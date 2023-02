Con Larreta en la Ruta 40 y Bullrich al frente de las encuestas, la postal Macri-Vidal agita la interna amarilla

“¡Cuánta juventud veo acá!”. Mauricio Macri se sorprendió varias veces durante su recorrida por el flamante bunker de María Eugenia Vidal en el barrio porteño de Retiro. Llegó pasadas las 10 y saludó de a uno a la veintena de personas que trabajan en el equipo de campaña de la diputada nacional; algunos antiguos colaboradores suyos, como Federico Suárez y Darío Nieto. “Este antes no tenía canas”, bromeó en un momento, entre recuerdos y anécdotas compartidas con su anfitriona: varias paredes de la oficina están adornadas con fotografías de los años macristas 2015-2019, además de mapas de la Argentina, que Vidal recorrió por completo el año pasado.

El gesto de Macri de ayer hacia Vidal tuvo su impacto en el interior del PRO, enfrascado cada vez más en la carrera por las presidenciales. Ocurrió apenas horas antes de que Horacio Rodríguez Larreta se ponga oficialmente el traje de precandidato –lo hará hoy con un video grabado en Santa Cruz–, apurado por el liderazgo actual de Patricia Bullrich en algunas encuestas. En el círculo íntimo de la ex gobernadora destacaron un dato: fue la primera actividad del ex mandatario desde que regresó a Buenos Aires, pese a que Vidal fue la única que no lo visitó durante su larga estadía en el Sur.

Pero más allá en la evidente puesta en escena electoral, el latiguillo “Vidal 2023” parece aún no estar cerrado. A su lado se muerden los labios para evitar hablar de que “ya es candidata”, y en las demás tribus amarillas confían en que nunca se va a lanzar. Por lo pronto, la legisladora ya rechazó públicamente ser candidata a jefa de gobierno porteño e incluso se negó a ser vice de Macri en un hipotético “segundo tiempo”.

Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. #Hora2023 pic.twitter.com/tnxS3G5fh4 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 22 de febrero de 2023

“Ella lo patea para adelante. Todavía no está la coyuntura para hablar de candidaturas”, aseguran cerca de Vidal. Con el panorama abierto, la diputada quiere ganar acciones propias para “subirse el precio”. Tener un lugar relevante en el probable gobierno de JxC a partir del 10 de diciembre próximo o posicionarse de a poco para el 2027 son alternativas que considera. “Su ventaja es que tiene recién 49 años”, ponderó sobre su futuro una fuente consultada por elDiarioAR.

¿Entre las palomas y los halcones, dónde se ubica Vidal?, consultó este medio, y la respuesta fue la avenida del medio opositora. La incógnita es si ese espacio existe. “Más que una tercera vía entre Horacio y Patricia, María Eugenia es una síntesis de los dos. Apuesta al diálogo cuando hay que hablar y mostró firmeza cuando hizo falta”, la escaneó un colaborador.

Vidal juega en sintonía con Macri. “Está muy alineada con Mauricio –enfatizó un vocero–. Entre shock y gradualismo, ella entiende que en un contexto de 40 por ciento de pobreza y 100% de inflación anual hay que hacer reformas profundas y desde el día cero”. La visita del ex mandatario a Retiro se estiró hasta el mediodía y compartieron “preocupaciones sobre el difícil momento que estamos pasando en Argentina”, según posteó Macri en su Facebook con una foto de ambos sonriendo.

“Es alentador saber que contamos con competidores comprometidos y serios como ella”, le dedicó el ex mandatario, que este fin de semana tiene en agenda viajar a Italia por su cargo en la FIFA. Por ahora cómodo en la posición de árbitro de la interna de su partido, Macri estirará lo más que pueda su definición electoral. El calendario cierra en junio.

Kilómetro cero

Y si falta tiempo para algunas definiciones, Larreta quiere usarlo a su favor. Desde anoche a las exactas 20.23 comenzó formalmente su campaña electoral. “Llegó la hora de Horacio”, explicó un operador sobre el momento elegido adrede para la movida en redes sociales. La estrategia buscaba preparar el terreno para la frutilla del postre del jefe de gobierno: anunciar con un video su precandidatura presidencial.

La pieza audiovisual fue grabada muy cerca de Río Gallegos, puntualmente en Cabo Vírgenes, el kilómetro cero de la emblemática Ruta 40, que atraviesa casi todo el país hasta La Quiaca. Con ese metamensaje “federal”, Larreta hablará de consenso y buscará saltar la grieta, curiosamente desde la provincia históricamente gobernada por el kirchnerismo. “Justamente, es porque queremos a Santa Cruz”, atajó un vocero de Uspallata.

La confirmación de la aspiración presidencial de Larreta tendrá durante el día otras postas: un apoyo explícito de dirigentes cercanos de todo el país y una recorrida por el conurbano, madre de todas las batallas. Probablemente sea por Tres de Febrero, terruño de Diego Valenzuela, su jefe de campaña. Allí dará una conferencia de prensa y luego volverá a cruzar la General Paz para esperar las reacciones políticas –misterio qué hará Macri– y enfocarse unos días en su trabajo como alcalde porteño.

El próximo 1º de marzo Larreta dará su último discurso para abrir las sesiones de la Legislatura. Entonces aprovechará para “nacionalizar” su gestión en la Capital Federal, supo elDiarioAR. En su entorno se llegó a especular sobre la necesidad –o no– de tomarse licencia en el cargo, plan que tiene varios escollos.

Diego Santilli, que era su vicejefe, ahora es diputado y está en la carrera electoral por la Provincia. El sucesor natural tendría que ser entonces Emmanuel Ferrario, presidente de la Legislatura, pero también aspira a pelear en la carrera por CABA. A ese panorama se suma la salida de Marcelo D’Alessandro, cuyo puesto en Seguridad lo absorbió el jefe de gabinete, Felipe Miguel. El reciente episodio del asesinato de la policía Maribel Zalazar evidenció ese fusible saltado en el tablero de la gestión. Un paso al costado de Larreta podría leerse como cierto desgobierno, sobre todo con el nido de halcones de Bullrich aprovechando cada circunstancia para picotear a Larreta.

“Tibios abstenerse”, le dedicó la ex ministra de Seguridad en las últimas horas, que criticó a la gestión porteña por no asumir la decisión política de usar las pistolas Taser, que deben ser autorizadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Bullrich sabe que sus dichos hacen daño en el armado del jefe capitalino. Según una encuesta de febrero de la consultora Circuitos –publicada en las últimas horas en Clarín y Perfil– en CABA se impondría cómodamente una boleta presidencial encabezada por Bullrich: sumó 22,3% de intención de votos, en un escenario de PASO sin Cristina Fernández de Kirchner en la competencia. Detrás de ella aparece el libertario Javier Milei (16,3%), mientras Larreta está tercero (15,5%), apenas por encima de Macri (12,4%). Con esos números –que se replican en distintas encuestas, según varios operadores macristas–, la presidenta del PRO seguirá buscando ganar vidriera con su narrativa dura. Se prepara para marzo, sin embargo, una actividad importante en PBA con Néstor Grindetti, uno de los anotados para ser su precandidato a gobernador.