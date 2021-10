Elisa Carrió fue internada en Mar del Plata tras sufrir una descompensación

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sufrió este viernes una descompensación por lo que fue internada de urgencia en el sanatorio Belgrano de la ciudad de Mar del Plata, según confirmaron fuentes cercanas a la dirigente. "Va a pasar la noche en observación, los médicos quieren ver cómo evoluciona", según pudo confirmar el diario La Capital.

Enterado de la situación, el intendente Guillermo Montenegro se acercó a visitarla, pero desde el municipio se mantuvo hermetismo sobre su estado salud.

Carrió suele visitar seguido Mar del Plata, una de sus ciudades preferidas para descansar. Su última actividad en campaña en la ciudad había sido antes de las primarias cuando, junto a Diego Santilli y Montenegro, recorrió un centro de jubilados y jugó al tejo. Esta vez, esperaba encontrarse con el jefe comunal pero no estaba definido si iba a participar de alguna actividad oficial de Juntos.

En las últimas horas había sido noticia por la explicación que dio para no acompañar el jueves a Mauricio Macri durante su presentación en el Juzgado de Dolores, ante el juez Martín Bava, en el marco de la investigación que lleva adelante por las presuntas escuchas ilegales a familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

"No fui a Dolores porque con 40º no voy a ningún lado", se excusó "Lilita" ante la consulta de los medios, al tiempo que ageregó: "Soy chaqueña, no hay papá que me movilice; con 45 grados se duerme la siesta”.

De todos modos, Carrió confirmó que luego de la indagatoria suspendida habló con el expresidente. “Le hice saber que la indagatoria fue todo un éxito. La conversación fue maravillosa. Siempre estamos como amigos y nos llamamos constantemente. Somos así”, cerró.

DA