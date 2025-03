¿Hubo infiltrados en la marcha de los jubilados? Habla el joven acusado de haber prendido fuego un contenedor: “No soy policía”

Solo, con una cámara GoPro sujeta a su pecho, vestido con una mochila estilo militar y con un cuello negro que tapaba parte de su rostro. Así se lo vio a Eduardo Giménes el miércoles pasado en medio de la marcha de jubilados, en la que fue señalado y filmado por diferentes personas como uno de los “infiltrados” que prendieron fuego un contenedor y, a su vez, quien mantuvo un diálogo jovial con algunos integrantes de Gendarmería, en medio de la ola represiva en las calles. Sin embargo, los videos compartidos por diferentes medios y periodistas no registran que él esté arrojando algo directamente al interior de algún contenedor. La duda, ante una nueva marcha en el Congreso, quedó en el aire: ¿Fotorreportero o infiltrado?

Giménes tiene 26 años y públicamente se reconoce como fotógrafo de Emergencias TV, un medio audiovisual creado en 2024 y dedicado a las coberturas de diferentes unidades de emergencia y rescate, concentrado mayormente en Capital Federal. Sus registros en Instagram abarcan tanto el trabajo de bomberos voluntarios y de la Policía Federal en sus cuarteles y en la calle, como así también el del SAME y Defensa Civil. Asimismo, cubrieron algunas de las últimas manifestaciones masivas que se realizaron en las zonas del Congreso, como la del miércoles pasado donde terminó gravemente herido Pablo Grillo tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno. Giménes estuvo ahí y quedó en el medio de otra polémica.

“Mi error fue no tener puesta la campera de identificación del medio en ese momento”, asegura Giménes en diálogo con elDiarioAR. “Fui a hacer mi trabajo como fotógrafo. Nada más”, remarca.

En otro de los videos viralizados en las redes, un manifestante le exige a Giménes mostrar alguna identificación. Él le exhibe una parte de la credencial con el logro y el nombre del medio, pero no el suyo personal. “No lo hice porque estaba siendo increpado sin ningún motivo, más que mi apariencia”, admite el integrante de Emergencias TV. “Me fui rápido porque la situación me desbordó. Aunque les decía que era prensa de un medio, no me creían”. Sobre el cuello negro levantado, asegura que lo usaba así por la cantidad de gases y humo que se habían generado en el momento. “Fue todo muy violento y uno no sabe cómo responder a veces. Por eso me fui”, explica.

Infiltrados y el caso de Iván Cheang

El 10 diciembre pasado, durante la ya tradicional manifestación de los jubilados de los miércoles, uno de los influencers más cercanos al gobierno, Fran Fijap, fue auxiliado durante una percusión de manifestantes por un joven vestido de azul. Su nombre era Iván Cheang y, desde entonces, se presenta como un “policía voluntario”. Ese día, Cheang gaseó desde un local de empanadas a distintos trabajadores de prensa. elDiarioAR cubrió esa jornada acompañando a los rescatistas del CEPA, que auxiliaron a los heridos.

Distintos fotoperiodistas aseguran que vieron a Cheang al lado de los cordones policiales tanto el último miércoles, como en otras manifestaciones. Según fuentes cercanas a la Policía Federal, Cheang fue echado de la escuela de suboficiales de esa fuerza de seguridad en 2023. Desde entonces, merodea en las marchas como un “voluntario” de las fuerzas de seguridad.

Las versiones de posibles “infiltrados” entre los manifestantes sobrevolaron durante toda la jornada del miércoles y aún siguen en el aire a nivel institucional: “Hubo infiltrados a los que los vio cometer desmanes y después pasar al otro lado y charlar con las fuerzas de seguridad”, denunció este lunes Carlos Bianco, uno de los asesores principales de Axel Kicillof, en conferencia de prensa.

En otras filmaciones captadas por las cámaras de televisión sobre el mismo miércoles, un policía arroja un arma de fuego al piso y la patea a un costado. Por el momento, la Justicia no avanzó en investigar el tema.

Giménes y un bombero de la Federal

Maia Nudo es productora audiovisual de Emergencias TV y compañera de Giménes. El domingo sacaron un comunicado en su cuenta de Instagram rechazando las acusaciones contra el medio y su integrante. “Rechazamos categóricamente las acusaciones infundadas que se han vertido en su contra”, señalaron en el comunicado. Sin embargo, eso no bastó para seguir vinculándolo con la policía. En los comentarios de la publicación, lo atacan directamente y aún dudan de su identidad.

“Nosotros teníamos una cuenta de Instagram llamada @emergenciasargentinas con más de 50 mil seguidores, pero dejamos de realizar contenido debido a la cantidad de amenazas que recibíamos porque pensaban que pertenecíamos a una fuerza de seguridad”, detalla Nudo. “Ninguno de los 14 integrantes del medio trabaja en alguna fuerza de seguridad. Tampoco somos periodistas. Nos dedicamos a la cobertura audiovisual de forma autogestionada. La mayoría filma y edita videos, pero no viven de esto”, aclara la productora de 25 años.

En su cuenta, explica Nudo, no revelan la identidad de los integrantes del medio debido a la “cantidad de amenazas” que reciben. “Fueron muchas y durante mucho tiempo”, cuenta. “Es posible que ya no hagamos más coberturas de manifestaciones”, asegura la joven. “Hoy nos siguen mandando mensajes intimidatorios y agresivos”, destaca.

Además de los videos de Giménes, en la red social X comenzó a circular la imagen de un bombero de la policía federal, tomada de la propia cuenta de Emergencias TV durante una de sus coberturas, y que, según varios usuarios, sería la verdadera identidad del joven fotógrafo. “Subinspector Gonzalo Farías, de la División Canes de Bomberos de la Policía Federal. Actividad: infiltrado”, publicó una usuaria, tanto en X como en Instagram.

“Ese no soy yo. Ojalá todo se aclare”, se defiende Giménes. “Nos preocupa que ahora se esté vinculando a nuestro compañero con otra persona”, apunta Nudo, quien contactó al escuadrón de bomberos donde trabaja Gonzalo Farías con el fin de que autorice a aclarar la situación sobre su identidad y desmienta la versión que circula en las redes. “Estamos esperando la respuesta del bombero”, cuenta la productora. Fuentes de ese escuadrón aseguraron a este medio que iniciarán acciones legales por relacionar la imagen de su bombero en un hecho delictivo.

Sobre la financiación del medio, sus integrantes admiten que no reciben ni pauta estatal, ni privada. elDiarioAR consultó los registros de pauta publicitaria del gobierno porteño para medios digitales y no hay ninguna contribución estatal para Emergencias TV. Lo mismo con la pauta nacional. “Lo bancamos nosotros de forma autogestionada”, cuenta Mailén Tecilla, otra integrante. “Estamos vendiendo llaveros en 3D entre familias y amigos para comprar chalecos nuevos”, señala Tecilla, y retoma sobre la polémica por la supuesta infiltración: “Ahora solo queremos aclarar toda la situación con Eduardo y continuar nuestro trabajo”.

