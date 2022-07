Fuerte gesto de la Iglesia a los movimientos sociales por la crisis: “Para una gran mayoría es imposible llegar a fin de mes”

En otra jornada cargada de presión social en las calles del microcentro porteño, con protestas frente a la Casa Rosada, en los Tribunales –sede de la Corte Suprema– y en las inmediaciones del Obelisco, la Iglesia envió un fuerte gesto hacia las organizaciones de base. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recibió a las agrupaciones más ligadas al Gobierno –nucleadas en la UTEP– y acompañó su reclamo por la situación económica.

“En el contexto social sumamente complejo y preocupante que vivimos, la Iglesia comparte la preocupación por la situación de indigencia de una parte importante de la población, que se suma a la gravedad de la crisis económica que hace imposible llegar a fin de mes para una gran mayoría”, destaca en uno de sus párrafos el comunicado oficial al que tuvo acceso elDiarioAR luego de la reunión que monseñor Oscar Ojea mantuvo con un grupo de dirigentes oficialistas. Participaron, entre otros, Esteban “Gringo” Castro, secretario de la UTEP; Gildo Onotaro, referente del Movimiento Evita de Emilio Pérsico; Juan Carlos Alderete, diputado nacional y líder de la Corriente Clasista Combativa (CCC), y Laura Cibelli, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois.

El encuentro en la sede de la CEA había sido pedido por la UTEP, para compartir su preocupación por la “criminalización de la protesta social”, luego de que en Jujuy la Justicia provincial ordenó hace tres semanas una decena de allanamientos contra locales, comedores y viviendas de dirigentes populares. “Ante esto el Obispo instó a que se dialogue con los funcionarios y organismos correspondientes para que se garantice el libre ejercicio de los derechos constitucionales”, reza el comunicado.

Para las organizaciones sociales, tanto oficialistas como opositoras, el responsable del operativo judicial en el norte fue el gobernador radical Gerardo Morales, luego de que el presidente Alberto Fernández visitara a Milagro Sala cuando estuvo internada por una trombosis.

Esta misma mañana, antes de la audiencia con la Iglesia, los dirigentes de la UTEP se encontraron con referentes de la opositora Unidad Piquetera –que integran el Polo Obrero y Barrios de Pie, entre otras organizaciones– para manifestarse frente a los Tribunales de la calle Talcahuano. “¡Basta de persecución a nuestras organizaciones!”, exigieron al unísono.

En el cónclave entre la UTEP y Ojea también se conversó en detalle sobre la próxima movilización por el Día de San Cayetano, del próximo domingo 7 de agosto. Por la crisis social, la consigna será ampliada a “Paz, pan, tierra, techo y trabajo”, y los organizadores confiaron a elDiarioAR que esperan reunir a unas 500 mil personas. Arrancará a las 8 de la mañana en el santuario ubicado en Rivadavia y Cuzco y culminará en las avenidas de Mayo y 9 de Julio. Esperan que la Iglesia benfice las distintas columnas de manifestantes, así como sus herramientas de trabajo.

La protestas de la izquierda y de Grabois

Tras la manifestación conjunta en Tribunales, y mientras la UTEP se dirigía a la CEA, una columna de la Unidad Piquetera comenzó a media mañana su marcha hacia la Plaza de Mayo. Frente a la Casa Rosada confluyeron otras tres columnas de piqueteros, que habían salido del Ministerio de Trabajo, la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, y el Ministerio de Desarrollo Social.

Con la ministra Silvina Batakis reunida dentro de Balcarce 50 con el presidente Alberto Fernández, y en medio de los rumores por el desembarco de Sergio Massa al gabinete, los piqueteros de izquierda consideraron insuficiente el bono de $11 mil a los 1,2 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo, y reclaman la universalización de los planes sociales, un plan de obras públicas para crear 1 millón de puestos de trabajo y un salario mínimo de $ 105.000.

A su vez, el MTE de Grabois realizó una asamblea en el Obelisco, en la que se decidió que si el Gobierno no da respuesta a su reclamo de un salario básico universal, habrá nuevos cortes de rutas y accesos a CABA la semana posterior a San Cayetano.

De viaje por Salta, donde visitó a comunidades wichi, Grabois participó hoy de algunos piquetes de las comunidades originarias. Y en una entrevista radial, expuso sobre la situación de la Rosada y cuestionó la llegada de Massa: “No tengo expectativa de nada hasta que no vea resultados. No entiendo igual esto de que ponen a una (ministra), la cambia al otro día”, dijo por AM530. Y completó: “A esta altura del partido la única discusión que me interesa es la del Salario Básico Universal, porque las condiciones económicas se están deteriorando todos los días”.

MC