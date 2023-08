“El único cambio verdadero somos nosotros”: Javier Milei es el ganador inesperado

Verónica tiene 43 años y un hijo de 21 que cada mañana le pregunta si la que tiene es la vida que quiere. Ella no tiene un trabajo fijo. Salta de uno a otro porque el pago es mejor o porque le queda más cerca de su casa y gasta menos en viaje. A veces es camarera, a veces empleada doméstica o cuidadora de ancianos. A veces es las dos cosas. “Me acostumbré tanto a estirar la plata que ya no me preocupa tanto llegar a fin de mes. Sí tengo miedo de que me roben o me lastimen en la calle. O que le pase algo a mi hijo”, cuenta Verónica. Está apretada contra la valla que colocaron en el ingreso del hotel Libertador, el búnker de Milei. Vino a ver al candidato. Llegó alentada por su hijo, ese que cada mañana le pregunta si la que tiene es la vida que quiere. Dice: “Mi hijo me volvió loca con que vote a Milei. Así que acá estoy”.

Javier Milei fue el candidato más votado y además, en un hecho histórico e inesperado, convirtió a su frente en la primera fuerza a nivel nacional. Pasada la medianoche, con el 83% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtenía el 30,8%, dos puntos arriba de la suma de los dos candidatos de Juntos por el Cambio y cuatro más que los dos candidatos oficialistas juntos. Luego del cierre de los comicios, en el búnker liberal-libertario nadie quería arriesgar resultados pero sobraban los abrazos, los besos y las sonrisas cómplices. “Los resultados son tan buenos para nosotros que el oficialismo no quiere salir a contarlos”, dijo un referente de La Libertad Avanza a elDiarioAR. Un rato después llegarían los números. “30%”, decían los zócalos de la televisión. Y el búnker estalló en aplausos.

Afuera del hotel, la organización instaló una pantalla gigante para que la militancia viera lo que pasaba adentro. Ahí estaba Lucas, jujeño, 28 años. Envuelto en una bandera de Gadsden, Lucas cuenta que estudia enfermería y trabaja como mozo. “Sería fácil tirarme a la vagancia y cobrar un plan. Yo hice la difícil”, dice. Se instaló en Buenos Aires en 2021, hace dos años. Había venido a fiscalizar para Milei, en la elección en la que el economista obtuvo el 17% de los votos y una banca como diputados nacional en representación de la Ciudad. “Al plan económico de Milei lo entendés por inercia si sos comerciante”, dice él, que se crio en Perico. “La política subestima al ciudadano común. A mí Javier me da esperanza. Yo tengo muchas ganas de irme del país pero si él gana quedarme vale la pena”, agrega Lucas.

Cuando hayan hablado todos menos Sergio Massa, candidato con aval oficial, Javier Milei bajará los 21 pisos que lo separan de la planta baja y subirá al escenario. Lo rodearán sus candidatos. “Milei presidente”. “La casta tiene miedo”. “Que se vayan todos”. No hay incredulidad en esas caras que miran fijo. Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta, viste una chaqueta militar. Carolina Píparo, la candidata a gobernadora de la Provincia, es la novia de La Libertad Avanza, logró más del 24% de los votos. Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño, está feliz: obtuvo el 13%. Es un buen resultado teniendo en cuenta que se lo ganó solo: fue a la boleta electrónica, sin la cara de Milei.

Dirá Milei: “Hoy nos pusimos de pie para decirle basta al modelo de la decandencia”. Como en cada discurso, recordará que en los dos años que lleva en la política -una carrera corta- sobrevivió a operaciones varias. La épica es festejada por los invitados al búnker. “Nos decían que ni siquiera +ibamos a terminar terceros. Hoy 17 de 24 distritos se pintaron del violeta de La Libertad Avanza. Con estos números, obtendríamos ocho bancas en Senadores y 35 en Diputados”, calculó frente al público. Reconoció a Carolina Píparo como su propuesta con mejor rendimiento en esta PASO. Y aseguró: “Esta alternativa competitiva no solo dará fin al kirchnerismo, sino que dará fin a la casta parasitaria, chorra e inútil de este país. Estamos en condiciones de ganarle a la casta en primera vuelta”.

Afuera hace frío. Afuera está Rosa, 66 años, jubilada. Llegó desde Tucumán hace cuatro meses para ayudar a su hija, que está desempleada y tiene dos hijos pequeños. “Javier propone un cambio general, en todo. A nosotros no nos alcanza la plata. La inseguridad es tremenda y no lo digo por los hechos de la última semana, sino en los últimos años”, sigue Rosa. Verónica, Lucas, Rosa: los “argentinos de bien” a los que quiere Milei. Adentro, el ganador inesperado y su gente rezan el padrenuestro liberal-libertario, una oración cantada a coro que habla de la defensa de la vida, de la propiedad privada y la libertad. Verónica, Lucas y Rosa también lo recitan. Ellos ya se sumaron a la “revolución liberal”. Milei... Milei suma solo.

VDM/MG