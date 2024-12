Mauricio Macri dijo que podría acordar con La Libertad Avanza, pero pidió “proteger la República”

El expresidente Mauricio Macri citó al presidente Javier Milei para establecer las condiciones de un posible acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza luego de que en el cierre del Consejo Nacional del PRO haya denunciado “el destrato casi permanente del Gobierno”.

“En función a lo dicho por el presidente Milei: 'O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no', acuerdo”, expresó Macri este martes en su cuenta de la red social X y justificó: “Porque esa fue siempre mi posición”.

“Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y , ante todo, cuidar la República”, detalló como caracterísiticas que definen su rol en el vínculo y, también, como requerimientos necesesarios para alcanzar un pacto.

Este domingo, en una entrevista a la revista Forbes, Milei envió un mensaje a Macri respecto al armado de las listas de cara a las elecciones legislativas de 2025, y aseguró que las alianzas con la fuerza serán en todas las jurisdicciones o no serán. “En las elecciones o vamos con el PRO juntos en todos lados o iremos separados”, sostuvo.

Para el mandatario, las elecciones serán “extremadamente importantes para marcar la velocidad de las reformas”, y responsabilizó a “la política” de “empastar todo”, lo que -expuso- incrementó el impacto en la sociedad de los cambios implementados. “Podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido”, aseguró.

Consultado sobre la chance de trazas alianzas electorales por distritos, el mandatario planteó: “No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado”.

“O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”, sentenció.

En otro pasaje de la entrevista, el libertario defendió su estilo de hacer política, y cuestionó a la oposición por las críticas en su contra. “Que prioricen que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Quizás, ese coraje que me reconocen tiene como contrapartida que tengo formas ásperas. Pero arreglar los problemas que tenía la Argentina cuando llegamos requería de una dosis de coraje fuerte. Eso votaron los argentinos”, aseveró.

En la misma línea, amplió: “¿Cree que los argentinos no sabían que yo era una persona áspera? También están todos esos ñoños republicanos que parecen adolescentes con déficit de IQ, que hablan de las instituciones. ¿Me podés decir si alguna vez violé la Constitución? Cuando agarrás a esos imbéciles disfrazados de constitucionalistas que me acusan de hacer decretos, ¿no está contemplado dentro de la ley? ‘No me gusta’. Es un tema de preferencia, no estoy violentando las instituciones”.

