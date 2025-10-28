Francos, sobre su futuro: “No creo que yo esté en la posición de ir a otro lugar en el Estado”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este martes que no se visualiza en otro cargo dentro del Gobierno nacional, en medio de los recambios ministeriales que se esperan en la administración del presidente Javier Milei.

“Después de ser jefe de Gabinete, ¿qué le puedo pedir al Presidente? ¿Qué me pueden ofrecer? Nada. He cumplido un rol que el Presidente valora. No creo que yo esté en la posición de ir a otro lugar en el Estado”, subrayó en diálogo con una radio porteña.

Antes, Francos aseguró que La Libertad Avanza triunfó en las elecciones del domingo porque la ciudadanía tuvo “temor al pasado” y “al populismo” y porque Milei se puso la campaña “al hombro y fue a recorrer el país”.

“La gente eligió apoyar al presidente Milei mayoritariamente por temor al pasado, por temor al populismo, a lo que habíamos vivido hasta diciembre de 2023, y que no nos lleva a ningún lado”, expresó.

Francos aseguró que desde el Gobierno ven la situación actual “muy entusiasmados” porque “con solo 35 diputados nacionales y seis senadores” lograron “aprobar leyes importantes”.

“Así que calculamos lo que podremos hacer con más de 90 diputados nacionales y 20 senadores. Estamos muy entusiasmados con conseguir ahora los acuerdos necesarios para avanzar en los proyectos que anuncio el Presidente en sus últimas intervenciones públicas, porque queremos una Argentina en crecimiento y lo vamos a lograr con esta nueva mayoría”, dijo.

Para Francos, “ahora se necesita darle a la actividad económica real el marco para que los emprendedores puedan desenvolver su actividad con seguridad y eso se consigue con mayorías legislativas”.

Francos indicó que hablan “permanentemente con los gobernadores” y que “no es algo novedoso”. Y agregó: “Lo que el Presidente planteó es que entramos en una etapa de construir consensos porque tenemos un bloque más numeroso ,pero tampoco tenemos la mayoría”.

Con información de la agencia NA