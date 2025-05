Chaco, San Luis, Salta y Jujuy van a las urnas con expectativas favorables para sus gobernadores dialoguistas

A horas del súperdomingo de comicios ya rige la veda electoral en Chaco, San Luis, Salta y Jujuy, en donde se renovarán de manera parcial cargos legislativos. Se trata de distritos en donde mandan los jefes provinciales Leandro Zdero, Claudio Poggi, Gustavo Sáenz y Carlos Sadir, considerados “gobernadores dialoguistas” por mantener diálogo fluido con el gobierno del presidente Javier Milei, con quien han colaborado en la aprobación de leyes con los diputados y senadores que les responden. Los cuatro plebiscitarán sus gestiones y entre lo más novedoso se cuenta la alianza que selló Zdero con La Libertad Avanza, laboratorio que será seguido de cerca porque podría influir en decisiones en otros distritos en función de las elecciones nacionales legislativas de octubre.

El choque de fuerzas más interesantes tendrá como escenario a Chaco debido a la coalición que cocinó Zdero en la Casa Rosada con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, a quien la hermana del presidente empoderó para que tome decisiones sobre el armado en las provincias de LLA. Del diálogo entre los tres nació “Chaco Puede + La Libertad Avanza”. En la otra vereda se encuentra el “Frente Chaco Merece Más”, del tres veces gobernador Jorge Milton Capitanich, que logró encolumnar a la mayoría del peronismo, es decir, una línea que responde al exgobernador Domingo Peppo, kirchneristas, massistas y afiliados que se identifican con Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. El choque entre Zdero y Capitanich augura tensiones porque los sondeos indican que el oficialismo se impondría pero con un estrecho margen.

En el acto de cierre de campaña, el mandatario chaqueño pidió que los electores “vayan a votar con entusiasmo para que no demos ni un paso atrás, para que sigamos avanzando”. “Nosotros no somos esos teñidos de corrupción, por eso les pido que el domingo vayamos a votar para recuperar ese orgullo de ser chaqueño y de que el Chaco puede salir adelante”, agregó. Capitanich llamó a “poner límites con el voto” al “despilfarro, al endeudamiento irresponsable, a la corrupción, a los tarifazos, al deterioro del trabajo, a las privatizaciones encubiertas”. “Pido perdón desde lo más profundo de mi corazón por lo que hicimos mal, por lo que fallamos, por lo que no pudimos satisfacer, por los que se sintieron defraudados y por los muchos que cometieron errores usando nuestra buena fe”, cerró.

Más de un millón de chaqueños están habilitados para elegir 16 de las 32 bancas de la Cámara de Diputados, entre 11 listas provinciales. Los otros espacios que se presentan son el Frente Primero Chaco, Partido Obrero, Movimiento Político, Social y Cultural - Proyecto Sur, Lealtad Popular, Participación Ciudadana, Partido Frente Arraigo, Ahora Vos Chaco, Bases para la Libertad y Nuevo Espacio Chaco Independiente.

Poggi, el disidente

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, plebiscitará su gestión y buscará obtener una mayoría especial en las dos cámaras legislativas y para eso construyó el “Frente Ahora San Luis” en el que conviven el exgobernador peronista Adolfo Rodríguez Saá y varios partidos que van desde la UCR y el PRO, hasta Libres del Sur. Poggi supo ser un hombre fuerte del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, con quien rompió y se convirtió en mandatario en 2023 de la mano de lo que fue Juntos por el Cambio.

En esta provincia se elegirán 22 diputados y 4 senadores provinciales y se votará por primera vez con Boleta Única Papel. En este distrito no se votan listas provinciales, sino que se eligen representantes por distrito electoral, es decir, diputados por los departamentos Pueyrredón, Belgrano, Dupuy, Junín y Pringles. Y solo senadores por Ayacucho, Pedernera, San Martín y Belgrano.

La principal fuerza con la que se medirá Poggi será el “Frente Justicialista” de Alberto Rodríguez Saá y que tiene como principal candidata a la exministra de Salud, Silvia Sosa Araujo. Es decir, también habrá choque de hermanos. La dificultad para esta “lista oficial” del PJ es que habrá en los cuartos oscuros otras dos listas peronistas, que son el Frente Primero San Luis y el Frente por la Justicia Social. Un peronismo dividido que podría servirle en bandeja una amplia victoria al gobernador.

