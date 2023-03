En medio de la crisis narco, Macri vuelve de Europa y preapara una visita sensible a Rosario

Del museo de Ferrari en Maranello, a la violenta realidad en Rosario. Luego de una nueva estadía por Europa, Mauricio Macri prepara su pronto desembarco en el país con un movimiento político de impacto ya en agenda: hará una presentación de su libro “Para qué” en la ciudad santafesina, en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa la ciudad por el narcotráfico y alimentando su incógnita electoral.

La cita de Macri en Rosario está prevista para el lunes 20 en el hotel Puerto Norte, a la vera del río Paraná, según supo elDiarioAR de fuentes amarillas que operan en la provincia. Detrás de la exposición del libro está la Fundación Libertad, un think tank que promueve el liberalismo socioeconómico y que tiene como referente global al Nobel Mario Vargas Llosa.

Son viejos conocidos del ex mandatario: Macri estuvo en su sede por primera vez a fines de 2001. Y en enero pasado el grupo fue uno de los promotores de la presentación de “Para qué” en Mar del Plata, lo que obligó al ex mandatario a suspender momentáneamente sus vacaciones en Villa La Angostura.

La visita de Macri a Santa Fe estaba prevista originalmente para el 27 de febrero, pero se pospuso por su gira europea: viajó a París, Francia, para la entrega del premio The Best a Lio Messi; a Maranello y Bolonia, Italia, para dar conferencias sobre liderazgo, y a Zurich, Suiza, ocupado en su cargo de presidente de la Fundación FIFA. Está previsto que el ex mandatario arribe a Buenos Aires en las próximas horas.

Narrativa bullrichista anti-narco

Su relación personal con el astro de la Selección argentina le dio la oportunidad a Macri de compartir públicamente una foto suya con el campeón del Mundo, postal que el kirchnerismo intentó en vano cuando el equipo regresó de Qatar. Ahora, con la trastienda del mensaje mafioso que recibió Messi y el ataque al supermercado de la familia de su pareja, Antonela Roccuzzo, el jefe del PRO puede dotar de volumen personal su discurso en la presentación de su libro.

Por eso el eje principal de su visita a Rosario versará sobre el narcotráfico. “Va a hablar del libro, pero quiere involucrarse en la discusión sobre el tema narco. Decir principalmente qué hay que hacer”, confió un dirigente de trato directo con él. Macri cree que las medidas que tienen que tomarse deben ser “con mayor severidad o fortaleza, porque la situación ya es insostenible”, comentó uno de sus exégetas.

Lo que diga Mauricio en Rosario será un guiño a Patricia

Tanto el PRO como el resto de las fuerzas de Juntos por el Cambio desconfían de la reciente decisión de Alberto Fernández: el refuerzo de más gendarmes y la movilización del Ejército para tareas de “urbanización” en barrios humildes. El reclamo opositor generalizado es que el Gobierno llegó tarde y sin un plan integral.

En ese sentido, Macri defenderá lo actuado durante su gestión: con Patricia Bullrich al frente del ministerio de Defensa envió 3.000 agentes de la Gendarmería. Ahora la ex funcionaria –lanzada como precandidata presidencial– propone emular aquel operativo y reforzarlo con las Fuerzas Armadas teniendo cierto rol de control policial en las calles –lo que pone en jaque las leyes de Seguridad Interior y de Defensa–. elDiarioAR ya expuso la nueva interna en el PRO sobre ese punto, porque Horacio Rodríguez Larreta coincidió en que haya mayor presencia de gendarmes, pero que los militares se desplieguen en el control de las fronteras.

“Lo que diga Mauricio en Rosario será un guiño a Patricia”, adelantó una de las fuentes consultadas al tanto de la agenda del ex mandatario, sabiendo lo inevitable de que su exposición tenga una lectura electoral. Es que Macri todavía no definió cuál será su rol en la contienda de este año: si será candidato o si se inclinará públicamente en favor de algunos de los competidores amarillos.

Larreta y la incógnita electoral

Por ahora, el fundador del partido se mantiene equidistante de los competidores opositores, pero ha dado claras señales de tener mayores simpatías con la ex ministra de Seguridad, aunque también con María Eugenia Vidal, a quien visitó en su flamante bunker en Retiro apenas dos días antes de viajar a Europa. Con Larreta es con quien más tiene diferencias, que van de lo personal a lo político, según admiten incluso cerca del alcalde porteño.

“Él cree que Horacio lo cagó”, remarcó un operador de la campaña del jefe de gobierno. El distanciamiento entre ambos tendría como origen el 2021, cuando Larreta habría hecho un movimiento de pinza que no le cayó nada bien al ex presidente: por un lado, cuando puso como primer candidato a diputado en Buenos Aires a Diego Santilli; y, por otro, porque no lo acompañó cuando tuvo que presentarse en un juzgado de Dolores en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas que murieron en el hundimiento del ARA San Juan.

