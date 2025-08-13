El fuego arrasa León, deja cuatro heridos críticos y miles de evacuados e interrumpe los trenes entre Madrid y Galicia

Los incendios están arrasando parte del territorio de la península en otro verano en el que se ha vuelto habitual que los noticieros abran con las imágenes del fuego. Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más afectadas por estos incendios en plena ola de calor.







Castilla y León

Uno de los focos principales se encuentra en Castilla y León, donde hay al menos 15 incendios activos —12 de ellos en la provincia leonesa— y con más de 8.000 evacuados en León. Hay, además, un fallecido: Abel Ramos, un hombre de 35 años que participaba como voluntario en las labores de extinción. También han resultado heridas 10 personas, cuatro de ellas en estado crítico.

Incendio en Zamora-León Más de 30.000 hectáreas quemadas entre Zamora y León Fuente: Copernicus

Los incendios que más preocupan son los de Molezuelas, en Zamora; el de Resoba, en Palencia; y el de Yeres, en León. Este último es el incendio que ha arrasado por completo el espacio natural de Las Médulas. Todos ellos en el máximo nivel de alerta. La directora técnica de extinción del incendio forestal de Molezuelas, Mar Lejarraga, afirma que va a ser un día “muy complicado” en las labores de control de este fuego debido al viento y a la inestabilidad meteorológica. Este incendio ya es el peor de la historia de España desde 1968, año en el que comienzan las estadísticas oficiales.

A su vez, el otro incendio importante de la provincia de Zamora, el de Puercas, ha cambiado de dirección debido al fuerte viento y se dirige ahora en dirección noroeste hacia la Sierra de la Culebra. En la provincia de Salamanca se ha declarado un incendio de nivel 1 en San Cristóbal de los Mochuelos y está controlado desde las 17 horas el declarado en La Bastida.







Galicia

Permanecen activos seis incendios en Galicia. La ola de incendios sin controlar que asola la comunidad avanza con más de 19.000 hectáreas arrasadas solo en la provincia de Ourense. El mayor incendio es el declarado en Chandrexa de Queixa, que ha arrasado ya 5.000 hectáreas y que mantiene declarada la situación máxima de emergencia a nivel provincial. El de Maceda-Santiso ha alcanzado las 1.700 y también está en el mayor nivel de emergencia.

Ha sido una noche que ha dejado evacuaciones por amenaza para casas, confinamientos y varios heridos. En el fuego de Chandrexa de Queixa, que es el más grande en lo que va de verano en Galicia, a los efectivos autonómicos se ha sumado la UME. Este incendio ya suma más superficie afectada que todos los se produjeron en la comunidad gallega en 2024. Además, al menos tres bomberos han resultado heridos.







La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida desde las 14.43 y durante el resto del día por la proximidad de un incendio a la infraestructura ferroviaria en la provincia de Ourense. Según ha informado el Adif a través de su perfil oficial en la red social 'X', el corte se ha producido entre la localidad de Vilavella y la estación Porta de Galicia, en A Gudiña, en el límite sureste de la provincia de Ourense, junto a la provincia de Zamora.

La Guardia Civil investiga en Muxía (A Coruña) a una mujer de 63 años y vecina de esa localidad en relación con su posible implicación en cinco incendios en los últimos días.







Extremadura

En Extremadura ha afectado el incendio que se originó en Toledo, en Navalmoralejo. De las 3.250 hectáreas totales que ha quemado, unas 2.400 han sido en Cáceres.

Al norte de esta provincia hay otro fuego grave activo, en la localidad de Jarilla, que, según las primeras estimaciones, ha quemado ya una superficie de más de 1.200 hectáreas. Un total de 258 personas permanecen alojadas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Plasencia y otras 16 en el Seminario local, tras la evacuación de los municipios de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia. La Junta de Extremadura ha activado la situación grave del Plan de Infocam, ha enviado una alerta mediante el sistema Es-Alert en el término municipal de Cabezabellosa y se han evacuado a todos los habitantes que quedaban en la zona, según ha confirmado la presidenta extremeña María Guardiola en X.

