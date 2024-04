Juan Manuel López, diputado: “Estamos de acuerdo con las privatizaciones pero hay que darles más transparencia”

Esta vez la ley Bases no puede fallar. Es el objetivo del Gobierno, que se juega no solamente las herramientas que le otorga el proyecto sino, sobre todo, la legitimidad política de gobernar con el respaldo del Congreso. Pero la tarea no es sencilla para el oficialismo, ya que a la heterogeneidad y a la impopularidad de las propuestas de la Casa Rosada se les añaden los insultos y las ofensas del presidente Javier Milei ya no al kirchnerismo sino justamente a esa oposición que le puede prestar los votos para que esas reformas estén vigentes.

Uno de los representantes de esa oposición dialoguista es el diputado Juan Manuel López, referente de la Coalición Cívica-ARI e integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, quien en diálogo con los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen, en Gambito de Datos (Radio Con Vos), dijo que “el proyecto anterior era inabordable” y que el texto nuevo concita una mayor adhesión, aunque la oposición marcará sus diferencias. Por ejemplo, en el caso de las privatizaciones: están de acuerdo con todas (figuran la de Aerolíneas, la Televisión Pública, el Banco Nación y las empresas de los trenes, entre otras) pero quieren mayor transparencia para los procesos de venta y/o concesión.

—El Gobierno manda una versión acotada de su ley Bases y del paquete fiscal. Pulieron ambas iniciativas y supuestamente ahora habría un mayor acompañamiento de la oposición. ¿Es así?

—El proyecto anterior era inabordable. Era un proyecto que llevaba juicio por jurados, reforma política, paquete fiscal con retenciones, una cantidad de cosas que ya ni me acuerdo...

—Los jueces con toga.

—¡Los jueces con toga! Sí, una cantidad de temas, algunos muy diversos, algunos muy puntuales, muy técnicos como hidrocarburos o como temas de ambiente, temas de la cultura, lo que se les ocurriera.

—¿Qué quedó en pie que le parece que puede llegar a ser positivo? Por ejemplo, ¿se va a volver a discutir el tema de los fideicomisos?

—Se quiere se quiere volver a discutir de una manera para mí incorrecta, que es, de vuelta, con una delegación al Presidente de plenos poderes para que haga lo que le parezca. Nosotros tenemos un proyecto desde el año pasado para fideicomisos, para transparentarlos y sean periódicamente evaluados, y que se sepa toda la información para el Congreso pueda ir monitoreándolos. Hay fideicomisos que siguen valiendo la pena y sobre este asunto no nos parece correcta la delegación de poderes al Presidente.

—De todos modos la delegación de facultades se limitó respecto del texto original.

—Se limitó a tres temas: a fideicomisos; a una reforma del Estado estructural, para que el Gobierno pueda, salvo excepciones que están en el proyecto, armar y desarmar el Estado como le parezca, lo que también es una delegación muy amplia pero está un poco más acotada; hay otra delegación que tiene que ver con las privatizaciones, que me parece que no tiene sentido porque nosotros vamos autorizar algunas privatizaciones. Con todas las que están en el borrador de este proyecto estamos de acuerdo, por lo menos los diputados de la Coalición Cívica, pero lo que queremos es darle más transparencia. Hay hay cosas que están bien, hay cosas que son discutibles. De vuelta viene una reforma al tema de hidrocarburos, una reforma al Código de Procedimiento Administrativo, vienen las privatizaciones...

—¿La reforma laboral quedó afuera?

—La reforma laboral no está en el borrador del Gobierno pero hay una intención de la Cámara de Diputados de discutir una reforma laboral ahora, porque es de los capítulos del DNU uno de los más relevantes, uno de los que más necesita la Argentina.

—Claro y está suspendido por la Justicia, el Gobierno lo quiere y por eso se está peleando con la Corte.

