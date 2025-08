Milei postergó la foto con sus candidatos bonaerenses en medio de una sesión incómoda en Diputados

El presidente Javier Milei decidió suspender la foto que iba a tomarse este miércoles con sus ocho candidatos seccionales en la provincia de Buenos Aires. El evento, pensado como relanzamiento de la campaña libertaria rumbo a las legislativas del 7 de septiembre, quedó —en principio— reprogramado para el jueves. La decisión se tomó ayer martes por la noche, tras una reunión en Casa Rosada en la que participaron Karina Milei, el armador provincial Sebastián Pareja y el diputado del PRO Cristian Ritondo, en un contexto marcado por la tensión parlamentaria y las dudas sobre el desempeño electoral del oficialismo en territorio bonaerense.

Según pudo saber este medio, Milei permanecerá este miércoles todo el día en la residencia de Olivos y no tiene previsto asistir a Casa Rosada, como suele hacer en jornadas legislativas clave. La Cámara de Diputados ya sesiona desde esta mañana y debate proyectos sensibles para el Gobierno, entre ellos el aumento de partidas para universidades y el Hospital Garrahan, y el rechazo al veto presidencial del fondo de asistencia para Bahía Blanca. En Balcarce 50, siguen la sesión de cerca y admiten que el escenario es complejo: la oposición consiguió quórum y el oficialismo apuesta a empantanar el debate con maniobras reglamentarias, en una sesión que podría extenderse hasta mañana.

En ese contexto, en el oficialismo consideraron que no era el mejor día para montar una postal de campaña. “Es un terreno muy hostil y muy difícil”, reconoció, en declaraciones a LN+, Pareja, que días atrás había relativizado el impacto de una foto si los números de las encuestas no acompañan. Aunque La Libertad Avanza apunta a nacionalizar la elección bonaerense, los datos que circulan en el Gobierno muestran dificultades para posicionar a sus candidatos en varias secciones del mapa provincial. “Las elecciones no vienen fácil porque la provincia es muy compleja y muy vasta”, admitió el armador libertario.

La foto, que estaba prevista como punto de partida de la campaña, incluía a Milei y a los ocho candidatos confirmados para competir por la Legislatura bonaerense: Diego Valenzuela (Primera Sección), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava). La puesta en escena buscaba reforzar la centralidad del Presidente, proyectar cohesión interna y visibilizar un armado que todavía permanece opacado por las disputas internas y la baja notoriedad pública de los postulantes.

La jornada en Diputados se anticipa extensa y conflictiva. El titular de la Cámara baja, Martín Menem, estimó en redes sociales que la sesión podría extenderse hasta 38 horas, dada la cantidad de proyectos y decretos incluidos en el temario. En el Gobierno se esperaba que no se lograra el quórum, pero esa apuesta fracasó. La estrategia ahora pasa por dilatar los debates, contener eventuales fugas en los bloques aliados y blindar el frente fiscal.

La reprogramación de la foto se da, además, en la antesala de otro gesto político de alto impacto: el jueves vence el plazo para la inscripción de alianzas electorales a nivel nacional. Ese mismo día se oficializará el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires, con la posibilidad de que haya una nueva postal, esta vez entre Karina Milei y Mauricio Macri. Esa imagen, si se concreta, podría eclipsar cualquier otra escenografía prevista.

PL