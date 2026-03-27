Milei insultó a Kicillof tras el fallo por YPF que beneficia a la Argentina y mostró respaldo político a Adorni

El presidente Javier Milei celebró este viernes el fallo de la justicia de Estados Unidos en la causa por la expropiación de YPF, que representa un giro clave en el litigio y podría evitar que la Argentina pague entre 16.000 y 18.000 millones de dólares. En ese contexto, el mandatario no sólo reivindicó la decisión judicial como un hito para su gestión, sino que además lanzó una serie de duros insultos contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y escenificó un respaldo político al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante un acto en el Centro de Formación de Capital Humano, Milei sostuvo que el resultado del juicio constituye “el mayor logro jurídico de la historia” y lo atribuyó al trabajo de la Procuración del Tesoro, del titular de YPF, Horacio Marín, y del equipo de abogados del Estado. “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos”, afirmó, en referencia al fondo que impulsó la demanda contra el país.

Sin embargo, el presidente centró buena parte de su discurso en cuestionar el origen del litigio, vinculado a la expropiación de la petrolera en 2012. En ese marco, apuntó directamente contra Kicillof, quien fue ministro de Economía durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof”, lanzó, en línea con el tono confrontativo que caracteriza sus intervenciones públicas.

El mandatario también utilizó sus redes sociales para amplificar el mensaje y subrayar la magnitud económica del fallo. Según sostuvo, el escenario favorable obtenido tenía menos del 15% de probabilidades de ocurrir y permite que el país “no deba pagar nada” de la suma reclamada en tribunales neoyorquinos. Desde el oficialismo remarcaron que esto implica un alivio significativo para las cuentas públicas en un contexto de fragilidad financiera.

En paralelo, la actividad funcionó como una señal de respaldo a Manuel Adorni, quien atraviesa cuestionamientos por sus viajes y por presuntas propiedades no declaradas. El jefe de Gabinete fue uno de los protagonistas del acto y también apareció en imágenes difundidas por el Gobierno para celebrar el fallo, en lo que fue interpretado como un intento de blindarlo políticamente.

Si bien Milei evitó referirse de manera directa a las denuncias que rodean al funcionario, le dedicó un gesto explícito: “Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”, afirmó, ante su presencia en primera fila. La escena se completó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Sobre esta última, el presidente también ensayó una defensa enfática frente a las críticas opositoras y mediáticas. La definió como la funcionaria más “torpedeada” de su gabinete y elogió su gestión por “cortar el curro de los intermediarios de la pobreza”, en un discurso que volvió a cargar contra lo que denomina “los gerentes de la pobreza” y los “medios ensobrados”.

El fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos revocó la condena contra la Argentina y ordenó revisar la sentencia que había sido dictada en primera instancia. La decisión representa un cambio sustancial en el proceso judicial, que durante años puso en riesgo una cifra millonaria para el Estado argentino.

En la Casa Rosada, la resolución fue recibida con euforia y se interpreta como una validación de la estrategia jurídica del Gobierno. La administración de Milei busca ahora capitalizar el resultado como un ejemplo de eficiencia en la defensa de los intereses nacionales, en un escenario atravesado por tensiones políticas internas y cuestionamientos a algunos de sus principales funcionarios.

CRM