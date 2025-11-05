Javier Milei y Donald Trump se reencuentran en Miami: compartirán foro con Lionel Messi y líderes globales

El Presidente Javier Milei emprenderá este miércoles un nuevo viaje a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami y de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

El mandatario le tomará juramento este miércoles a las 12 al designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, para partir a las 15 hacia su viaje número 14 a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia.

El encuentro de Miami tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores incluye a Donald Trump; Javier Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO de Google; el extenista Rafael Nadal; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1; y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones de Javier Milei, aunque se descarta la posibilidad de un intercambio informal con Trump por cuestiones de agenda.

Según la agenda oficial, Milei partirá a las 15 rumbo a Miami, donde arribará a las 2.20 del jueves.

Ese día, a las 17.45 está previsto su discurso en el American Business Forum, y a las 22.30 participará de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach.

El viernes viajará a Nueva York, donde a las 12 participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Americas. Esa misma noche volará a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para trasladarse el sábado a El Alto.

En territorio boliviano, Milei asistirá a las 11 a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludará al flamante presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.

Luego participará de la ceremonia de entrega del bastón de mando y emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto el sábado a las 17.35.

La agenda completa de Javier Milei en Estados Unidos

Miércoles 5 de noviembre

15 - El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Miami, donde arribará a las 2:20 horas del jueves 6 de noviembre.

Jueves 6 de noviembre

17.45 - El Presidente hablará en el American Business Forum.

19.15 - Partida del vuelo especial que conducirá al presidente a Palm Beach, donde llegará a las 19:35 hs.

22.30 - Intervención del Presidente en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Viernes 7 de noviembre

00.30 - El Presidente partirá en un vuelo especial hacia la ciudad de Nueva York, donde arribará a las 3:30 hs.

12 - Participará en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.

19 - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente y su comitiva hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde arribará a las 3 horas del día siguiente.

Sábado 8 de noviembre

9.30 - Partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto, donde arribará a las 10:20 hs.

11 - El Presidente participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. A continuación, saludo al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, D. Rodrigo Paz Pereira.

13 - Asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.

14 - Partida del vuelo especial que conducirá al Presidente de regreso a Buenos Aires.

17.35 - Arribo a la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de Noticias Argentinas

JIB