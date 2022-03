Máximo Kirchner cuestionó a quienes “piden bajar los brazos” y reclamó un gobierno “con la gente adentro”

Máximo Kirchner encabezó la marcha de La Cámpora por el Día de la Memoria. En una breve y relajada entrevista con los organizadores de la movilización, deslizó un mensaje destinado a la dura interna del Frente de Todos.

“Queremos un país mejor y me emociona el convencimiento (de los militantes) de quererlo, cuando te dicen que tenés que bajar los brazo, que todo es una mierda. Tenemos que seguir adelante. La autocompasión es el peor de los caminos tenemos que transformar la realidad, para eso estamos nosotros. El Gobierno tiene que ser con la gente adentro”, dijo Kirchner, quien aseguró que la convocatoria “superó ampliamente” las expectativas que se habían formado en su agrupación.

Kirchner dejó la jefatura del bloque de Diputados del oficialismo en rechazo al acuerdo firmado con el Gobierno con el Fondo Monetario. Votó en contra del proyecto cuando fue tratado por la Cámara, el 11 de marzo, junto a los diputados que le responden. El kirchnerismo también le dio la espalda al acuerdo con el FMI en el Senado, aunque no le alcanzó para evitar su sanción, con los votos de la oposición.

El jefe de La Cámpora lucía cansado después de un largo recorrido desde la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), hoy Museo de la Memoria, hasta la Plaza de Mayo. Las columnas no habían llegado a la Plaza cuando el diputado subió a un escenario improvisado para un diálogo con los conductores de la señal que difundió la marcha.

“Tenemos que entender que cuando la gente es parte de un gobierno, lo banca; lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro”, dijo.

“Dimos todas las peleas que dimos, no sólo durante el macrismo, antes también. Cuando le decíamos a la sociedad argentina que había que aguantar y soportar con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina era para que no pasara lo que estamos viviendo hoy y lo dijimos en todos los idiomas posibles”, advirtió. “En estos últimos 50 días habrán visto a los canales de televisión que se han dedicado todos los canales a criticar nuestra postura frente al FMI. Uno elige: los estudios de TV o la calle y la gente”, agregó.

“Esto es militancia”, dijo Kirchner señalando a la movilización, desplegada sobre la avenida Santa Fe. Cuando le preguntaron que pensaría por su padre, el expresidente Néstor Kirchner, dijo: “Él sembró. Nosotros cumplimos”.