Por desavenencias internas, La Libertad Avanza no pudo constituirse como partido político en este distrito y desde la Casa Rosada se bajó la instrucción de no chocar con Poggi, según trascendió. Solo habrá dos desprendimientos que competirán en algunos municipios: “Tercera Posición”, que apadrina el diputado nacional Carlos D'Alessandro, y “Viva La Libertad Carajo”, que respaldan la senadora nacional Ivanna Arrascaeta y el prosecretario parlamentario y empresario de la salud Rodolfo Negri.

El resto de las listas que se presentarán en este comicios son el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, Frente Primero San Luis, NOS, Proyecto Clase Media, S.U.M.O., San Luis Futuro, Partido M.A.S. y Mo.Vi.Pro.

Sáenz va por todo

En Salta, el octavo distrito electoral más grande del país, están habilitados para votar este domingo 1,09 millones de personas, que deberán elegir 30 diputados y 12 senadores provinciales, 121 concejales y 232 convencionales municipales, quienes deberán reformar las cartas orgánicas locales. Como en estos últimos años, los salteños votarán con la Boleta Única Electrónica (BUE) que combina lo digital con el soporte papel.

El gobernador Gustavo Sáenz construyó la “Alianza por la Unidad de los Salteños”, que está integrada por los frentes “Unidos por Salta” y “Si Salta Unida”, más el espacio peronista “Vamos Salta”. Este último tiene el sello de las autoridades partidarias del PJ intervenido y una liga de intendentes justicialistas que, en rigor, representan a la mayoría de los municipios. Además, el mandatario acordó con el intendente de la capital salteña, Emiliano Durand, por lo que se espera una buena performance del oficialismo en el distrito provincial de mayor peso.

En la vereda del frente se encuentra el Frente Peronista Salteño que se armó con el Partido Justicialista intervenido, con el exfuncionario nacional Sergio Berni y la pampeana Luz Alonso como sus titulares; el Partido del Trabajo y el Pueblo, Salta va con Felicidad, más los partidos kirchneristas Frente Grande, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Kolina y el Partido de la Victoria. Lejos de unir al peronismo, la intervención del PJ blanqueó las diferencias internas, en especial, de un importante sector que es refractario a la conducción nacional de su titular, la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Este espacio es el que armó el “Vamos Salta” que juega con Sáenz.

Los libertarios tienen el problema de ir divididos. Por un lado, el Partido La Libertad Avanza, el espacio que responde al presidente Milei, que tiene como principales referentes a la diputada nacional Emilia Orozco y al exdiputado y poderoso sojero Alfredo Olmedo. Este espacio no tuvo acto de cierre de campaña pero en los últimos días visitaron esa provincia los influencers Gordo Dan, Mariano Pérez, Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón y Agustín Romo, que reportan de manera directa a la Casa Rosada. Hubo presentación en un teatro de la capital y durante sus exposiciones no hubo críticas a la gestión de Sáenz, solo para el peronismo, la UCR y el PRO, a los que trataron como “la casta”. El cuidado de la figura del gobernador quizás se relacione con el buen diálogo que tejió desde el minuto cero con la gestión de Milei. Al día siguiente del acto de los influencers, el Gordon Dan –cuyo nombre es Daniel Parisini– se corrió hasta Jujuy para colaborar con la campaña.

El otro espacio libertario es el Frente Liberal Salteño por Salta Libre, que también acusa referencia en el presidente Milei, no así con la conducción local. Sus dirigentes más visibles son Alberto Castillo, hasta hace unos meses funcionario de Sáenz, y Alba Quintar, abogada y asesora “ad honorem” del Ministerio de Justicia de la Nación en Salta. Se especula que la aparición de este frente fue fogoneado desde la Casa de Gobierno salteña para dividir el voto libertario y si hay alguien que supo aplicar fórmulas para dividir a la oposición en estos últimos años en beneficio propio, ese es Sáenz.

Las otras listas que participarán de los comicios son el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Juntos (exintegrantes del deshilachado Juntos por el Cambio, entre ellos, la UCR y PRO) y el Frente Cambiemos Salta.

