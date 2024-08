García-Mansilla reveló que no conoce a Milei y que al cargo de juez de la Corte se lo ofreció Santiago Caputo

Manuel García-Mansilla, uno de los dos postulantes a vocal de la Corte Suprema de Justicia de Javier Milei —el otro es el juez federal Ariel Lijo— reveló esta tarde que no conoce al presidente de la Nación y que al puesto en el máximo tribunal se lo ofreció Santiago Caputo, quien es asesor del mandatario pero no desempeña ningún cargo formal dentro del Poder Ejecutivo sino que presenta facturas por sus funciones como monotributista.

“El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él, y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión. No lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto dos veces. La última vez lo vi, hace unas dos semanas, en Casa Rosada, me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública, y la relación desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio”, dijo García Mansilla en el Senado.

Sebastián Amerio es el secretario de Justicia de la Nación, cargo desde el cual responde al ministro Mariano Cúneo Libarona. Anteriormente, Amerio trabajó en la Corte Suprema de Justicia y mantiene una relación cercana con Caputo, mano derecha de Milei.

Amerio desempeña un papel crucial en la intermediación entre el Gobierno y la Justicia, llevando adelante negociaciones y conversaciones clave. Recientemente, fue designado como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, cargo que es fundamental para el nexo entre la administración y el Poder Judicial.

García-Mansilla respondió sobre el detalle del ofrecimiento de la candidatura ante una pregunta que le realizó el senador kirchnerista Oscar Parrilli, en el marco de la audiencia pública realizada este jueves en la comisión de Acuerdos, ante la cual el postulante se presentó a brindar su exposición, defender sus antecedentes y sus ideas, y responder preguntas de los legisladores.

En ese marco, el senador radical Martín Lousteau señaló después: “Usted dijo recién que no lo conoce al presidente Milei, que no se reunió con el presidente Milei, y dijo que se juntó dos veces con Santiago Caputo y que fue él quien le ofreció el cargo. Santiago Caputo, que no es funcionario y es un monotributista. A mí me gustaría señalarlo, que al cargo no se lo ofreció el Presidente sino un monotributista, que no tiene vinculación directa con el Gobierno, no es funcionario público”.

García-Mansilla está llamado a cubrir la vacante que dejará el 29 de diciembre próximo el juez Juan Carlos Maqueda, quien ese día cumplirá 75 años y, por ende, deberá jubilarse.

JJD