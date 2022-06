Luis D'Elía criticó a Cristina Kirchner en la CTA: “Le declaró la guerra a los movimientos sociales y a los kirchneristas”

El dirigente social Luis D'Elía tildó a Cristina Fernández de Kirchner de “flojita de memoria y de agradecimiento”, y consideró que le “declaró la guerra a todos los movimientos sociales y a los kirchneristas” al referirse al discurso de cierre de la vicepresidenta en el plenario de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que tuvo lugar esta tarde en la localidad bonaerense de Avellaneda.

“Flojita de memoria y de agradecimiento. Nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular, mientras la CTA de Hugo Yasky la aplaudía. Ni una sola palabra de apoyo a Alberto Fernández. Horrible”, publicó D'Elia en su cuenta oficial de Twitter apenas horas después del acto realizando durante el Día de la Bandera conmemorado este 20 de junio.

Flojita de memoria y de agradecimiento @CFKArgentina nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la @CTAok de @HugoYasky la aplaudía

Ni una sola palabra de apoyo a @alferdez #Horrible — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 21 de junio de 2022

Desde el kirchnerismo habían anticipado que sería un discurso fuerte y centrado en la economía. Y así lo fue. Lo que comenzó como una clase en la que fue desentrañando las causas que llevaron al país a uno de sus peores índices de inflación, Fernández de Kirchner fue señalando uno a uno a los que considera responsables: “Tenemos una inflación única en el mundo, por el deficit fiscal no es”.

En ese sentido, la ex presidenta cuestionó la inacción por parte del Gobierno para poner freno al sector empresario y controlar las importaciones pero también criticó que el Estado haya delegado en los movimientos piqueteros el reparto de los planes sociales. “Es como el perro que volteó la olla y mira para otro lado”, dijo.

Aseguró también que “el Estado nacional debe tomar el control de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas” y que consideró que “los piqueteros son hijos de las políticas neoliberales de los '90, no nacieron con ningún gobierno populista, son producto de la falta de oportunidades”.

Las críticas desde la oposición

D'Elía no fue el único que cuestionó las declaraciones de la ex presidenta. La diputada nacional de Juntos por el Cambio y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, utilizó su cuenta de Twitter para ironizar sobre las palabras de Fernández de Kirchner: “1hs 9min de clase de economía de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Les resumo? Todo es culpa de Macri, el capitalismo, los jueces y los que producen. Nada es culpa del déficit, la emisión, ni de ella que eligió, militó y formó este gobierno”.

1hs 9min de clase de economía de @CFKArgentina. ¿Les resumo? Todo es culpa de Macri, el capitalismo, los jueces y los que producen. Nada es culpa del déficit, la emisión, ni de ella que eligió, militó y formó este gobierno. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 20 de junio de 2022

El diputado nacional porteño por el Frente de Todos, Leandro Santoro, fue quien le respondió a la legisladora y señaló que el discurso Fernández Kirchner “defendió a los que producen” y “criticó a los que especulan”, a diferencia del gobierno de Mauricio Macri que fomentó “la evasión, la deuda y la fuga” de capitales, causantes de “la inflación” actual.

No. Dijo q Macri, el capitalismo y los jueces son lo mismo. A los q producen los defendió y criticó a los q especulan. Del déficit y de la emisión dijo q es mundial y q no eran deseables, y q lo q explica la inflación es la evasión, la deuda y la fuga... q es culpa de uds. https://t.co/yTapIUQtbX — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) 20 de junio de 2022

MB