Sadir muestra músculo

El Tribunal Electoral Permanente de Jujuy informó que casi 600.000 electores están habilitados para votar este domingo, con la tradicional boleta de papel, para elegir a 24 diputados provinciales titulares, 10 suplentes, 288 concejales y representantes de comisiones municipales. Los frentes que formarán parte de la contienda son 11 y un partido político.

El gobernador Sadir construyó alrededor de la UCR, que gobierna esa provincia desde 2015, el Frente Jujuy Crece, al que sumó para esta elección a dirigentes peronistas de extracción sindical. Sadir, que viene de ser ministro de Hacienda de Gerardo Morales, buscará este domingo sumar músculo para consolidar su liderazgo. Paso a paso se diferencia del exprecandidato a vicepresidente de la Nación y el resultado de esta elección será clave. Para que no quepan dudas de su intención el principal candidato es el presidente de la Juventud Radical, Adriano Morone, de su más estrecha confianza.

Los libertarios llegan a esta instancia divididos en tres. El sello LLA es sostenido por el senador nacional Ezequiel Atauche y el diputado nacional Manuel Quintar, que reportan de manera directa con Karina Milei y “Lule” Menem, pese a que la hermana del presidente de a Nación todavía no visitó esta provincia, como sí lo hizo en otros distritos para respaldar el nacimiento del partido. Por ejemplo, en Tucumán y Salta. De igual modo, para que no quepan dudas que se trata de la fuerza de Milei, el Gordo Dan estuvo en esa provincia junto a Atauche y Quintar participando de la campaña.

En la recta final hacia las elecciones aparecieron dos nóminas identificadas con el ideario libertario que coinciden en criticar a los referentes locales de Milei. Se trata del Frente Unir Liberal y el Frente Transformación Libertaria Jujuy, cuyos votos serán violeta, del mismo color que la lista oficial libertaria. Se señala que habría sido una operación de la Casa de Gobierno jujeña para partir el voto opositor.

En donde no hubo injerencia externa pero sí atraviesa hay un cisma a cielo abierto es en el peronismo. Desde que se intervino el PJ provincial, en julio de 2023, los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, no pudieron unir a las distintas corrientes. La grieta se profundizó cuando la conducción provincial pateó para noviembre la interna para elegir autoridades internas, prevista para antes de los actuales comicios provinciales. Se suponía que la interna ordenaría al partido y de allí saldrían los candidatos. No sucedió. Por eso, la elección de este fin de semana funcionará, en los hechos, como una interna justicialista.

Por un lado está el Frente Justicialista, que es el resultado del armado en el que trabajaron Fernández y Menéndez, con el aval de la presidenta del PJ Nacional, Cristina Fernández. Los referentes son la diputada nacional Leila Chaher, que integra La Cámpora y pretende presidir al peronismo provincial, y a Rubén Rivarola, quien fue ungidocomo presidente del PJ cuando fue intervenido, en medio del escandaloso proceso de reforma de la Constitución local que fue apoyado por el PJ.

Del otro lado se encuentra el Frente Somos Más, articulado en torno del espacio de la senadora nacional Carolina Moisés, quien también aspira a tener voz de mando en el PJ vernáculo y es crítica de la conducción que ejerce de Cristina de Kirchner. La otra referencia de esta alianza es el candidato a diputado provincial Carlos De Aparici. Constituido por partidos provinciales y municipales, Moisés confía también en la suma de gremios y movimientos sociales para que su fuerza obtenga un buen resultado este domingo. Su principal objetivo es derrotar al Frente Justicialista.

También participará de las elecciones un tercer espacio que está integrado por hombres identificados con el peronismo pero que en las elecciones de 2023 jugaron con Gerardo Morales. Se trata del Frente Primero Jujuy, del exrector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tercchi, y Carlos Haquim, exvicegobernador jujeño y que integra el espacio Hacemos, del exgobernador cordobés Juan Schiaretti.

Otra fuerza que buscará tener un resultado positivo, teniendo en cuenta que en cada comicio provincial tuvo buenos resultados, es el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, de donde surgió el diputado nacional Alejandro Vilca. Esta semana visitó esa provincia el diputado nacional Nicolás del Caño, quien estuvo muy activo en la recta final de la campaña. Los otros espacios que competirán son el Frente por un Nuevo Jujuy y el Frente de los Trabajadores Jujeños, referenciado en Carlos Hamud, secretario general de la CTA Autónoma de Jujuy.

