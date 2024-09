Micros para llevar gente y el desafío de hacer un acto con la gestión en jaque: Milei vuelve al Parque Lezama

En medio del frenético viaje de Javier Milei a Nueva York, Karina Milei recibió un llamado desde Buenos Aires. Era Lule Menem, su mano derecha en la estrategia electoral libertaria. El subsecretario de Gestión Institucional buscaba a la secretaría General de Presidencia para terminar de definir qué hacer mañana en el acto en Parque Lezama: si se jugaban a los autoconvocados o movían hilos invisibles para llevar gente. La orden que se bajó fue una: se moviliza. Traducción: el Gobierno pondrá colectivos para trasladar a personas este sábado por la tarde cuando el Presidente festeje la creación de La Libertad Avanza como partido nacional.

“Somos casta. No hay que pagar el costo de que no vaya nadie”, admite a elDiarioAR una fuente territorial del oficialismo que ya tiene pedidos varios micros para llevar militantes desde el conurbano al sur de la Capital Federal. Rápido, el mismo puntero aclaró: “Solo nos facilitan el traslado. Pero no hay comida ni bebida. No hay plata”. No se viaja por el pancho y la coca.

La apuesta del Gobierno este sábado es juntar 15.000 personas en Parque Lezama, según recogió este medio directamente en Casa Rosada. Aunque reconocen que la convocatoria sería en realidad de unas 10.000. Se eligió el lugar porque su valor simbólico: allí se realizaron los cierres de campaña de Milei en 2021, cuando el economista se ganó una banca como diputado. Y también hay una explicación un tanto más sorprendente: “Hoy no estamos en condiciones de movilizar mucha gente, pero se puede disfrazar con los árboles y las tomas de las cámaras”, soltó otro operador mileísta del conurbano consultado.

Si bien Milei llamó a un acto para “celebrar” la formación del partido, que se busque movilización al mejor estilo peronista –que tanto critica el oficialismo– es un dato. De hecho habrá una puja por ver qué tribu libertaria convoca más. Las huestes bonaerenses de Sebastián Pareja, titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), ya están calentando motores y se habla de unos cien micros. De La Matanza, por ejemplo, donde el funcionario estuvo este miércoles, esperan llevar unas 800 personas. De San Martín, un distrito donde los libertarios quedaron a tiro del PJ, van a movilizar 600 personas. En las redes hay convocatorias explícitas para ir al acto en colectivos bancados por el oficialismo, aunque una fuente ligada a Pareja negó esa posibilidad y remarcó que la gente iría “en sus vehículos o en transporte público”.

El acto es una reaparición pública de Milei que se estaba trabajando en el Gobierno desde hace tiempo, pero que iba a tener otro punto geográfico: se había sondeado fuerte La Plata. Finalmente eso se suspendió cuando la agenda estaba dominada por la denuncia de violencia de género que pesa sobre Alberto Fernández. Fuentes subterráneas confirmaron a este medio que en realidad otro de los motivos de por qué no se hizo el evento fue ante la recepción de trascendidos de que el peronismo iba a intentar boicotear cualquier aparición del Presidente en territorio bonaerense.

Que ahora sea en Capital Federal denota que la dueña del evento es Karina. Será la presidente de LLA a nivel nacional, luego de confirmarse esta semana que encabeza la Junta Promotora que se presentó ante la Justicia. Su vice es el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Santiago Viola –abogado muy cercano a la hermana del Presidente– y Lule Menem serán apoderados. Completan el grupo su mano derecha, la legisladora porteña Pilar Ramírez, los diputados nacionales Lilia Lemoine, Roxana Cozzo, Gabriel Bornoroni, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Romina Diez y César Treffinger; el legislador fueguino Agustín Coto y la desconocida Roxana Cozzo, asistente secretaria general en Casa Rosada. Todos son personas de máxima confianza de El Jefe.

El discurso de Milei en Parque Lezama se espera para las 19, ya al caer la noche, lo que facilitará tapar en la transmisión televisiva cualquier vacío de convocatoria. El acto se está organizando en el auditorio del parque, con un escenario dispuesto sobre la avenida Brasil. Tanto la comitiva oficial como los invitados ingresarán a la zona por las calles Balcarce y Paseo Colón. Habrá funcinonarios del gabinete, pero nadie espera que esté en el acto la vice Victoria Villaruel.

“Va a servir para que Javier presente el partido nacional y dar los por qué tenemos que fortalecer un partido político en esta etapa. Parque Lezama es volver donde todo comenzó”, explicó a elDiarioAR uno de los voceros del flamante sello LLA. Milei enfrentará al público en un momento complejo porque por primera vez las encuestas marcan una caída drástica en la imagen de la gestión.

Ese panorama se volvió más tormentoso en las últimas horas con la revelación de un dramático aumento de la pobreza en los primeros seis meses del año y el paso en falso que dio el Presidente al viajar a Córdoba para chequear el combate a los incendios: cuadrillas de bomberos lo esperaron en vano y encima el jefe de Estado difundió una fake news acusando a kirchneristas de provocar el fuego.

Además el Gobierno enfrenta la semana que viene una nueva marcha federal estudiantil ante el posible veto a la ley de financiamiento universitario y fue muy criticado por haber reprimido a jubilados tras el veto al aumento de los haberes previsionales. Ese ánimo impacta en el armado de Milei para el acto, como reconoció uno de los operadores territoriales libertarios: “La gente se está cagando de hambre y encima le pegan a los jubilados. Puedo bancarme que me critiquen por llevar colectivos, pero de pegarle a los viejos no se vuelve”.

MC/MG