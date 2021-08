Fiesta en Olivos: el Presidente propuso donar la mitad de su sueldo al Malbrán y pidió su sobreseimiento

El presidente Alberto Fernández pidió su sobreseimiento en la causa por la celebración del cumpleaños de su mujer, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos durante la etapa más estricta de las restricciones por la pandemia.Mediante un escrito de 36 páginas remitido por vía digital al juez Sebastián Casanello, el jefe del Estado reconoció que la celebración “fue un encuentro que jamás debió haber ocurrido, producto de la imprudencia, pero que en modo alguno puede constituir un delito”.

“El momento particular de la foto que trascendió, tal como se reconoció desde un comienzo, fue la excepción dentro de la reunión donde fuera de ese momento concreto se respetaron los protocolos controlados por el personal asignado a la quinta de Olivos”, añadió en el escrito.

Como abogado en causa propia, Alberto Fernández postuló como “reparación” por el “peligro abstracto” de la reunión, donar al Instituto Malbrán “el equivalente a la mitad de su salario como Presidente, durante cuatro meses en forma consecutiva”.

Esa reparación está contemplada en el mecanismo de “conciliación”, previsto en el Código Penal.

"Vengo a interponer excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad, a fin de que se haga lugar a la presente y, en consecuencia, dicte mi sobreseimiento", le pidió el presidente al juez Casanello.

Según el Presidente, “la conducta enrostrada no encuadra en una figura jurídico penal sustantiva alguna”, por lo que reclamó que se dicte su sobreseimiento “declarando en consecuencia que el proceso no afecta el buen nombre y honor”.

“Sin que estas manifestaciones dejen de lado el compromiso ético que pudo verse cuestionado al momento de evaluar la posible transgresión de normas sanitarias, cabe destacar que nunca fue motivo del encuentro propagar de ningún modo la pandemia que nos acosa”, afirmó en el escrito.

Alberto Fernández negó que la celebración hubiera puesto “en peligro la salud pública, en general, ni poner en peligro el estado de bienestar de ninguno de los presentes”, incluido el suyo propio.

“Ante la inexistencia de un resultado lesivo es que pongo a consideración la insignificancia penal (no social o moral) del comportamiento denunciado que no ha lesionado el bien jurídico tutelado (la salud pública), y por ello solicito que la presente denuncia sea desestimada”, insistió.

Para robustecer su postura, citó el criterio de la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la causa conocida como “vacunatorio vip”, en el que cuestionó desde el punto de vista ético la conducta por la aplicación salteándose el orden de turnos, pero consideró que en gran parte de los casos investigados no existió delito.

Esta tarde, el abogado Gregorio Dalbón, letrado de consulta del Presidente, dijo en una entrevista en Radio Mitre que: "No cambiamos la estrategia que veníamos diciendo pero analizamos razones que tenían que ver con la imputación, con la institución que representa Alberto Fernández". "Nos pareció que tenía que presentarse como ciudadano, el Presidente me manifestó que se quería hacer cargo de la causa y que quería pedirle disculpas a la sociedad. No es marcarle la cancha al juez. El Presidente necesita que la Justicia homologue la posibilidad del artículo 59 inciso 6 y me parece que la justicia va a tener que darle la oportunidad", concluyó Dalbón.

Si bien desde el Gobierno repiten frente a los micrófonos que el escándalo por las imágenes de la reunión por el cumpleaños de Yáñez en la residencia de Olivos en plena cuarentena de 2020 es "un tema terminado" y consideran que "la reputación de la gestión del frente de Todos al frente del Ejecutivo “no se juega en una foto", saben que el impacto de las imágenes repercutirá en las elecciones legislativas. Según el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, "la cabeza de la gente está en otro lado y la reputación del Gobierno no se juega en una foto o en una frase, sino en otras cosas. Es un reduccionismo que no tiene ningún tipo de sentido", señaló en una entrevista en Radio Mitre.

Este lunes, el Gobierno entregó la lista de ingresos y egresos de la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020 en el marco del requerimiento que le realizó a la Casa Militar el fiscal González. El funcionario judicial también aguarda por las planillas y bases de datos de la aplicación Cuidar para verificar si los invitados al cumpleaños de Yáñez tenían permisos de circulación, ya que en aquel momento solo podían hacerlo los trabajadores esenciales.

Otras dos amigas de la primera dama, Fabiola Yañez, que asistieron a su celebración de cumpleaños en la Quinta de Olivos en el momento más estricto de las medidas de aislamiento, desistieron de la defensa común y eligieron al abogado Fernando Burlando para que la represente.

Se trata de Florencia y Rocío Fernández Peruilh, amigas de Fabiola Yañez, quienes inicialmente estuvieron representadas en la causa por los abogados Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo.

Fioribello es el abogado de la primera dama en otras causas penales, entre ellas una en la que recientemente obtuvo una sentencia favorable en el reclamo contra un editor de un portal de noticias por expresiones injuriantes contra ella y contra el hijo del presidente, Alberto Fernández. Las hermanas Fernández Peruilh prescindieron de sus servicios y designaron al estudio de Burlando, incluyendo en su defensa a su socio, Fabián Améndola.

Esta mañana, los abogados anteriores de las Fernández Peruilh presentaron un escrito ante el juez Sebastián Casanello consignando que dejaban la defensa por “serias diferencias en la estrategia defensista”. “Venimos a desistir del patrocinio de las mismas”, resumió la presentación.

