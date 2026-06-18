El fiscal Marijuan pidió la indagatoria a Francisco Adorni para determinar si falseó sus declaraciones juradas

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Es por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia busca determinar si el legislador libertario bonaerense, al igual que lo que ocurre con el jefe de Gabinete, omitió información en su declaración jurada de bienes.

En su solicitud, Marijuan sostiene que el funcionario “omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”.

En mayo, Francisco Adorni rectificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incorporó, en la misma, una herencia de $21 millones, a pesar de que, en un principio, no se especificó públicamente el origen del dinero en la documentación.

Esta presentación se realizó luego de ser imputado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, situación que se suma a la investigación que está atravesando Manuel Adorni por el mismo motivo.

En su nueva presentación, el legislador provincial corrigió datos de un crédito hipotecario con el Banco Provincia y declaró que el pasivo comenzó el año en $45 millones y cerró en $57 millones, debido a la actualización por inflación de los créditos UVA, hecho que contradijo la versión anterior que indicaba una cancelación de deuda por más de $70 millones.

Asimismo, registró la venta de un vehículo Chery Tiggo y la adquisición del 50% de una camioneta Jeep Renegade por un valor de $10.750.000.

La modificación de su declaración patrimonial se produjo paralelamente a los avances de una causa penal impulsada luego de una denuncia realizada por la diputada nacional del bloque Coherencia y ex libertaria, Marcela Pagano.

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Francisco Adorni y ahora pidió su indagatoria, días después de que el juez Sebastián Casanello ordenara el levantamiento del secreto fiscal y bancario del exfuncionario del ministerio de Defensa, mientras la Justicia investiga la consistencia de su evolución patrimonial entre 2024 y 2025, en relación con sus ingresos en la función pública.

Con información de agencias.