Gobernadores jugaron a favor de Milei para que caiga una sesión en Diputados y vuelven a coquetear con el presupuesto

Los gobernadores volvieron a presionar en la Cámara de Diputados para que sus legisladores se ausenten en el recinto y finalmente cayó la sesión para rechazar el DNU 846/24 de canje de deuda en pesos que pidió la oposición para este martes a las 15. La jugada de los mandatarios provinciales buscó hacerle un gesto al Gobierno, que se movió rápido para negociar de manera individual con las provincias y podría devolver las gentilezas: quiere reflotar las posibilidad de que finalmente sí haya Presupuesto 2025, llamando a extraordinarias durante el verano, según pudo reconstruir elDiarioAR de distintas fuentes parlamentarias, aunque hay dudas entre los libertarios sobre cuál tiene que ser la mejor estrategia.

La votación pedida por el peronismo de Unión por la Patria, el espacio de Miguel Pichetto y el radicalismo del bloque disidente Democracia no tuvo el quórum necesario en la Cámara baja y otra vez se frustró el intento de voltear el decreto presidencial que le permite a Javier Milei canjear deuda en pesos sin autorización del Congreso. Hace dos semanas la ofensiva opositora fracasó por la misma razón: los gobernadores, en plena conversación con la Casa Rosada, bajaron legisladores que le responden directamente.

Ya en la previa había muestras de fastidio entre los legisladores que estuvieron en el poroteo más fino. “Fue determinante el laburo de los gobernadores. Ven encuestas donde Milei tiene mucho apoyo en sus provincias y no tiene pelotas para enfrentarlo”, comentó este mediodía ofuscado una importante espada opositora. A las 15.31 la realidad se impuso por sí misma: apenas hubo 120 legisladores dando quórum de los 129 de los necesarios.

Las fugas marcaron a todos los espacios políticos. Se ausentaron seis diputados de Unión por la Patria, pero también quedó golpeado el radicalismo disidente de Democracia para siempre con 5 menos, Encuentro Federal con 7 y se ausentó por cuestiones de salud la diputada troskista Mónica Scholttahuer. Incluso hubo divisiones en la Coalición Cívica: solo bajaron al recinto Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, pero faltaron cuatro. “Hubo libertad de acción”, comentaron en el partido de Elisa Carrió. Entre los presentes hubo sopresas como el larretista Álvaro González, la libertaria Lourdes Arrieta y los radicales Julio Cobos y Favio Quetglas.

En la caída de la sesión fueron clave, supo este medio, las llamadas de mandatarios de Juntos por el Cambio como el chaqueño Leandro Zdero, el sanjuanino Marcelo Orrego y el entrerriano Rogelio Frigerio. Además también se movió el catamarqueño Raúl Jalil, de Catamarca, y el santiagueño Gerardo Zamora.

Asegurado el triunfo parlamentario, el oficialismo rápidamente se puso en modo rosca. “Se está reflotando la posibilidad de que haya presupuesto”, apuntó una voz libertaria que está al tanto de las conversaciones tras bambalinas en el despacho de Martín Menem, con línea directa con la Casa Rosada, sobre todo Karina Milei.

La oferta que ensaya La Libertad Avanza excede al estimado de gastos para el año que viene y busca ser más provocadora, fiel al estilo mileísta: incorporar en el mismo paquete a la reforma política que plantea la eliminación de las PASO y modificación del financiamiento de los partidos políticos. Esa es una iniciativa que entusiasma al peronismo.

En la cúpula libertaria evalúan, entonces, convocar a sesiones extraordinarias a partir de la semana que viene, ya que el 30 de noviembre vencen las ordinarias. Pero hay dudas internas. “Yo no buscaría sacar el presupuesto, no nos conviene”, dijo un legislador oficialista que está al tanto de las negociaciones del bloque. “El país necesita el presupuesto, tiene que haber”, lo contradijo un compañero de banca.

Hasta ahora el Gobierno acordó de manera individual con las provincias, entregando fondos a discreción, pero nada más. Como ya publicó elDiarioAR, a lo largo del 2024 el Presidente hizo uso de las transferencias directas a su gusto: $45.300 millones para diez provincias, repartidas entre Misiones ($13.000 millones), Entre Ríos ($6.800 millones), Tucumán ($6.500 millones), Salta y Chubut ($4.500 millones), Catamarca y Santa Cruz ($3.000 millones), Santa Fe y Jujuy ($1.500 millones cada una), y Corrientes ($1.000 millones). Todos distritos “amigos” o al menos aliados de la Casa Rosada. “No entiendo a los gobernadores, si hasta ahora no les dieron nada, viven de la fe y la esperanza”, cuestionaron en una bancada opositora por la caída inminente de la sesión de esta tarde de martes.

Sin decreto formal que se llame a extraordinarias, al filo del fin de las sesiones ordinarias el debate por el Presupuesto está virtualmente caído por falta de dictamen. No se volvió a convocar la comisión que conduce José Luis Espert, mientras los mandatarios reclamaban varios cambios, como la asignación específica del 2,55 del impuesto a los combustibles que se destinaba a obra y compensación del transporte a la masa coparticipable, financiar el déficit de las cajas previsionales, derivar parte del 1,9 de la recaudación de la ex AFIP a la coparticipación, compensación del Pacto Fiscal del 2017, y distribuir Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no utilizados.

A su vez, la reforma política que el Gobierno envió la semana pasada a Diputados propone una nueva estructura electoral. Busca por un lado eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que perjudica a los ex socios de JxC que han sido grandes beneficiarios del sistema de internas, pero también cambiar la manera en que se financian los partidos políticos y exigir nuevos pisos de afiliados para su existencia. Es una jugada paradójica a la luz del propio génesis de LLA, que se valió de un sinfín de “sellos de goma” provinciales para sostener la boleta de Milei presidente.

MC/JJD