Javier Milei de campaña con Manuel Adorni: “No tomen copias baratas, no tomen mentirosos ni se dejen psicopatear con la mentira de Ficha Limpia”

El sol caía sobre la calle Lidoro Quinteros cuando una columna de militantes irrumpió por Avenida del Libertador con bombos, humo violeta y banderas de “Juventud CABA”.

Eran las 16.10 y el ritmo tribal se mezclaba con una arenga que buscaba sepultar al pasado: “¡Saquen al pingüino del cajón!”, gritaban, en alusión al kirchnerismo. Frente al nuevo local partidario, una nena subida a los hombros de su padre agitaba una motosierra de juguete, emblema infantilizado del mileísmo.

A uno de sus costados, un hombre sostenía un cartel que desafiaba a los propios: “¿Va a haber internas libres? Si llegan a poner candidatos chorros (ex-K, ex-peronio), ¿hay que apoyarlos a la fuerza?”. Se negó a hablar con este medio y aclaró, casi como coartada: “No soy afiliado”.

Allí llegaron el presidente Javier Milei, el vocero y candidato a legislador porteño Manuel Adorni y la secretaria General de la Presidencia, Karina, para encabezar de un acto de campaña.

“Este 18 de mayo tenemos un gran desafío: continuar el modelo de la libertad en la Ciudad. Porque en la Ciudad no quieren bajar el gasto público. Cuando dicen que quieren bajar los impuestos, están mintiendo”, lanzó Milei. “Cuando dicen que quieren poner tasas subsidiadas es porque es el modelo inflacionario. Inflación que no pudieron parar y por eso volvieron a poner el cepo”, agregó.

Y continuó con las críticas: “Cuando fueron gobierno no hicieron nada porque decían que no tenían mayorías legislativas, pero tenían más que nosotros”. “No tomen copias baratas, no tomen mentirosos ni se dejen psicopatear con la mentira de Ficha Limpia. Hace 17 años que están acá y nunca la impulsaron”. “Si quieren un verdadero cambio, es con Adorni”, sentenció.

Por su parte, el vocero y candidato, dijo: “Estamos escribiendo la última página de la historia del kirchnerismo. Los espero el 18 en cada lugar donde haya que poner un voto por La Libertad Avanza. Hay que cuidar el voto. El domingo 18 arrasamos”.

MM con información de agencias.