Milei reaparece en un acto en La Plata para nacionalizar la campaña bonaerense y desafiar a Kicillof

El presidente Javier Milei dará inicio este jueves a la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) con un acto que tendrá lugar a las 18 en el Club Atenas de la ciudad de La Plata. Es un desafío a Axel Kicillof y demuestra la intención del Gobierno de nacionalizar la elección provincial de septiembre.

La actividad se desarrollará en la Octava Sección, que pone en juego seis diputados y que lleva al hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni, como cabeza de lista de LLA. Según trascendió, no está prevista la asistencia de miembros del Gabinete en la oficialización de la campaña que nucleará a los 8 candidatos que competirán el próximo 7 de septiembre.

Sin embargo, el mandatario podría presentar a algunos de los candidatos de la Casa Rosada para las elecciones nacionales de octubre. Es que la lista de presentes podría incluir a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que iría como primera candidata al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, y el diputado libertario José Luis Espert, casi seguro primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido el acto de Milei es clave porque el próximo domingo a la medianoche vence el plazo en todas las provincias del país para la confirmación de los candidatos a renovar el Congreso.

También formarán parte del acto el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, aliado de los libertarios, y el diputado Diego Santilli, otro de los podría integrar las listas en octubre. Se lo menciona al “Colo” como tercero en la lista nacional bonaerense.

La aparición de Milei configurará la segunda visita al territorio en el marco de la disputa electoral luego de que el pasado jueves se mostrara en Villa Celina, municipio de La Matanza, junto a los candidatos para protagonizar la polémica foto de presentación de sus representantes.

