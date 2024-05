Milei dijo que según el resultado de la Ley Bases, “queda bajo análisis todo el Gabinete, no sólo Posse”

Javier Milei negó en una entrevista que su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, esté fuera de la gestión como trascendió en las últimas horas luego de que se lo identificara como el gran ausente del Luna Park donde el presidente presentó ayer su último libro. No obstante eso lanzó una dura advertencia a todo su equipo: “La situación de Posse es la misma que tiene todo el Gabinete (...) Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases. La Ley Bases puede salir bien o salir que no sale, por decirlo de alguna manera. Esa situación va a llevar a que marcado ese hito nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados y queda bajo análisis todo el Gabinete, no Posse solo”.

Envuelto en su hermetismo característico, desde el entorno de Posse dieron a entender que su inasistencia ayer se trató de un tema “de agenda”, sin dar mayores precisiones. Lo cierto es que el jefe de Gabinete encabezó hoy la reunión de ministros semanal ante la ausencia de Milei. “Si en algún momento ocurre algún cambio que valga la pena, lo voy a comunicar. Ocurrió en su momento con algún ministro, y no hay nada que haya pasado. La versión es poco relevante porque internamente tuvimos una reunión de gabinete de dos horas”, planteó Adorni, al tiempo que negó las chances de que la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo suceda en el cargo.

Milei contra Axel Kicillof: “En 2027 nos vamos a quedar con la provincia de Buenos Aires”

En otro tramo de la entrevista, el Presidente apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que tildó de “incapaz superlativo”, y sostuvo que en 2027 La Libertad Avanza (LLA) se quedará con el control de la provincia. “No solo que le vamos a ganar en el 25, sino que en el 27 nos vamos a quedar con la provincia de Buenos Aires”, enfatizó.

“No le alcanzan los recursos y va y pone recursos en otras provincias mientras tiene la provincia dinamitada”, evaluó en referencia a la entrega de patrulleros que hizo Kicillof a Santa Fe. El jefe de Estado aseguró que “el problema de la inseguridad es impresionante y deja indefensos a los bonaerenses”. A la vez, cuestionó a Kicillof y al resto del kirchnerismo por “proteger” a dirigentes que hace “cosas aberrantes”, en referencia a la denuncia por abuso sexual que recae sobre el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. “Cuando aparecen haciendo cosas aberrantes los protegen, es la doble vara kirchnerista”, subrayó.

Milei dijo que el acto del Luna Park se financió con regalías de su libro

Milei aseguró que su acto en el Luna Park se financió con regalías de su libro derivadas a la empresa que pagó el alquiler del estadio.

“Esto salió de la mía”, explicó el mandatario nacional luego de que se le cuestionara el financiamiento de ese evento.

Dólar e impuestos

Por otra parte, habló de la suba del dólar blue en los últimos días y negó que haya sido “una corrida”. En ese marco, atribuyó el cambio en la moneda estadounidense a la demora de la aprobación de la Ley Bases en el Congreso. “Si sale la Ley Bases podemos bajar el impuesto País”, dijo Milei.

MM con información de la agencia NA