—Claro, es el primero que se suspendió, inmediatamente la Justicia lo suspendió. Queremos acompañar esto pero queremos hacerlo por ley y ojalá que que La Libertad Avanza acceda a que por iniciativa de algunos diputados eso se trate al mismo tiempo que la ley Bases y que el paquete fiscal que nos propone el Gobierno, que hay que pensarlo bien, ¿no? Porque ahí de vuelta viene una contradicción de Milei: el año pasado votó la derogación y ahora, como Presidente, lo vuelve a mandar.

—¿Qué postura tienen en la Coalición Cívica con el tema de Ganancias? Porque ustedes votaron en contra.

—Lo estamos estudiando. Porque sabemos que es el impuesto más progresivo que hay y el año pasado votamos en contra de sacarlo porque sabemos que en ese momento era sacarle mucha plata al Estado y que eso podía llevarnos una hiperinflación. Estuvimos al borde de una hiperinflación y Milei votó con Massa. Milei votó el plan platita. Después dijo que se cortaba un brazo antes de aumentar un impuesto y ahora trae Ganancias de vuelta. Está mucho mejor diseñado pero me parece que hay que revisarlo un poquito; revisar cada cuántos meses se actualiza el mínimo no imponible porque ellos proponen que se actualice una vez por año. Hay que ver si el mínimo no imponible que proponen es el correcto ellos. A ver si son $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados, o si tiene que ser un poquito más. Todavía no tenemos decidido qué hacer porque queremos por lo menos mejorarlo y después ver que si es el momento para volver a traer un impuesto a la argentina.

—¿El quiebre del bloque libertario puede llegar a ser el peor obstáculo que tenga el Gobierno para aprobar la ley ómnibus?

—Evidentemente tienen un complejo escenario en su fuerza política. La verdad que yo nunca vi que cambien un presidente de bloque a cuatro meses de empezar un gobierno.

—Máximo Kirchner se fue también pero al año siguiente, ¿no?

—Pero el diputado Kirchner renunció, acá se lo echó al diputado Zago. Yo no me quiero meter en la interna de ellos, es un problema de ellos, pero evidentemente ahí hay una dificultad. Ojalá la superen rápido. El presidente Milei le echa muchas culpas a la oposición pero en su fuerza política hay desavenencias grandes, conflictos. No me gusta meterme en las internas de los otros partidos políticos pero ojalá que se ordenen porque no es fácil gobernar la Argentina, no es fácil gobernar en minoría. Desde ese punto de vista uno trata de ser lo más responsable posible, de ayudar, pero ellos tienen que solucionar sus problemas y dejarse ayudar.

—El Gabinete se reunió el domingo a la noche con la presencia del embajador israelí, Eyal Sela, Muchos cuestionaron el posicionamiento del Gobierno argentino señalando quenos estamos alejando de la posición tradicional de la Argentina, de apostar por la paz. ¿Usted qué opina?

—No, yo creo que es una posición correcta, espero que no haya sobreactuaciones pero me parece que en principio es una posición correcta. Nosotros no podemos no dejar de condenar a un Estado terrorista como es el Estado de Irán, que perpetró dos atentados contra la comunidad judía en nuestro país, pero en definitiva dos atentados contra la Argentina, que los ataques fueron obviamente desmedidos y que Israel tiene el legítimo derecho a defenderse. Es importante, en estos momentos tan turbulentos, estar del lado de los países democráticos que tienen nuestros mismos valores. Espero que lo haga con la mayor prudencia, pero al mismo tiempo contundencia. Es muy difícil la situación internacional, yo creo que el rumbo que escoge Milei es el correcto y está bien que condenemos los ataques y que ayudemos a Israel desde las posibilidades que tengamos y que al mismo tiempo cuidemos y custodiemos eb la Argentina, como pidió Elisa Carrió, todos los objetivos que pueden ser atacados por Irán. La verdad que es algo para tomárselo con mucha seriedad.

JJD