Macri no logra ordenar al PRO y amaga con una candidatura para frenar la sangría

Mauricio Macri analiza estrategias para frenar la sangría del PRO. Hasta ahora, ninguna fue eficiente: pese a que interrumpió sus vacaciones en Cumelén —primero a través de un zoom y luego con una cumbre presencial—, no logró alinear a la tropa. El partido atraviesa el peor momento desde su fundación, con el grueso de los dirigentes en un coqueteo incesante con Javier Milei.

Las fugas se aceleraron el último mes. El primer disgusto de Macri se lo dio Néstor Grindetti, un socio histórico que le dio la espalda. Si bien sus argumentos públicos procuraron guardar las formas, el alejamiento se dio porque se sintió víctima de operaciones del líder del PRO. El exintendente de Lanús por ahora no dio un salto a La Libertad Avanza (LLA), pero sí lo hizo su delfín, Diego Kravetz, quien aceptó la oferta de Santiago Caputo para dejar la secretaría de Seguridad porteña y convertirse en el segundo de la SIDE.

Si bien el alejamiento de Grindetti y Kravetz fastidió a Macri, lo peor estaba por venir: el proceso de fugas se aceleró en la última semana con la renuncia del senador Luis Juez a la jefatura de bloque del PRO, quien argumentó que quería recuperar su “independencia”, luego de confesar que le “encantaría” ser el candidato a gobernador de Córdoba de Milei en 2027. A eso le siguió la migración de tres legisladores porteños encabezados por Juan Pablo Arenaza, un hombre de Patricia Bullrich.

Quienes compartieron la última reunión de la cúpula del PRO con Macri lo vieron furioso. Sobre todo con Bullrich, quien desde hace meses trabaja abiertamente con los libertarios para limar el armado del partido que solía presidir. Quienes participaron de la última cumbre en San Telmo dejaron trascender que debieron “frenar” una primera reacción de Macri, que consideró responder públicamente a la jugada de su exministra. Finalmente eligió expresarse a través de su exsecretario privado y actual jefe de bloque del PRO en la Legislatura, Darío Nieto, quien a través de su cuenta de X los acusó de “extorsionar y condicionar”. Más allá de eso, el partido accedió a apoyar la suspensión de las PASO y buena parte del temario que el oficialismo definió para las sesiones extraordinarias del Congreso.

“Que no saliera a responder no es un signo de mesura sino de debilidad. A Mauricio se le están escapando todos los soldados, no puede contenerlos, ni tampoco logra mostrarse como el jefe de los gobernadores del PRO”, admitió un importante dirigente del partido en diálogo con elDiarioAR, quien no disimuló el creciente malestar interno y consideró que en el escenario actual la única alternativa posible será llegar a un acuerdo con LLA: “Vamos a arreglar, pero cuanto más demoremos, más lastimados nos van a agarrar”, sostuvo.

En el PRO saben que Milei no tiene apuro en llegar a un acuerdo, por el contrario, su estrategia consiste en cooptar a la mayor cantidad de dirigentes posibles para terminar de licuar al partido. Por eso, también asumen que la sangría no terminó: ahora miran con particular suspicacia los movimientos de algunos intendentes del Conurbano que podrían seguir los pasos de Diego Valenzuela (Tres de Febrero) para dar el salto a la LLA.

Las versiones de una candidatura

Previendo la debacle, Jorge Macri desdobló la elección y convocó a una fecha anticipada para votar en la Ciudad. En los últimos días, salió a polarizar fuerte con Milei por sus dichos homofóbicos en Davos y lanzó un operativo clamor para que su primo Mauricio encabece la boleta al Senado.

Mientras que el jefe de Gobierno alimenta esa idea y no descarta que Mauricio compita, otros dirigentes importantes del partido son más escépticos y consideran que el expresidente accedió a que hubiera un “operativo clamor” como un manotazo de ahogado para contener nuevas fugas. “Mauricio no quiere ir de candidato bajo ningún punto de vista. El único motivo que tendría hoy para competir es cuidar a Jorge Macri, pero no quiere ni ir al Congreso ni jugarse a ir en una boleta sabiendo que es muy probable que pierda la elección contra Milei”, lanzó a elDiarioAR un legislador de diálogo habitual con el expresidente. “No se va a exponer; todo está encaminado para que traicione a Jorge, arregle algunos lugares y baje su supuesta candidatura”, concluyó.

De eliminarse las primarias, algunos aventuran que el acuerdo con Milei podría consistir en que los libertarios definan el primer candidato a senador por la Ciudad y que el PRO ponga a la cabeza de la boleta de diputados. El problema es que, con la excepción de Macri, no les sobran nombres de peso. María Eugenia Vidal, quien debe renovar su banca, es hasta ahora una de las pocas que suenan. También se mencionó al nombre del economista Martín Tetaz, en caso de que el macrismo busque un acuerdo con la UCR. En tanto, Waldo Wolff y Fernán Quirós podrían ser los nombres por los que se incline Jorge Macri para la Legislatura.

“Milei tiene todas las de ganar. No necesita acordar en la Ciudad para hacer crecer su bloque, y sea como sea, ya tiene garantizado que habrá más representantes de la centroderecha en el Congreso”, analizó un referente macrista de la provincia de Buenos Aires, un distrito que los libertarios miran con interés. El PRO puede sumarles algunos puntos. En ese sentido, hay quienes aseguran que más allá de que Milei se haya inclinado públicamente por José Luis Espert, los libertarios buscarán seducir a Diego Santilli. Por eso no pasó desapercibido que un rato antes de la última reunión del PRO en San Telmo, el diputado aprovechara para hacer una visita exprés en la Rosada a Eduardo “Lule” Menem, el principal armador de Karina Milei. La jugada de Santilli alimentó algunas versiones de que podría ser el próximo en sellar su pase, que él se encargó de desmentir. Su estrategia está puesta en ser el candidato de “unidad” entre LLA y el PRO para catapultarse en la carrera por la gobernación.

