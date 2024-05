Látigo y chequera: el Gobierno transfirió $10.300 millones a siete gobernadores en concepto de giros discrecionales

El ida y vuelta de la Casa Rosada con los gobiernos provinciales marcó a fuego el tiempo que lleva Javier Milei al frente de la presidencia. A lo largo de los primeros cinco meses de gestión libertaria, cada mandatario buscó tender puentes con Balcarce 50 a partir del planteo de demandas particulares, pero con una urgencia en común: la necesidad de recomponer sus ingresos, alcanzados por la motosierra del gobierno nacional. Con el recorte a casi la totalidad de las transferencias discrecionales y la eliminación tanto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) como de los subsidios al transporte, la situación social y económica en sus territorios se agravó.

Sin embargo, el trato del Gobierno no aparenta ser el mismo para todos. En el marco de su objetivo por lograr los votos necesarios para aprobar la ley Bases en el Congreso, La Libertad Avanza no tuvo reparos en reflotar una práctica tan vieja como la propia política: la del “látigo” y la “chequera”. En lo que va de 2024, el Gobierno giró discrecionalmente $10.300 millones a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a siete gobernadores que, pese a no ser necesariamente oficialistas, tampoco podrían ser considerados opositores. La información, dada a conocer por el portal TN, fue confirmada ayer miércoles tanto por el vocero presidencial, Manuel Adorni, como por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, durante su primer informe de gestión ante el Congreso.

El primero de esa lista es el tucumano Osvaldo Jaldo, a quien Nación le envió $2.000 millones el pasado 27 de febrero. Durante ese mes, Jaldo había dado la nota al ser el único gobernador en no expresar su apoyo a su par chubutense Ignacio Torres en medio de la cruzada protagonizada por el patagónico por la quita de fondos coparticipables a su provincia. Pero su nombre fue tapa de los diarios en enero, cuando pactó con la Casa Rosada el acompañamiento a la ley Bases por parte de los tres diputados que le responden, a cambio de que la industria azucarera tucumana siguiera protegida fiscalmente.

Con vistas al tratamiento del proyecto en el Senado, cerca del ministro del Interior, Guillermo Francos, saben que no deben confiarse y ya adelantaron que no descartan visitas a las provincias del NOA, en un nuevo intento por sumar voluntades o garantizar ausencias de opositores a esa sesión que será clave y que podría tener lugar recién en junio. En la cartera encargada del diálogo con las provincias niegan la existencia de una dinámica de “toma y daca” en el marco del debate legislativo, pese a que es un hecho el acuerdo alcanzado con el gobierno de Misiones para reactivar obra pública a partir del desembolso de $20.000 millones, un monto que fue precisado por el ministro de Hacienda local, Adolfo Safrán.

Pero ese no fue el único beneficio alcanzado en los últimos meses por Hugo Passalacqua y su “conductor”, el exgobernador Carlos Rovira. Es que, apenas cinco días después de la visita de Francos y Eduardo “Lule” Menem a Misiones, la provincia gobernada por el Frente Renovador de la Concordia recibió $1.500 millones en concepto de ATN. El giro tuvo lugar el 26 de abril, con el tratamiento de la ley Bases al caer en la Cámara de Diputados. El 30 de abril, representantes misioneros en la Cámara Baja votaron a favor del proyecto, algo que el Gobierno espera que se replique con los dos senadores .

Otra provincia que recibió un monto similar al de Misiones en términos de transferencias discrecionales fue Santa Fe. El pasado 17 de abril, según pudo saber elDiarioAR, Nación le envió $1.500 millones al gobernador Maximiliano Pullaro. Fue al día siguiente de la participación del ministro Francos en el acto de asunción del mandatario al frente de la presidencia de la Región Centro, del que también formaron parte el cordobés Martín Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio, sin ir más lejos, otro de los que figura en el listado dado a conocer por Posse ante el Senado: Entre Ríos recibió $1.300 millones de ATN el 26 de marzo.

En tanto, los otros tres gobernadores de Juntos por el Cambio que fueron receptores de transferencias discrecionales por parte de Milei son Gustavo Valdés, Ignacio Torres y Carlos Sadir. Mientras que el correntino fue el primero de los gobernadores en recibir giros discrecionales por parte del Tesoro Nacional —$1.000 millones el 1° de enero pasado—, al chubutense le fueron enviados $1.500 millones en concepto de emergencia por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces. Fue el 8 de febrero, algunas semanas antes de que escalara el conflicto entre Torres y Milei. Un monto idéntico al destinado a la provincia de Chubut fue el que recibió el gobernador de Jujuy el pasado 20 de marzo. Sadir había sido uno de los primeros mandatarios en hacer público su apoyo al Pacto de Mayo.

PL/DTC