Karina Milei encabeza un tour por las provincias en busca de afiliaciones para La Libertad Avanza

Con La Libertad Avanza conformada oficialmente como partido a nivel nacional, en el entorno de Javier Milei buscan seguir dando pasos clave en el camino hacia las elecciones legislativas de 2025. La secretaria general de la Presidencia y flamante titular del espacio, Karina Milei, busca ahora terminar de coronar un objetivo que hasta hace poco tiempo parecía lejano: contar el año que viene con una estructura propia en los 24 distritos de la Argentina, depurada lo máximo posible de potenciales “traidores”.

Desde un principio, la obsesión de Karina y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, formalmente subsecretario de Gestión Institucional, giró en torno a una sola cuestión: lograr que la fuerza política que lidera Milei, que en 2023 debió competir con una alianza electoral conformada por “sellos de goma”, alcance la personería jurídica en al menos cinco distritos y así estar en condiciones de competir como partido nacional en 2025. Un propósito alcanzado con creces. Hoy La Libertad Avanza está inscripta en once distritos. Además de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, la justicia electoral aprobó su habilitación en Santa Fe, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Salta y Tierra del Fuego.

Tras el acto de hace un mes en Parque Lezama, donde Karina fue una de las oradoras, la hermana del Presidente decidió intensificar sus recorridas por el país, con la meta ambiciosa de pisar una provincia distinta cada semana. El tour arrancó a comienzo de octubre en Santiago del Estero, donde encabezó un evento que estuvo lejos de colmar las expectativas de los libertarios: apenas reunió a poco más de cuarenta personas en un boliche bailable del centro de la capital. “Ella está intentando mostrarse más cerca de la gente y le importa poco que haya más o menos convocatoria”, se ataja una fuente al tanto de la dinámica oficial.

La semana pasada, “El Jefe” visitó la provincia de Tucumán. En las tierras del gobernador peronista aliado a la Casa Rosada, Osvaldo Jaldo, a pesar de la intensa convocatoria, los libertarios tampoco lograron llenar el club Central Córdoba. “Estamos pensando en abrir los brazos a todos los espacios que tengan las mismas ideas. No queremos alianzas electorales porque ya sabemos cómo terminan, queremos hacer alianzas ideológicas para lograr una Argentina diferente”, proclamó Karina, que estuvo acompañada por su infaltable coequiper, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.

“No podemos dormirnos en nuestros laureles; nuestra sed de cambio tiene que ser más fuerte que la resistencia de ellos al cambio”, advirtió la hermana Milei, en un discurso en el que exhortó a los seguidores del Presidente a “trabajar, caminar y convencer, para llenar el Congreso de representantes que defiendan la libertad”. Además, ante los presentes, señaló que “el modelo de la casta sigue vivo y es necesario erradicarlo para devolverle la libertad a los argentinos”.

La última parada de la gira federal de Karina Milei tuvo lugar este fin de semana, con la visita de otras dos provincias centrales: Entre Ríos y Santa Fe. La secretaria general de la Presidencia hasta allí para celebrar la oficialización de La Libertad Avanza a nivel provincial, sobre todo en el caso del espacio santafesino, que tiene a la diputada nacional Romina Diez como referente. Es que la situación de los libertarios en la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro es distinta a la de sus pares entrerrianos: aunque llegaron a presentar dos mil fichas de afiliaciones de más, en Paraná todavía están a la espera de la decisión judicial que les permitirá ostentar la personería definitiva.

Hoy es una incógnita si Karina será o no candidata. El candidato preferido por Milei, al menos en territorio bonaerense, es José Luis Espert. “Es una decisión que dependerá exclusivamente de ella”, le dijo a elDiarioAR una persona de su entorno. A comienzos de julio, la hermana presidencial compartió un encuentro en el municipio de Morón con el referente territorial Sebastián Pareja, en el que escenificó una suerte de lanzamiento personal. “Vamos a ser un partido nacional. Me lo he propuesto desde el día uno y lo voy a lograr”, dijo ese día, optimista, al tomar el micrófono. Era la primera vez que Karina hablaba en público desde arriba de un escenario. Una imagen que, de a poco, se vuelve cada vez más habitual.

