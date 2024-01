Héctor Daer exigió a los diputados que “no actúen agazapados en la oscuridad” y rechacen el DNU y la ley “Bases”

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer reclamó hoy a los diputados nacionales que “no actúen agazapados en la oscuridad, miren al pueblo a la cara” y rechacen el DNU y la ley “Bases” promovidas por el Gobierno de Javier Milei, tras lo cual advirtió que desde la central obrera “vamos a seguir la lucha y no vamos a dar un paso atrás hasta que caigan” esas medidas.

Al hablar ante una multitud en la Plaza Congreso, en el marco del paro nacional y la marcha contra el Gobierno organizados por la CGT, Daer dijo que los planes de la administración Milei “destruyen los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos, los sindicatos y la libertad de acción sindical”.

“Vamos a seguir la lucha hasta que lleguemos al éxito, hasta que caigan el DNU y la ley ómnibus; no vamos a dar un paso atrás, viva el pueblo argentino, viva el movimiento obrero, la patria no se vende!”, enfatizó.

“Lo advertimos antes de las elecciones y nos decían que metíamos miedo a la sociedad, pero nos aumentaron todo: los alimentos, los combustibles y ahora nos dicen que no hay aumento para los jubilados”, agregó.

En su crítica al Gobierno afirmó que “apuntan a todo lo popular” y ejemplificó que procuran “privatizar el deporte”.

“Soy hincha de Huracán, pero quieren venir por los grandes clubes, por Boca, River, Independiente, Racing...Sepan que a los clubes también hay que defenderlos”, sostuvo Daer y alertó que también “vienen por la ciencia y no les importa regalar las empresas que son fruto de los científicos argentinos; no les importa la educación; no les importan los compañeros del empleo público ni los docentes”.

Al referirse a los diputados que discuten el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y el proyecto de ley “Bases”, el líder del sindicato de la Sanidad les advirtió, dirigiéndose a los manifestantes: “Ahora les decimos que de acuerdo al mandato popular que miren a todos ustedes a a la cara, que nos miren a los ojos, que actúen en consecuencia, que no actúen en la oscuridad, agazapados, porque les dijeron que son coimeros”.

“Cuando los llevan a discutir, cuando ponen todo sobre la mesa no se discute nada. Son 600 leyes (contenidas en los proyectos), cada diputado tiene cinco minutos en comisión y cinco minutos en el recinto”, describió.

Daer destacó que “hoy vinieron acá la CGT, las CTA y todos los sindicatos y organizaciones obreras de nuestro país, los científicos, la cultura, el deporte, los inquillinos, los jubilados, los socialistas, los de izquierda, de la Unión Cívica y los radicales que no olvidan a (Hipólito) Yrigoyen ni a (Raúl) Alfonsín”.

“Todos los que estamos acá más el acompañamiento de organizaciones internacionales, como el presidente de la Confederación Sindical de las Américas, junto con los que están en las provincias, en el mundo, reclamando frente a las embajadas”, amplió.

MM

Con información de la agencia Télam.