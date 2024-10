Máximo Kirchner habló sobre Kiciloff: “hay situaciones políticas que tienen que ver más con mezquindades”

La interna del Partido Justicialista ocupa la atención de la oposición más acérrima al gobierno de Javier Milei. La reorganización del espacio genera tensiones y provoca choques impensados como el de Cristina Kirchner con Axel Kicillof, hoy enfrentados a pesar de haber tenido durante más de una década una afinidad que parecía indestructible.

En ese contexto, en el que muchos dirigentes peronistas se mueven con un grado importante de incomodidad, Máximo Kirchner habló de su vínculo con el gobernador bonaerense y admitió que hay diferencias que tienen que ver con las “mezquindades políticas” que se generan en la búsqueda que tienen algunos de garantizarse lugares de poder. Además aseguró que hay gente alineada con el mandatario provincial que impulsa la candidatura de Ricardo Quintela, quien pelea con Cristina Kirchner por el liderazgo del PJ: “Sí, sí, se han juntado varios de la provincia de Buenos Aires. No lo tomo como una traición, no puedo explicar a los demás”.

En medio de la escalada de tensión entre Cristina y Kicillof, Máximo dijo que se intensificó después de que la expresidenta tildara de traidor al mandatario provincial por no apoyar públicamente su candidatura a presidir el PJ. Incluso, compartieron esta semana un acto con Estela de Carlotto, quien reconoció que no se hablaron: “parecían chicos”, dijo.

“El que esté convencido que Quintela es una salida para el peronismo por cómo gobierna La Rioja y sus características irá detrás de él. No así los que entendemos y creemos que Cristina es la mejor para este momento”, remarcó en diálogo con Jorge Rial por Radio 10.

En ese sentido, Máximo negó “estar limando” a Kicillof. “¿Quién puede decir eso? Se generan situaciones y contextos que tienen que ver más con mezquindades políticas que con realidades”, consideró. “Uno asiste y ayuda en lo que puede. Todo este tema no lo entiendo, claramente no. Nunca me sorprende el debate y la discusión política, me sorprende que digan que se lo está limando. Alguien, no sé quien (lo dice), nunca termina de estar muy claro”, señaló.

Sobre la postulación de CFK, Máximo dijo que “ella ve una ausencia de consistencia en cómo discutir el gobierno de Javier Milei”.

Kicillof prometió que lo iba a llamar y “no llamó”

Luego consideró que con la situación económica y social que vive la Argentina, a partir de la política económica que despliega el gobierno de Milei, le parece un error distraerse con las peleas internas: “A mí nadie me escuchó hablar de listas, pero uno queda embadurnado porque otros lo hacen y termina todo como una tergiversación grande... Es una pena, porque a mi me llamás por teléfono y podemos debatir horas y horas, nunca le escapé a la discusión”.

Esas palabras fueron una especie de introducción para revelar que hace unos meses tuvo una reunión con Kicillof, que luego no cumplió algo que le había prometido: “Antes de que el gobernador viaje a Italia a ver al papa Francisco nos juntamos, estaban Wado de Pedro, Mariano Recalde y Lucía Cámpora; nos esperaban para un almuerzo muy rico (Carlos) Bianco, Agustina Vila, Axel y (Andrés) Larroque”.

“La charla tuvo idas y vuelta y el gobernador dijo, ‘apenas vuelvo de italia los llamo’ y no llamó. Entiendo que tiene sus tareas... Si no llamó, esta todo bien, no me ofendo. En cambio, hay gente que está para el sindicato de dirigentes políticos porque se quejan de cómo los tratan. Yo soy mucho más despojado, tenemos un objetivo que a mi entender sigue siendo el mismo y me muevo bajo esos márgenes”, concluyó.

NB