Hasta por lo menos la primera semana de abril, Macri no explicitará su jugada electoral. “Mauricio viene administrando muy bien su incógnita hace dos años, no la va a revelar ya mismo”, explicaron a su lado. Sin embargo, en su entorno no ven la posibilidad de que se presente nuevamente para un “segundo tiempo”. “No va a jugar”, consideró un allegado de Macri y de Bullrich. La ex ministra ya avisó que mantendrá su postulación juegue –o no– su jefe político.

Lo mismo piensan en el larretismo, aunque admiten que la ambivalencia del ex presidente tiene impacto en su campaña. Por eso Larreta busca un posicionamiento más centrista, para tratar de no depender solamente del electorado amarillo, que puede resultarle fiel al ex presidente. “Mauricio está de vacaciones, reaparece, se va de viaje, vuelve. Juega a las diagonales, hace lo que quiere. Entonces, la cancha se le vuelve resbalosa a Horacio, porque tiene muchos condicionantes”, analizó un operador del jefe de gobierno.

También tiene rol de titiritero en las sombras. Macri puso a muchos de sus laderos a trabajar en las campañas de Bullrich y Vidal. A los diputados Hernán Lombardi y Federico Angelini, por caso, los encomendó personalmente para que sostengan a la ex ministra. Al legislador porteño Darío Nieto –quien supo ser su secretario privado– lo ubicó en el armado de la ex gobernadora, al igual que a Federico Suárez. Y Fernando de Andreis –ex secretario general de su presidencia– es parte de la escudería de Jorge Macri para la Capital Federal.

Mauricio es más estratega político ahora que cuando era presidente. Juega gratis. Y sobre su candidatura, juega a esperar

Y se involucra a la distancia en el armado del PRO. La semana pasada le envió desde Zúrich un fuerte respaldo a la salteña Inés Liendo, quien ya confirmó que quiere ser candidata a gobernadora por Juntos por el Cambio. Es un desafío para el radicalismo, que tiene como postulante al diputado Miguel Nanni. En Salta fueron eliminadas las PASO.

“Quiero decirles que tienen la suerte inmensa, inmensa de contar con Inés Liendo en el equipo. Es una verdadera guerrera y está trabajando para transformar la provincia de Salta”, le dedicó Macri en un video personal que le llegó a la dirigente amarilla, hija de un coronel y nieta de Horacio Liendo, ministro de Trabajo y del Interior en la última dictadura cívico-militar.

En estos días también se habría involucrado en la interna en Tucumán, donde la coalición opositora quedó al borde de la ruptura porque no hubo acuerdo para definir un único candidato. Trascendió que Macri puso como embajador suyo a José Cano para interceder en la discusión entre Germán Alfaro –intendente de San Miguel y aliado del PRO– y el diputado radical Roberto Sánchez. “Mauricio es más estratega político ahora que cuando era presidente. Juega gratis. Y sobre su candidatura, juega a esperar”, lo definieron en la sede del gobierno porteño.

Números negativos

Quizás es el panorama poco alentador de las encuestas lo que lo libera de la carga del “deber ser” como presidenciable. Según una reciente encuesta online de D’Alessio-Berensztein, Macri ni siquiera es el dirigente opositor mejor posicionado. Tiene un 37% de imagen positiva, frente a un 51% de Bullrich, que es la figura más valorada entre los votantes de JxC. A ella le siguen Luis Juez y Ricardo López Murphy.

De acuerdo al Observatorio Social de la Universidad Nacional de La Matanza, Macri tiene 34,2% de opinión positiva, y se ubica detrás de Larreta (49,5), Bullrich (45,2) y Javier Milei (38,1). Cuando ese centro de estudios preguntó virtualmente si las elecciones a Presidente fueran hoy, el 8,9% respondió que lo elegiría. Perdería en una interna con Larreta (10,9) y Bullrich (10,8). Además, su presencia o no tendría cierto efecto en las PASO: con él, JxC recogería 35,4%; sin él, 36,1%.

Si se sostiene la hipótesis de que Macri funciona como espejo de Cristina Fernández de Kirchner, el ex presidente le ganaría a la vice en un mano a mano de segunda vuelta. Un 44,34% lo votaría en un balotaje frente a la vice (35,54), según un estudio de la consultora Escenarios. Pero en el PRO se recoge cierto consenso de que Macri no actuará de acuerdo a lo que haga la titular del Senado. Con tantos precandidatos amarillos deseosos de arrebatarle el poder al kirchnerismo, no hay en el universo opositor un “operativo clamor” que pida por él.

“Yo creo que está para otra cosa. En Qatar se lo vio como pancho por su casa”, consideró alguien que lo conoce personal y políticamente. La aspiración de consagrarse como presidente de la FIFA sería una alternativa para un futuro, pero no próximo. El jueves Gianni Infantino será reelecto por tercera –y última vez– al frente del principal cargo del mundo del fútbol. Estará hasta 2027, el mismo año en que acaba el mandato del próximo presidente argentino.

