

Poggi se impuso con holgura en San Luis

El gobernador Claudio Poggi, exJuntos por el Cambio, plebiscitó su gestión este domingo y lo logró con holgura, respaldado también por la UCR y por la marcada fragmentación de las otras fuerzas. Por primera vez se votó en esta provincia con la Boleta Única Papel, un sistema que empujó el mandatario por la rapidez para votar y para el recuento provisorio. El triunfo fue una buena noticia para un mandatario que se inscribió dentro del lote de los gobernadores dialoguitas, cercanos a la Casa Rosada.

“Ahora San Luis”, de Poggi, con el 85% de las mesas escrutadas, logró un 46,81% y el segundo lugar fue para el “Frente Justicialista”, con un 26,50%, del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, que también tuvo como rival a su hermano Adolfo, también exmandatario, que cerró un acuerdo con el actual jefe provincial. En San Luis no se constituyó el partido La Libertad Avanza por diferencias internas pero hubo dos listas libertarias. Tercera Posición alcanzó el 7,9% y ¡Viva la Libertad Carajo!, un 7,1%, del diputado nacional Carlos D'Alessandro. Si jugaban juntos podrían haber llegado a los 15 puntos.

Una de las características de la campaña fue la ausencia de referencias a dirigentes nacionales, en especial, desde el oficialismo. Sobre los cuatro senadores provinciales que debían renovarse, el frente del gobernador se impuso en los departamentos Belgrano, Pedernera y San Martín, y en Ayacucho era voto a voto, hasta la medianoche. Para diputados provinciales, “Ahora San Luis” aplastó en Belgrano y Pueyrredón y Jujuy. El “Frente Justicialista” se impuso en Dupuy y Pringles. Lejos quedaron NOS (2,05%); Frente por la Justicia Social (1,90%); Proyecto Clase Media (1,53%); Movipro (1,34%); San Luis Futuro (1%), Frente de Izquierda y los Trabajadores (0,82%) y Movimiento Renovación Chacabuco (0,49%).

Sadir revalidó su conducción

El gobernador radical Carlos Sadir plebiscitó su gestión y le salió como esperaba. De acuerdo a los datos provisorios, que comenzaron a darse a conocer a las 21.30, el “Frente Jujuy Crece” del gobernador, obtiene el 39%; La Libertad Avanza llega a los 19% y el Frente Justicialista alcanza el 11%. Desde varios partidos hubo quejas debido a que el sitio oficial se cae cada cinco minutos.

Recién cerca de las 22, el mandatario provincial salió al escenario de la sede partidaria junto a candidatos y dirigentes a adjudicarse la victoria. “Agradezco a las otras fuerzas, a todos los que compitieron hoy. Felicitaciones a los que resultaron electos como diputados y concejales en los municipios. Vamos a seguir trabajando y haciendo esfuerzos para este estado que llevamos adelante con un modelo de administración responsable, con equilibrio financiero, sin olvidarnos de la gente”, sostuvo. Estos comicios eran claves para el gobernador radical, que sucedió a Gerardo Morales, pues su intención es revalidar conducción para ir por la reelección en 2027, se indicó.

Con el segundo lugar ya consolidado, el búnker de LLA fue una fiesta. En medio de la euforia, senador nacional libertario Ezequiel Atauche festejó en el búnker y desde allí señaló que ese espacio se convirtió en la verdadera oposición. “Somos la primer fuerza opositora en la provincia de Jujuy”, sumó el diputado nacional Manuel Quintar. “Le vamos a poner un límite a la casta. Nuestros candidatos a concejales han arrasado en las principales localidades y en San Salvador”, dijo. Para Atauche y Quintar el resultado fue clave porque consolidó sus liderazgos, frente a las otras dos listas libertarias que se presentaron, que acusaban ideario mileista pero que cuestionaron a la conducción provincial.

Según el secretario electoral, Alejandro Gluck, “votó alrededor del 50% del padrón en San Salvador y en el interior, cerca del 60%, por lo que el promedio dio un 63%”, dijo. En este distrito se renuevan 24 miembros, el sistema es unicameral y se votó con el tradicional voto de papel, por lo que los votantes se encontraron con numerosas boletas en el cuarto oscuro.

En donde habrá una lectura fina de la elección será en el peronismo por el choque entre el Frente Justicialista, del PJ intervenido, y el espacio de la senadora nacional Carolina Moisés, que obtuvo un magro resultado. Moisés es refractaria a la conducción del PJ Nacional que preside Cristina Fernández de Kirchner. En noviembre habrá elecciones internas pero el objetivo de la expresidenta sería unir al peronismo antes de las elecciones nacionales de octubre.

Los jujeños fueron a las urnas también para la renovación de la mitad de concejos municipales en cada localidad y se eligieron vocales de comisiones municipales. Los 598.408 votantes habilitados fueron distribuidos en 1.812 urnas, en 308 establecimientos de toda la provincia.

DC/MG