El Gobierno israelí expande los asentamientos en Cisjordania para “enterrar la idea de un Estado palestino”

El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, anunció este jueves la puesta en marcha de un plan para construir miles de nuevas viviendas entre Jerusalén y el asentamiento de Maale Adumim, lo que aislaría la parte árabe de Jerusalén del resto de la Cisjordania ocupada.

“Esta realidad por fin entierra la idea de un Estado palestino, porque no hay nada que reconocer y nadie a quien reconocer”, declaró el ministro en una ceremonia para anunciar el plan que consta de más de 3.000 viviendas.

Desde el año 2021, el proyecto conocido como E1 estaba suspendido por la presión de la comunidad internacional, que ha advertido de que la expansión de los asentamientos israelíes impida el establecimiento de un Estado palestino, con Jerusalén Este como capital, tal y como establecen las resoluciones de Naciones Unidas.

Sin embargo, el actual Gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu aprobó un número sin precedentes de nuevos asentamientos y confiscaciones de tierras palestinas ocupadas desde su llegada al poder a finales de 2022 y, sobre todo, desde el comienzo de la ofensiva contra Gaza en octubre de 2023. Smotrich es uno de los ministros que defiende la colonización de los territorios palestinos y ha puesto su Departamento al servicio de esta misión.

“Esto no es solo un plan de edificación, es un mensaje sionista estruendoso: una Jerusalén unida es nuestra capital eterna y Ma'ale Adumim es una parte inseparable de ella”, aseguró Smotrich en el evento, en declaraciones compartidas por su oficina.

El grupo israelí contra la ocupación Peace Now ha explicado este jueves que el subcomité encargado de revisar los recursos contra el plan rechazó anoche todas las peticiones, dando luz verde a su aprobación por parte de la oficina militar encargada de gestionar nuevos asentamientos. Todavía falta que las autoridades militares den su visto bueno al plan de construcción, lo que se espera que ocurra tan pronto como el próximo miércoles.

“Nos encontramos al borde de un abismo y el Gobierno lo está llevando hacia delante a toda velocidad”, denunció la organización que aboga por la solución de los dos Estados.

El plan contempla la construcción de más de 3.000 viviendas en la zona e incluye también el desarrollo de una nueva carretera para separar el tráfico palestino del israelí y conectar la localidad cisjordana de Belén, al sur de Jerusalén, con Ramala (principal ciudad de Cisjordania y sede de la Autoridad Palestina), sin pasar por la ciudad santa.

En su mensaje, el ministro agradeció el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, y pidió a Netanyahu “aplicar la soberanía israelí” en Cisjordania para asegurar que “los líderes hipócritas de Europa no tengan nada que reconocer” en septiembre, cuando se espera que varios países, entre ellos Reino Unido, Francia y Canadá, reconozcan oficialmente Palestina como estado.

Por su parte, el portavoz presidencial palestino, Nabil Abu Rudeineh, denunció que el plan de Israel representa una continuación de la “guerra genocida” en Gaza y una escalada de la violencia de los colonos judíos en Cisjordania. Asimismo, instó a Estados Unidos a frenar “las acciones de la ocupación israelí”, advirtiendo de que estas políticas y “guerras inútiles” solo crean “una realidad que viola la legitimidad y el derecho internacional”.