Un informe técnico preliminar sobre $LIBRA complica la versión de Milei y refuerza las sospechas sobre el origen del token

Un análisis forense elaborado por un área especializada en cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) debilitó la explicación que el presidente Javier Milei dio sobre el tuit con el que promocionó la criptomoneda $LIBRA, apenas minutos después de su creación y antes de que estuviera disponible en cualquier plataforma centralizada.

El informe, incorporado ahora al expediente judicial, concluye que el 14 de febrero de 2025 a las 18:38 se generaron mil millones de unidades del token y que solo una billetera tenía el “control primario absoluto” del activo. Esa cuenta fue identificada como la billetera fundacional del proyecto, bajo control del equipo del empresario estadounidense Hayden Davis, de acuerdo a la información que publica el Diario La Nación.

La semana pasada, los diputados nacionales de la oposición Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino le habían reclamado al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que dispusiera de manera “urgente” los recursos necesarios para “garantizar la continuidad de la investigación” judicial del caso $Libra que lleva adelante la Unidad Especial de Investigación de Ciberdelincuencia (UFECI).

🔍 Un token sin listar y un código que no estaba disponible

El documento técnico contradice el argumento de Milei, quien había asegurado que $LIBRA “era pública” al momento de su tuit. Según la PFA:

“Al momento de la publicación del token, el mismo no se encuentra enlistado en exchanges centralizados”.

Esto implica que no existía forma de comprar $LIBRA sin contar con el contrato alfanumérico de 44 caracteres que habilita la operación. Ese código —según el informe y según lo que ya había declarado el experto cripto Fernando Molina en el Congreso— no estaba disponible en ningún sitio de internet a las 19:01, cuando Milei lo publicó.

La única plataforma local que llegó a listar la moneda fue Ripio, pero recién a las 21:40, más de dos horas después del tuit presidencial.

📱 Las comunicaciones previas y posteriores al tuit

El peritaje sobre el teléfono de Mauricio Novelli, el lobista argentino que habría acercado el proyecto al Presidente, reveló que Milei habló con él en los minutos previos y posteriores a la publicación del mensaje que impulsó el valor inicial del token.

Ese día, Novelli estaba en Texas, reunido con Davis, tal como había informado Clarín. En una entrevista, el empresario dijo:

“No me hagan el enemigo público número 1. No es que yo lo hackeé o algo. Estaba en la sala con gente que representaba al Presidente. Él dijo lo que iba a hacer. Él estaba al teléfono”.

El análisis del celular también recuperó una imagen borrosa que describía un presunto acuerdo por US$ 5 millones para condicionar la actuación de Milei en redes sociales en los días previos al lanzamiento de $LIBRA.

🧩 Un relato oficial bajo tensión

Cuando estalló el caso —con el derrumbe inmediato del token y la pérdida masiva de fondos de pequeños inversores— Milei sostuvo que los damnificados eran “operadores de la volatilidad” y que solo alguien “hiper especializado” podía acceder a un activo tan reciente. Pero el informe policial muestra que la única vía de acceso inicial era la información provista por el propio proyecto o el envío directo desde la billetera fundacional.

La secuencia temporal es clave:

18:38 → Se crea $LIBRA.

→ Se crea $LIBRA. 19:01 → Milei publica el tuit con el contrato del token.

→ Milei publica el tuit con el contrato del token. 21:40 → Ripio lo lista por primera vez.

El token se desplomó horas después, tras una extracción masiva de fondos desde la billetera inicial.

⚖️ Qué significa para la causa

El informe de la PFA es preliminar, pero se suma a un conjunto de evidencias que ponen en duda la distancia que Milei intentó marcar respecto del proyecto. La Justicia ya cuenta con:

el registro de comunicaciones entre Milei y Novelli,

la ubicación de Novelli junto al equipo de Davis,

y el documento que menciona un acuerdo económico previo al lanzamiento.

Todo ello alimenta la pregunta central del expediente: qué sabía el Presidente sobre el origen, el control y la distribución inicial de $LIBRA cuando decidió promocionarla.

Con información del Diario La Nación.