También hay activos otros dos fuegos: en Casares de las Hurdes y Santibáñez el Alto. Un total de 110 efectivos de la UME están trabajando en las labores de extinción. “En concreto hay 110 personas de la UME ya trabajando, había 11 incendios activos ayer, y la UME tratará de atacar los más peligrosos, en concreto el de Jarilla y uno en Casares de las Hurdes”, ha señalado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Castilla-La Mancha

La evolución favorable de los incendios que mantenían a primera hora de este miércoles a varios municipios toledanos confinados o desalojados ha permitido que se levanten las medidas preventivas para Navalmoralejo, La Estrella y Calera y Chozas.

El incendio forestal declarado el lunes en Navalmoralejo, en Toledo, ha calcinado 3.250 hectáreas, el 75% de ellas sin embargo en la provincia de Cáceres. El fuego ha descendido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles a Situación Operativa nivel 0, después de 40 horas de trabajo en un espacio de tiempo en el que llegó a estar a nivel de riesgo máximo. Según Infocam, se han levantado las órdenes de confinamiento tanto de la localidad como del cercano municipio de La Estrella.

Nueve medios terrestres y 45 efectivos de lucha contra el fuego continúan trabajando en la zona. No ha habido que lamentar pérdidas, daños humanos ni materiales, más allá de algunas granjas caseras.

Por otro lado, el incendio forestal que afectaba a la localidad toledana de Calera y Chozas ha arrasado cerca de 3.000 hectáreas, que han sido completamente perimetradas este miércoles y cuyo nivel de alerta ha sido reducido a cero antes de las 16.00 horas.

Asturias

Asturias ha registrado diez incendios activos durante esta noche y esta mañana, tres de ellos en el concejo de Cangas del Narcea, que ha sido el foco más importante. Aun así, se encuentra ya estabilizado y, aunque aún están activos otros ocho focos en puntos del suroccidente asturiano, Picos de Europa y Cordillera, la preocupación se centra ahora en dos fuegos que avanzan desde la provincia de León hacia el Principado. En las próximas horas se sumarán al dispositivo desplegado por el Principado un centenar de efectivos de la UME.







Comunitat Valenciana

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en el incendio forestal que se ha declarado esta tarde en el municipio de Teresa de Cofrentes (Valencia) tras el impacto de un rayo. Además, han sido desalojadas dos pedanías por precaución: la de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña. El Cecopi ha elevado al nivel dos la situación del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana ante la posible afectación a la población y bienes de naturaleza no forestal.

Comunidad de Madrid

Un incendio de vegetación baja en Torrelodones ha obligado a evacuar una urbanización de la localidad y varias dotaciones de bomberos han logrado evitar que el fuego se acercase a las viviendas tras desalojar a sus ocupantes. El incendio en el municipio de Tres Cantos, que comenzó el lunes, fue controlado durante la noche del martes. El fuego ha afectado a 2.000 hectáreas y se ha cobrado una víctima mortal: un hombre de 50 años de origen rumano, que intentó salvar a decenas de caballos.

Las llamas se propagaron con rapidez debido al fuerte viento y obligaron al desalojo de unos 200 vecinos de urbanizaciones cercanas, que ya han podido volver a sus casas. Permanecen en el lugar seis equipos de enfriamiento y las autoridades explican que es posible que “una gran parte de vegetación arbórea pueda sobrevivir”.







Andalucía

Los dos incendios declarados en Andalucía —el de Tarifa en Cádiz y el de Jabugo en Huelva— han sido controlados. El Infoca da por estabilizado el primero, que calcinó 300 hectáreas y obligó a evacuar a más de 2.000 personas. Han instalado cinco autobombas, una unidad médica y varios grupos técnicos para controlar que no vuelva a prender. El consejero de la Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado que se ha completado el retorno de todas las personas desalojadas a causa del fuego y valoraba que no haya habido “ningún tipo de daño material significativo y sin daños para la salud de las personas”. “Esto parece un milagro después de ver cómo las llamas estaban prácticamente encima de las casas”, ha dicho.

Las llamas afectaron al paraje Sierra de la Plata, muy cercano a la urbanización de Atlanterra y la Playa de los Alemanes. Los vecinos del pueblo de Zahara de los Atunes se han volcado con las personas que fueron evacuadas. Las autoridades contemplan la posibilidad de que el fuego haya sido provocado.

El Infoca da por estabilizado también el fuego de Jabugo, provocado por la caída de un rayo en la aldea de Los Romeros, y ha autorizado el regreso de 240 personas a sus viviendas. El alcalde de la localidad ha agradecido la “rápida actuación” de los especialistas y ha destacado el papel del apoyo vecinal en la extinción del fuego.





