Karina Milei pisó Mar del Plata en tono electoral y Menem dijo que “reúne todas las condiciones” para ser candidata

El clima poco veraniego de diciembre y de los primeros días del año demoraron el arranque de la temporada en la costa atlántica bonaerense, y recién el último fin de semana, con la térmica cerca de los 30 grados, tomó calor y calmó en parte la ansiedad del sector turístico. También el arranque de una temporada previsiblemente política en la zona balnearia se demoró más de lo habitual en este año electoral, hasta que el desembarco este lunes de Karina Milei y Martín Menem en Mar del Plata marcó la señal de largada inconfundible para La Libertad Avanza (LLA), que busca pisar firme en la ciudad y la región de cara a las legislativas de octubre.

Aunque en la práctica se trate de una continuidad de las visitas a localidades del interior realizadas durante 2024 –la última había sido en Posadas el 27 de diciembre–, la elección de Mar del Plata como kilómetro 0 en 2025 no fue casual: además de ser el epicentro del verano, el partido de General Pueyrredon aporta el segundo padrón electoral de la provincia de Buenos Aires.

Referentes locales recordaban además que en esta ciudad tuvo lugar una de las efemérides simbólicas fundacionales del espacio libertario: hace tres años, el entonces recientemente electo diputado Javier Milei cumplió su promesa de campaña y donó su primer sueldo de legislador a través de un sorteo, durante un acto en Playa Grande.

La dinámica de la visita fue similar a la de otras escalas: reuniones a puertas cerradas con dirigentes locales que forman parte de LLA, nulo contacto con la prensa por parte de la hermana del mantario, y conferencia de prensa encabezada por Menem. En este caso, el diputado insistió en la idea de avanzar en un acuerdo con el PRO, y confío en una “confluencia” con el partido liderado por Mauricio Macri. Aclaró de todos modos que no puede tratarse solo de “una alianza electoral”.

De cara a las legislativas, Menem consideró por otra parte que no existe más el escenario de tercios que llevó a Milei a la Casa Rosada. “Viendo el acontecer del día a día, creo que va a ser una elección donde se va a definir los que apoyan el rumbo del Gobierno y los que no. No va a haber mucho lugar para ese camino del medio y esa tibieza que tanto daño hizo a la Argentina”.

Karina Milei reúne todas las condiciones para ser candidata Martín Menem, en Mar del Plata

“Llegará un punto cuando sea la fecha electoral donde los argentinos deberán decidir si darle una oportunidad al pasado, al fracaso y a la pobreza con políticos reyes de Argentina, o van a rectificar lo que votaron en 2023”, desafió el riojano.

La comitiva libertaria arribó al Aeropuerto Astor Piazzolla minutos antes de las 18 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, y se dirigió por tierra hacia el Hotel Iruña, ubicado frente a Punta Iglesias en pleno centro de la ciudad, mientras los turistas comenzaban a desagotar las playas en una tarde pegajosa.

Menem estuvo flanquedo en la conferencia por Sebastián Pareja, titular del partido en territorio bonaerense, y unos de los armadores clave del espacio. La ausencia de Karina Milei en el salón ubicado en el primer piso del hotel no le quitó protagonismo: las especulaciones sobre una eventual candidatura suya se colaron en el temario de preguntas. Menem dijo que una eventual postulación “depende de la voluntad de ella” y “no deja de ser una decisión personal”. “En mi opinión, reúne todas las condiciones”, señaló, y matizó: “Tal vez tiene más potencial como secretaria general de la Presidencia, cerca del Presidente y cuidándolo”.

La plaza marplatense

La posibilidad de alcanzar algún acuerdo a nivel local también fue uno de los temas abordados en la visita marplatense. Alejandro Carrancio, diputado provincial que fue designado meses atrás por el Gobierno como coordinador de Recursos Turísticos del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), dijo que “no habría ningún inconveniente si todos consideran que es la estrategia adecuada”.

Principal armador en la Quinta Sección electoral, Carrancio coincidió con la idea de un escenario polarizado, sin espacio para tres fuerzas. La misma lectura parece compartir desde hace meses el intendente local, Guillermo Montenegro. En las filas libertarias miran con buenos ojos un cambio de estilo en el jefe comunal, en modo sheriff, especialmente en la comunicación a través de las redes, donde recientemente replicó videos con operativos contra trapitos, “fisuras” y “forasteros” que son abordados y desalojados por personal municipal. En una entrevista brindada con Radio Brisas de Mar del Plata, antes de llegar a la ciudad, Menem había señalado que tiene “buen trato en lo personal” con Montenegro, y que lo conoce “de joven”.

La gira de la hermana del Presidente, quien se sacó fotos con algunos turistas en el aeropuerto local, seguirá este martes: recibirá junto a Menem y Pareja a referentes locales y de la Quinta Sección electoral en el Centro Gallego. El encuentro será durante la mañana, desde las 10.30, y se espera la presencia de dirigentes como la diputada Juliana Santillán, y los concejales locales de LLA María Cecilia Martínez y Emiliano Recalt.

De extremo a extremo

Los libertarios no fueron los únicos que eligieron poner motores en marcha esta semana en el epicentro del verano nacional: este mismo martes habrá en Mar del Plata un acto encabezado por el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois. En su caso, presentará su nuevo libro Argentina Humana. Teoría y práctica para la justicia social en el siglo XXI. Un proyecto contracultural. Será por la tarde en el Centro Cultural y Deportivo Luz y Fuerza, en el macrocentro de la ciudad.

Grabois, quien se ha referido a su nuevo trabajo como “una invitación a preparar la Argentina post-mileista”, participará además el miércoles por la tarde de la 14° Caravana por el Día de la Lucha por la Tierra y la Vivienda Digna, una movilización encabezada por movimientos sociales para visibilizar las problemáticas habitacionales y reclamar la integración urbana de los barrios populares.

La caravana marchará desde le barrio “15 de enero”, en el sudoeste de la ciudad, y finalizará con un acto y un festival en el monumento ubicado a 100 metros del palacio Municipal.

MC