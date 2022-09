El Gobierno aseguró que no impulsará ninguna ley contra los discursos de odio

La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti negó que el Gobierno trabaje en una ley contra los discursos de odio, luego de que el oficialismo se encolumnara en un duro discurso con críticas y acusaciones a la oposición, la Justicia y los medios por el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Cerruti hizo estas declaraciones tras el pedido de la titular del INADI Victoria Donda de sancionar una ley contra los que difunden “fake news” y discursos de odio luego de sufrir un escrache en una confitería en el centro porteño.

Cerruti dijo que el Código Penal “incluye la incitación a la violencia y discriminación política”, que “no hay ningún proyecto que se esté analizando” contra los discursos de odio y que “no hay que legislar nada” al respecto sino “cumplir lo que hay”, en declaraciones a El Destape Radio.

Además dijo que “debemos poner en debate de qué hablamos cuando hablamos de discursos de odio. No es todo lo mismo, no es que no se puede discutir, debatir, investigar, denunciar, el problema son los límites que se cruzan”.

“Cuando tenés un partido político donde la presidenta de ese espacio (Patricia Bullrich, del PRO), todavía no condenó un intento de magnicidio después de cinco días, ahí tenemos un problema más serio, hablamos de partidos políticos democráticos”, agregó. “Bullrich decidió que se dirige a un grupo muy fanático de la sociedad, que está construyendo frente a eso, y que eso la lleva a salir de la regla más elemental de la democracia, si sos presidenta de un partido político de la oposición y hubo un intento de magnicidio contra la vicepresidenta tenés que repudiarlo, no hay otra”.

“Tenemos un problema, si creen que van a construir políticamente sobre grupos de fanáticos, lo que hacen es alentarlos. El odio necesita alimentarse, de noticias falsas, persecuciones judiciales, de la fantasía que somos todos millonarios y haraganes”, cerró.

NB