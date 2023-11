El equipo de Milei confirma a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, será la próxima ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. Así lo confirman en el equipo del presidente electo y también en el entorno de la exfuncionaria, aunque algunas fuentes consultadas aún no lo daban por hecho al cien por cien.

La expresidenta del PRO, que compitió contra Milei en las elecciones del 22 de octubre, ya se desempeñó como ministra de Seguridad durante los cuatro años de mandato presidencial de Mauricio Macri (Cambiemos).

La llegada de Bullrich al Gabinete de Milei forma parte del llamado “pacto de Acassuso”, el veloz acuerdo entre Macri y Milei tras la derrota del libertario en la primera vuelta del 22 de octubre último contra Sergio Massa, a quien finalmente terminó venciendo por más de 10 puntos porcentuales en el balotaje del último domingo.

Lo llamativo del regreso de Bullrich a la cartera de Seguridad es que esa área estaba supuestamente reservada para alguien que designara la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel.

El lunes, en el programa Solo una vuelta más, que conduce Diego Sehinkman en TN, Bullrich dijo: “Si vos me preguntas si me gustaría volver a un lugar en el que ya estuve, te digo que no es lo que más me gusta. Cuando una ya estuvo en un lugar, es como... no sé si es lo mejor. Ahora, me parece importante lograr que los cambios se puedan realizar. Y esa me parece que va a ser la tarea más importante, que por supuesto está en cabeza del presidente electo. Pero si finalmente te lo piden y te lo piden y te lo piden, al final decís: bueno... tampoco sos obtuso. No soy una persona obtusa”.

La nueva cúpula de la Policía Federal volvería a cambiar

Durante los últimos días se conocieron los cambios en la cúpula de la Policía Federal (PFA), con nuevo jefe y subjefe de la fuerza a partir del 10 de diciembre, cuando asuma la Presidencia Javier Milei, pero con el nombramiento de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad esas designaciones serían desechadas

Por lo tanto, una vez que Bullrich se haga cargo será ella quien disponga del sucesor de los comisarios generales Juan Carlos Hernández y Osvaldo Mato, según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas

Esos son los pasos habituales cuando se designa una nueva plana tanto en PFA como en el resto de las fuerzas federales (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria).

Por eso llamó la atención que hayan designado al comisario general Luis Rolle como sucesor de Hernández antes de conocerse el ministro de Seguridad. En un principio se pensó que al participar de la reunión de transición en la cartera de Seguridad, Guillermo Francos podía ser el hombre indicado para reemplazar a Aníbal Fernández en la nueva gestión y por eso había aprobado la llegada de Rolle y del comisario general Mariano Giuffra como subjefe, algo que finalmente no fue así.

Con estos dos jefes también se difundió una posible cúpula con los 13 superintendentes. Sin embargo, esto quedó descartado y las fuentes oficiales señalaron a NA que esos nombramientos surgieron desde el riñón del gobierno de Alberto Fernández, más precisamente estuvieron armados por Aníbal Fernández y Sergio Massa, por lo que si ganaba el balotaje el tigrense esta iba a ser la cúpula de la Policía Federal.

De hecho, Rolle y Giuffra tienen muy buena relación con el ministro de Economía, al igual que el actual subjefe Mato, quien habría sugerido ambos nombres. Con la llegada de Bullrich estas designaciones quedarían desechadas y se esperaría por una nueva cúpula.

Respecto a Giuffra, quien es un hombre muy cercano a Néstor Roncaglia, ex jefe de la PFA durante la gestión de Cambiemos, alguien sugirió que podría tener el visto bueno de la titular del PRO, lo mismo que el actual superintendente de Investigaciones Federales, el comisario Alejandro Ñamandú.

Sin embargo, la relación entre Bullrich y Roncaglia no habría terminado de la mejor manera y ninguno de los alfiles de “Ronco” tendría chances en este segundo mandato de la ministra. Asimismo, Ñamandú está muy vinculado al titular saliente de la cartera de Seguridad, lo que prácticamente dificultaría mucho más su objetivo de convertirse en el sucesor de Hernández.

JJD

Con información de la agencia Noticias Argentinas