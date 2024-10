En medio del paro, el Gobierno quiere aumentarle a los estatales apenas un 3% y lo acusan de “burla”

En medio del fuerte ajuste en el Estado por parte de Javier Milei, profundizado por el paro del transporte y con el conflicto universitario aún sin resolver, el Gobierno convocó a los gremios estatales a una reunión este jueves para definir un magro aumento salarial hacia fin de año. La medida es criticada por algunos sindicalistas, que rechazan que la instancia sea una paritaria, porque los funcionarios solo se limitan a comunicar cuál será el porcentaje para los trabajadores sin habilitar ninguna negociación.

El ofrecimiento de la Casa Rosada estaría por debajo de la inflación: plantearía una suba del 2% para noviembre y de 1% para diciembre, más un bono para fin de año de $30.000, según supo elDiarioAR de fuentes gremiales.

En los últimos días ya hubo un acercamiento de la Rosada con el gremio de UPCN, que conduce Andrés Rodríguez, un sindicalista aliado al oficialismo. El gremio ya firmó el acuerdo por esos porcentajes de incremento más el extra en diciembre, consignó InfoGremiales.

A la reunión de este jueves a las 13 en el ámbito de la Secretaria de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación están convocados entre otros los estatales de ATE, que el martes hicieron una concentración en el Obelisco y se cruzaron con la policía al querer marchar a la sede del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de Federico Sturzenegger.

“La paritaria no es una paritaria, sino un lugar donde uno se sienta y recibe la notificación de lo que va a hacer el Presidente. Convocar a una paritaria en medio de un paro importante y en línea con varios gremios es una burla”, dijo a este medio la secretaria general adjunta de ATE, Mercedes Cabezas. “Lo que ofrecen no alcanza para recuperar los 34 puntos que perdimos de salario, porque la inflación no baja”, apuntó.

El conflicto con los estatales tiene varias aristas. En los últimos días se abrió un nuevo frente para el Gobierno tras el anuncio del cierre de la AFIP. Los empleados de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzaron fuertes protestas que llevaron a la Casa Rosada a dictar este martes la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días, los cuales podrán ser prorrogados.

A su vez la paritaria de los estatales podría impactar en los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades. Con las casas de altos estudios aún en pie de lucha, el ministerio de Capital Humano anunció días atrás que le daría a los universitarios un punto porcentual por encima de la última paritaria estatal y activaría la garantía salarial para el sector desde noviembre. Los voceros oficialistas dijeron que los universitarios iban a cobrar “el mayor aumento del Estado”.

En los gremios universitarios negaron que hasta ahora haya habido un ofrecimiento oficial para descomprimir el conflicto. En la Conadu Histórica apuntaron que no refrenderán ningún incremento cercano al 3% desdoblado en dos meses “porque sería consolidar la pérdida de más de 60 puntos porcentuales desde diciembre pasado”.

