Josefina Licitra, el silencio del padre y el bloqueo de un escritor

En este nuevo episodio de La Ventana Indiscreta, Ana Correa conversa con Josefina Licitra sobre Crac, un libro que parte de un silencio familiar y lo convierte en escritura.

Es una novela íntima y fragmentaria, donde el desencuentro con el padre se vuelve la grieta por la que entra todo: las señales de abandono, el peso del exilio, y el deseo de volver a nombrar lo que estaba cerrado. Licitra escribe para recuperar lo que estuvo roto y para comprender ese dolor hecho distancia.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins