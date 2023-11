Guillermo Ferraro confirmó que será ministro de Infraestructura de Milei y que tendrá a su cargo cinco áreas clave de la gestión

Si bien la Oficina del Presidente Electo de la República Argentina negó ayer que haya nombramientos respecto al gabinete de Javier Milei “hasta el día de la asunción”, avanza la organización del nuevo gobierno libertario que comenzará a funcionar el próximo 10 de diciembre, cuando el nuevo mandatario jure y asuma como Presidente. Guillermo Ferraro será el ministro de Infraestructura, que tendrá a su cargo cinco áreas clave de la gestión: Transporte, Obras Públicas, Minería, Energía y Comunicaciones.

Así lo confirmó el futuro funcionario en diálogo con el periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre. “El enfoque que tenemos es que el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar lugar al sector privado. Vamos a orientar e incentivar al sector privado para su inversión”, señaló.

En esta línea, Ferraro afirmó que la Argentina “tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura”, y aseguró que “casi todas las estimaciones para poner en valor la infraestructura, tanto de los organismos multilaterales como de las cámaras del sector, es tan importante en términos de PBI, 15 puntos anuales, que es imposible dedicarle el presupuesto público”.

Por ello, sostuvo que el nuevo gobierno libertario avanzará con un modelo de Obra Pública “a la chilena”. El propio Milei repitió este concepto durante la campaña. Según dijo en varias oportunidades, esa idea implica reemplazar el actual sistema de obra pública estatal por un modelo privado. Así, las tareas de infraestructura pasarían a estar en manos del sector privado, el cual tendría un ingreso mínimo garantizado por el Estado.

Consultado sobre las obras que buscará desarrollar la nueva gestión, Ferraro destacó la importancia de generar infraestructura de calidad para Vaca Muerta y también para zonas portuarias. “Hay una enorme deuda, que es generar una red vial que arranque con los caminos rurales y, luego, por las rutas nacionales y provinciales, y terminen en los accesos portuarios, tanto en Rosario como Quequén”, adelantó.

“Hay una enorme oportunidad para invertir del sector privado, tiene que haber un gobierno creíble”, agregó el futuro funcionario, que estuvo a cargo de la fiscalización del balotaje para La Libertad Avanza.

Además, también aseguró que Milei buscará reformar “la ley de concesiones”. “Por desidia, o por falta de voluntad, en casi todas las concesiones, ferroviarias, energéticas, corredores viales, que tienen su origen en los 90 y fueron entregadas por 20 o 25 años, las administraciones no generaron nuevas condiciones, entonces las obras están en un portafolio de precariedad”.

Con relación a los funcionarios que integrarán este súper ministerio, adelantó que Eduardo Rodríguez Chirillo ocupará la secretaría de Energía. “En el resto de las áreas van a ser personas muy probadas, conocidas y confiables para el sector privado, con experiencia en el sector”.

Quién es Guillermo Ferraro

En la recta final del Gobierno de Alberto Fernández, Javier Milei comenzó a develar quiénes serán los funcionarios que conformarán su Gabinete desde el 10 de diciembre. Entre otros nombres, surgió el de Guillermo Ferraro, quien dirigió durante 13 años la sede argentina de KPGM, una multinacional que ofrece servicios profesionales de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países.

Según su perfil de LinkedIn, fue el “Director responsable de nuevos negocios y proyectos de infraestructura” desde abril de 2010 y abril de 2023. Luego, en los últimos meses, se dedicó a ofrecer el mismo servicio pero de forma independiente.

Una de las propuestas que el nuevo ministro de Milei tiene previstas para el país en los próximos cuatro años son “realizar la infraestructura para Vaca Muerta en serio”.

“Vaca Muerta requiere toneladas de arena y muchísima agua, y hoy el agua no existe, no existe una operación de carga que sea más eficiente, se hace todo por camiones, no existe un tren”, criticó.

En ese sentido, marcó que “hay una enorme oportunidad en Argentina para invertir para el sector privado” y desde su función agregó: “Creemos que tiene que haber un gobierno creíble”.

NB