Kicillof y Cristina reivindicaron la expropiación de YPF tras el fallo en EE.UU. y cruzaron a Milei

Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la condena contra la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salieron a fijar posición con mensajes en redes sociales en los que reivindicaron la decisión tomada en 2012 y cuestionaron el discurso del presidente Javier Milei.

Kicillof sostuvo que la resolución judicial “deja en evidencia años de mentiras” en torno a la nacionalización de la petrolera y apuntó contra lo que definió como un “relato impulsado por los buitres” para desacreditar una decisión soberana del Estado argentino. En ese sentido, rechazó las críticas que durante años se dirigieron a su rol como entonces viceministro de Economía y afirmó que los argumentos jurídicos defendidos por el país en los tribunales estadounidenses fueron los mismos que el kirchnerismo sostuvo desde el inicio del litigio.

“El ‘impuesto Kicillof’ nunca fue más que una operación”, aseguró, en referencia a las críticas instaladas por sectores de la oposición y amplificadas por el actual oficialismo. Para el mandatario bonaerense, el cuestionamiento a la expropiación no apuntaba a una figura individual sino a poner en discusión la potestad del Estado de tomar decisiones estratégicas sobre sus recursos.

En esa línea, defendió la recuperación de YPF como “una de las decisiones más importantes de las últimas décadas” y la vinculó con el desarrollo energético del país, en particular con el impulso a Vaca Muerta. “Hoy es una palanca de desarrollo y clave para atenuar el impacto de la crisis energética global”, afirmó. Además, criticó con dureza a Milei, a quien acusó de “actuar como empleado de intereses extranjeros” y de no haber defendido la empresa estatal.

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner adoptó un tono más institucional, aunque igualmente enfático en la defensa de la medida. La ex mandataria agradeció al estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP, encargado de la defensa argentina desde 2020, y destacó que el fallo ratifica un principio central: que los estatutos de una empresa no pueden imponerse sobre la Constitución y el orden jurídico de un país.

“Es reconocer la soberanía de los Estados”, subrayó, al tiempo que consideró que la decisión judicial deja en claro que la expropiación de YPF “se hizo conforme a derecho”. En una serie de posdatas, también remarcó que la posición argentina fue respaldada por distintas administraciones de Estados Unidos y reivindicó el carácter estratégico de la medida.

En ese sentido, vinculó la recuperación de la petrolera con los resultados actuales del sector energético. Señaló que, gracias al desarrollo de Vaca Muerta desde 2012, la Argentina logró revertir su balanza energética y alcanzar superávit por miles de millones de dólares, un dato que utilizó para reforzar la idea de que la decisión tuvo efectos estructurales positivos.

Los pronunciamientos de Kicillof y Fernández de Kirchner se conocieron luego de que el presidente Milei celebrara el fallo como un logro de su gestión y volviera a cargar con dureza contra ambos dirigentes. La decisión de la justicia estadounidense, que aún puede ser apelada ante la Corte Suprema de ese país, reconfigura un litigio de más de una década y reaviva la disputa política local en torno a uno de los capítulos más controvertidos de la política energética argentina reciente.