Kicillof pidió aprobar el endeudamiento y denunció un “asedio financiero” a Buenos Aires

El gobernador bonaerense Axel Kicillof reiteró este lunes su pedido de aval legislativo a la ley de financiamiento provincial y advirtió que Buenos Aires enfrenta “una situación excepcional” marcada por la caída de la actividad y el recorte de recursos nacionales. En una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, sostuvo que la provincia “necesita herramientas claras para transitar este tiempo sin desproteger a nuestro pueblo”.

Kicillof denunció un “asedio financiero” que, según afirmó, afecta a todas las provincias debido a la retracción de partidas automáticas y fondos específicos vinculados a seguridad, transporte, cajas previsionales e incentivo docente. Aseguró que la deuda que reclama Buenos Aires al Gobierno nacional asciende a 13 billones de pesos, cifra que atribuyó al “incumplimiento de obligaciones legales” por parte de la administración de Javier Milei. También señaló una caída en la recaudación provincial de 3,6 billones de pesos, lo que configuraría —según su interpretación— un recorte total equivalente a 11.500 millones de dólares.

Impacto productivo y respuesta a los municipios

En ese contexto, defendió el pedido de endeudamiento que se debate en la Legislatura y aclaró que no implica una suba del stock de deuda sino la autorización para afrontar vencimientos de 2024 y 2025. “No estamos pidiendo fondos extraordinarios ni obras faraónicas. Es un trámite para sostener el funcionamiento del Estado y evitar recortes en áreas esenciales”, señaló.

El mandatario describió una recesión profunda que golpea a múltiples sectores productivos —industria, construcción, comercio, textiles, alimenticias y automotrices— y remarcó que en el país cerraron 28.000 empresas, de las cuales 5.000 corresponden a territorio bonaerense. Según sus datos, se perdieron 171.000 puestos de trabajo y se frenaron cerca de mil obras públicas, panorama que incrementó la demanda de medicamentos, alimentos y asistencia económica.

Ante la preocupación planteada por intendentes por la caída de ingresos y el pago de aguinaldos, Kicillof anunció un fondo específico para municipios, equivalente al 8% del financiamiento solicitado. Detalló que ya se garantizó una partida de 200.000 millones de pesos, a distribuir en cinco pagos fijos, independientemente del monto final que alcance la colocación de deuda.

El gobernador también defendió la continuidad de obras y programas provinciales en salud, seguridad y asistencia social, y destacó la entrega de ambulancias, patrulleros y la provisión diaria del Servicio Alimentario Escolar. “Austeridad para la política, sensibilidad para la sociedad”, sintetizó al reclamar que los ajustes no recaigan sobre la población.

Finalmente, instó a la Legislatura a aprobar la ley pendiente —la tercera del paquete económico para 2026— y aseguró que el financiamiento constituye “instrumentos básicos” para garantizar el funcionamiento del Estado. “Pedimos que se vote en favor de los 17 millones de bonaerenses”, concluyó.

Con información de NA

LN