El Gobierno postergó el blanqueo de dólares “bajo el colchón” y culpó al kirchnerismo por señalarlo de “electoralista”

Fue el anuncio del no-anuncio. Luego de tres conferencias consecutivas desde la Casa Rosada en los últimos tres días, el vocero-candidato Manuel Adorni apareció este jueves en redes sociales para confirmar que el Gobierno pospuso las medidas que buscan que se formalicen los dólares que están “debajo del colchón”.

El funcionario del Gobierno encontró una explicación llamativa sobre el retroceso oficial: acusó al kirchnerismo de señalar la medida como “electoralista”. El domingo se vota en la Ciudad de Buenos Aires y Adorni es el primer candidato de La Libertad Avanza. Esta mañana había dicho en una entrevista en A24 que el anuncio se podría haber esta misma tarde. Todo cambió en cuestión de unas pocas horas.

“No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado”, lanzó Adorni en su cuenta de X.

El Gobierno pateó para adelante así una medida que ya adelantó días atrás el propio Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La intención es atraer los dólares que estarían en posesión de particulares pero sin estar bancarizados. Extraoficialmente se estima que serían unos U$S200.000.000.

La marcha atrás del Gobierno sobre el blanqueo se conecta con la suspensión del viaje de Milei a Roma para la asunción de León XIV como papa. Si el Presidente viajaba no iba a hacer solo, sin compañía de su hermana Karina, que ya había confirmado que se quedaba con Adorni para las elecciones porteñas. Ahora la Casa Rosada pone todas sus fichas al resultado del domingo en la contienda legislativa porteña.

La medida sobre el blanqueo es aún una incógnita, porque el Gobierno habilitaría a formalizar dólarres mediante una sencilla declaración jurada. No se sabe si saldrá por decreto o resoluciones del Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central, pero está claro que no habrá una nueva ley que ampare la nueva amnistía tributaria. Como publicó hoy elDiarioAR, que el blanqueo no se haga por ley levanta dudas entre opositores amigables con el Ejecutivo, contadores y contribuyentes.

MC